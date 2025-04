O rozvědčících a špiónech. Co nám připomíná příběh nedávno zesnulého dvojitého agenta Gordijevského?

Toto povolání můžeme i bez historických znalostí považovat za stejně staré jako to známé druhé povolání. Bylo by zajímavé zjistit, zda i v těch předchozích dobách byli takto pracující lidé označováni rozdílnými termíny podle toho, zda pracovali „pro nás“, nebo „pro nepřátele“.

V časech, kdy naše země byla apendixem ruské koloniální říše zvané Sovětský svaz, byli titulem „rozvědčík“ označováni lidé, kteří ve prospěch této říše vyzvídali v zemích za jejími hranicemi. Titul byl považován za na výsost čestný. Naproti tomu lidé, kteří vyzvídali uvnitř ní samotné ve prospěch druhých zemí, byli označováni jako špióni, což se považovalo za ekvivalent pojmu ničema. Dobře to vyjadřuje název oddělení sovětské vojenské kontrarozvědky Смepш (vyslov Směrš, tj. Směrť špionam), což znamenalo Smrt špionům.

Rozvědčíkem byl i nedávno zesnulý Oleg Gordijevskij (10. 10. 1938 – 4. 3. 2025) – tedy do okamžiku, kdy v roce 1974 navázal spolupráci s britskou tajnou službou. Pak se stal špionem, který zasloužil smrt a k té byl také – ještě za Gorbačeva - sovětským soudem v nepřítomnosti odsouzen.

Stojí za to si připomenout jeho osud, neboť tím si připomeneme tehdejší svět.

Odmítnout službu zlu

V sedmdesátých letech byl Sovětský svaz jednou ze dvou dominujících velmocí ve světě. Čína byla ekonomickým a vojenským trpaslíkem, který se teprve zotavoval z autodestrukce tzv. kulturní revoluce. Svaz kráčel ke stále většímu vlivu ve světě. Komunismus postupoval v jihovýchodní Asii i v Africe.

Být vysokým důstojníkem sovětské rozvědky přinášelo několik podstatných benefitů. Jednak co se týče životní úrovně ve srovnání s řadovými sovětskými občany, jejichž tehdejší mizérii si sotva dokážeme představit. K tomu připočtěte časté dlouhodobé pobyty v západních zemích, o čemž mohli i jinak nadprůměrně žijící sovětští občané jenom marně snít. Dále vědomí, že člověk patří k velmi malé elitě, které je dovoleno znát skutečnou skutečnost o světě, na rozdíl od báchorek předkládaných propagandou, se kterými se musejí spokojit ostatní. A konečně pocit, že našinec je důležitou součástí obrovské síly, které je souzeno stále rozšiřovat svůj vliv.

Pokušení přijmout všechny tyto výhody a nemyslet na to, zda moje práce náhodou neslouží zlu, je velmi silné. Není divu, že jen výjimeční lidé mu odolali. A jedním takovým byl i Gordijevskij. Jeho otec byl důstojníkem tajné policie (tehdy nazývané NKVD) a tak bylo přirozené, že po krátké diplomatické kariéře se Gordijevskij stal příslušníkem KGB a byl vysílán jako rozvědčík na různá sovětská velvyslanectví v zahraničí.

Tak jako všichni jeho kolegové v zahraničí každý den viděl, že sovětská propaganda o životě v západních zemích nestoudně lže. A viděl, že ve srovnání s právy a životní úrovní občanů západních zemí je sovětský občan bezprávným nevolníkem žijícím v bídě. A viděl, že v západních zemích nevládnou žádní militaristé a revanšisté prahnoucí po útoku na Sovětský svaz s cílem zbavit sovětské pracující výdobytků socialismu… atd, atd. Naprostá většina jeho kolegů se s těmito rozpory smířila. Utekla se do cynismu, popř. do ideologických konstrukcí.

Gordijevskij se zachoval jinak. Nepotlačil v sobě ten smysl, který nám lidem dává důstojnost a způsobuje, že rozlišujeme mezi dobrem a zlem, spravedlností a bezprávím, pravdou a lží. Již v šedesátých letech proto ztrácel iluze o systému, kterému sloužil, a potlačení rodící se svobody v Československu sovětskými tanky v roce 1968 bylo pro něj bodem zlomu, kdy se rozhodl pracovat proti sovětskému systému.

V takovém okamžiku mravní vzpoury a rozhodnutí podle ní konat se každý tehdejší člen KGB musel vyrovnat s hrozbou případného odhalení. Pro něj samotného by to znamenalo trest smrti, ale tím by to neskončilo. Poznamenalo by to i životy jeho rodiny, která by byla ocejchována jako rodina zrádce. Je velmi rozumné předpokládat, že existovali i další sovětským systémem znechucení rozvědčíci KGB, ale právě hrozivé tresty je odradily od toho, aby podle toho začali jednat.

Znepokojivé signály

Proč ale si máme dnes připomenout příběh onoho člověka?

Protože se nad světem opět stmívá.

Už tři roky vede dědic ruské koloniální říše válku s cílem překazit volbu bývalé části této říše odvrátit se od mentality ruského světa, od jeho samospasitelné nadutosti libující si v údajné nadřazenosti svého myšlení a jednání nad Evropou.

A nestmívá se jen od východu.

Země, která byla skoro celé století nedobytnou citadelou lidskosti a zárukou, že se svět nepropadne v zápas všech proti všem o všechno, kdy bude všechno dovoleno, vydává znepokojivé signály. Ty hlásají nejen, že onu roli, ono poslání opouští, ale že dokonce na všechny, kteří ji v tom podporovali, chce nyní nahlížet jako na nepřátelské konkurenty.

Osud světa bude nyní záviset na tom, zda se najde dostatečný počet lidí, kteří „nepůjdou s dobou“, nebudou ochotní se zaprodat či ohnout hřbet za výhody nebo za pocit bezpečí a sounáležitosti s vítězi. Gordijevskij se postavil za obrovského osobního rizika na stranu lidskosti v době, kdy se také zdálo, že tma ve světě bude jen dále houstnout. Dnes stále ještě platí, že lidé podstoupí nesrovnatelně menší rizika či oběti, když se vzepřou pokušení starat se jen o sebe a o dnešek.

Autor v letech 1996-1998 coby ministr bez portfeje předsedal Radě vlády pro zpravodajské a bezpečnostní služby