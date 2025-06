Konec loutkovodiče. Blažkovo výpalné potápí vládu

Kauza ministra spravedlnosti je čtyři měsíce před volbami bleskem z čistého nebe. Nikdy nelze vyloučit, že těsně před volbami nějaká strana vytáhne na svého konkurenta šrapnel v podobě korupční aféry, ale už se skoro předpokládalo, že nejvýbušnější před volbami budou soudní dojezdy kauz Dozimetr a Čapí hnízdo plus zpackaný tendr na dostavbu Dukovan.

Vnitřnosti Blažkovy kauzy je teď zbytečné pitvat, v příštích dnech se budou teprve projasňovat. Jak se z přiznaných tří miliard najednou stalo dvanáct? Na jaké účty peníze odcházely? Proč se celé transakce osobně účastnil ministr spravedlnosti, notabene v podezřelém tandemu se svým spolužákem ze střední školy v roli notáře?

Legalizace zisků narkomafie přímo nejvyšším exekutivním garantem české spravedlnosti je naprostá politická sebevražda. Ale nelze čekat, že by výsledkem kauzy byl exministr v klepetech a zabavení jeho majetku. A to přesto, že zištnému motivu leccos nasvědčuje.

Do tak politicky riskantní operace by bez vidiny toho, že tím na zbytek života ekonomicky zajistí sebe i své děti, šel jenom blázen – a to Blažek opravdu není. I kdyby ale jeho motivem byl osobní zisk, šlo by nepochybně o sofistikovanou operaci, na niž by česká spravedlnost byla krátká. Protože když dokázal šikovnou kličkou zlegalizovat své příjmy mašinfíra Gross, pak zkušený právník a aktuálně asi největší mozek české politiky by to jistě zvládl také.

Opoziční dar z nebes

Mnohem reálnější je ale politický dopad kauzy. Nepochybně je vítaným darem z nebes pro opozici. Boří totiž obraz vlády Petra Fialy jako sice party neumětelů, kteří vrátili zemi socioekonomicky o pár let nazpět, ale nebyli alespoň zatěžkáni množstvím afér.

Na ústřední kauzu této vlády, Dozimetr hnutí STAN, se totiž podařilo zdárně pozapomenout, premiér Fiala jakžtakž prokličkoval i kauzou kampelička a jinak korupční aféry zaznamenali ve vládních stranách jen regionální politici, což se ale stává i „v lepších rodinách“.

Blažkova kauza je sice pro širší veřejnost trochu složitá, ale nese v sobě atributy, které se dobře prodávají i z pódia na náměstí nebo v několikaslovném sloganu na sociálních sítích. Podobně jako u rovněž složitého Dozimetru stačilo opakovat, jak si hlavní aktéři na divokých mejdanech aplikovali kokain konečníkem.

V aktuální kauze zabrnká na první signální už to, že v ní jde o bitcoiny, protože nemalá část veřejnosti považuje obecně kryptoměny za něco podezřelého, ba nekalého. K tomu přidejte vyučeného zámečníka Jiřikovského, který vydělal miliardy na prodeji drog a zbraní, neblaze proslulý Darknet jako nejtemnější a podsvětím využívaná část internetu nebo ulitou miliardu, která zní o dost lépe než sporná dotace za 50 milionů na Čapí hnízdo.

Kandidatura? Naprosté sci-fi

Jistým výsledkem kauzy je Blažkův konec v politice. ODS sice ještě o víkendu kličkovala kolem stažení odstoupivšího ministra ze čtvrtého místa jihomoravské kandidátky, tedy tři místa za premiérem, ale kandidatura takto pošpiněného politika je naprosté sci-fi. Zejména když bitcoinová miliarda byla jen poslední kapkou, před níž už měl Blažek sérii žlutých karet.

A kdo dál? Od Blažka teď dávají všichni ruce pryč a jsou podrobnostmi kauzy hrozně překvapeni. Přitom o ní museli vědět minimálně dva klíčoví hráči Fialovy vlády – ministr financí Zbyněk Stanjura i sám premiér, který se ostatně ještě den před Blažkovou rezignací dušoval, jak od dealera drog získaná miliarda pomůže českým občanům… Nechce se ani domýšlet, jakou tsunami by vyvolalo, kdyby se ukázalo, že na penězích z drog byli i oni dva zainteresováni.

Bitcoinová kauza určitě oslabí koalici SPOLU, a hlavně vlastní ODS. S Blažkem odchází její hlavní mozek, skvělý komunikátor se všemi napříč spektrem a též možný architekt nějakého i třeba netradičního řešení po podzimních volbách. A Blažkův konec ještě více podkope pozici Fialy uvnitř ODS, jelikož Blažek je kápo partajní brněnské kliky, do níž – byť volněji – i Fiala patří.

Konečně Blažek byl Fialův ústřední muž, označovaný i jako jeho loutkovodič. Právě on Fialu „udělal“, když se roku 2013 hledal zachránce ODS po kauze Nagyová, právě on po volbách roku 2021 fakticky sestavil a u Miloše Zemana prosadil pětikoaliční vládu. Proto Fiala Blažka i po několika jeho přešlapech bránil před všemi, nejčastěji před vládními Piráty.

Aféru vyždímá i vnitřní nepřítel

Aféru kromě opozičních hnutí ANO a SPD marketingově vyždímá i „vnitřní nepřítel“, zejména koaliční hnutí STAN. Jednak mu pomůže zakrýt soudní dozvuky jeho vlastní kauzy Dozimetr, jednak ji využije pro svůj avizovaný plán trumfnout ve volbách ODS a získat z vládních stran nejpočetnější poslanecký klub. A Piráti si na Blažkovi honí triko od prvního okamžiku jeho kauzy.

Na první pohled se zdá, že legalizace zisků narkomafie přímo ministrem spravedlnosti, při vědomí ministra financí i premiéra, je snad to nejhorší, co nějakou vládu vůbec může potkat – a musí to tedy skončit pádem celého kabinetu. Ale zůstaňme na zemi.

Pokud se koaliční STAN úplně neutrhne, pak zatím nic nenasvědčuje tomu, že by vláda přišla o většinu ve Sněmovně. Ani prezident asi nebude aktivně pomáhat tomu, aby „jeho“ vláda tak krátce před volbami padla. A i když první informace o Blažkově úletu přinesl liberálně-progresivistický Deník N, nelze úplně čekat, že by vládě nakloněná média začala trhat na kusy celý kabinet. Nebo že by občanská společnost vyhnala Fialovu partu ze Strakovky masovými protesty.