Padlá hvězda ODS. Vrátí se politický rebel Pavel Novotný?

V té souvislosti může přijít i o mandát zastupitele a starosty. Vypadá to na pád na dno. Příběh bývalého kolegy Pavla Novotného (taky se živil jako novinář) je ale strašně zajímavý a vůbec není černobílý.

I mně byl coby starosta celkem sympatický (vlastně pořád trochu je). Připomenu jen, že uměl řešit problémy, se kterými si jinde nevěděli rady, jako byly třeba autovraky v ulicích. V letech těsně před covidem měl našlápnuto dostat se do celostátní politiky. Přišel tehdy s nápadem postavit pomník vlasovcům. A pokud jde o vztah k Rusům a Ukrajincům, tak vlastně projevuje mimořádnou „morální integritu“. Zlom podle mě přišel s Novotného výrokem o smrti zpěvačky Anny Slováčkové, kterým ztratil i mnohé fanoušky.

Zjednodušeně řečeno, hudebník Felix Slováček se vyfotil s komunistkou Kateřinou Konečnou a Novotný utrousil: „Felix byl vždycky debil. Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička bohužel nemá žádnou šanci. Tohle ale přehnal.“ Je to skoro osudové, protože slečna Slováčková zemřela před pár týdny a nyní boží mlýny semlely i Pavla Novotného. A to ještě nemohu opomenout, že v posledních několika týdnech jsem nápadně často jako editor dával na stránky novin zprávy typu „Pavel Novotný se musí omluvit panu XY, uložil mu to soud“.

Politický rebel

Pavel Novotný byl s trochou nadsázky „předchůdcem Filipa Turka“, ne samozřejmě ideově svými názory, ale svým stylem rebela a „nevymáchanou hubou“.

I on měl problémy s příliš rychlou jízdou přes limity, a dokonce jezdil v době, kdy měl zákaz řízení.

Tajemství úspěchu P. N. je ovšem v tom, že je to extrémní showman, který má ale praktické výsledky, což je v politice velmi vzácná kombinace, pokud není rovnou jediný. Neskrývá slabosti, není pokrytec, ale zapomněl, že když je na něj tak vidět, koleduje si o trest. Premiér Petr Fiala kdysi prohlásil, že Novotný je „výjimka, kterou si můžeme dovolit“. Dnes už si ji ODS dovolit nemůže a vyloučit ho musí a stejně asi těžko může starosta řídit radnici zpoza mříží.

Přece jenom svého času byla ODS stranou, kde se odstupovalo z funkcí nejen za odsouzení, nejen za obvinění, ale stačilo, že se na vás policajt zdálky podíval... Myslím si, že ve své čtvrti bude ale pan Novotný pořád populární. Dovedu si představit, že až mu pominou všechny tresty, může zase vyhrát volby se „Sdružením nezávislých kandidátů – Pavel Novotný – za lepší Řeporyje“ a usednout do „svého“ křesla.

Ale s překročením svého stínu a překročením stínu své „vesničky“ na kraji Prahy směrem k celostátní politice už to bude mít obtížné. Tedy může mu nabídnout kandidaturu jiná strana, ale pokud k tomu dojde, asi to spíš bude nějaká strana, ve které by sám Novotný ani být nechtěl (nějací političtí ranaři).

Napadá mě teď – vzkáže mi pan starosta něco peprného, pokud se mu tenhle komentář dostane do ruky? No, žalovat ho určitě nebudu a nebudu po něm chtít žádnou omluvu. Protože případ nadějného a svérázného politika, jakým Novotný bezesporu byl, si zaslouží jen tři slova na konec.

Ach jo. Škoda.