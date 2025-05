Nejsošnější prezident a nejsprostší starosta. My si toho Okamuru nakonec zasloužíme

Bylo by nespravedlivé a pokrytecké vinit z Novotného chování mateřskou stranu. Do každé partaje vstupují osoby zvláštního ražení a občanští demokraté nejsou výjimkou. Z čeho však ODS vinit lze, je, že toto chování sleduje již více než deset let a dodnes proti němu nijak nezakročila. Strana, která se tolik zaklíná slušností, toleruje dlouhodobé sprosté, hulvátské a zcela nepřijatelné chování svého člena.

A ani nehoráznosti ohledně Aničky Slováčkové, ani opakovaný stalking, ani veřejné urážení jiných lidí nepublikovatelnými výrazy nepřiměly hlavní vládní stranu, aby se od svého člena distancovala. Naopak, nechala jej řečnit na kongresech, a ještě hůře: do Řeporyjí se za ním jezdili fotit ministři včetně premiéra. Ano, slušňák všech slušňáků Petr Fiala dával na sociální média fotografie s Novotným – a když se jednalo o jeho vyloučení, opakovaně jej podržel.

Chlívek si již déle s tímto ošklivým člověkem nebude špinit kopýtka, ale řekne z plných plic: Hanba vám. Hanba vám, kteří jej tolerujete, chválíte a odmítáte vyvrhnout ze svého středu. Naposledy Novotného podržela loni v červnu výkonná rada ODS, a takže, buďme osobní, jmenujme ty, které Chlívek nějakým způsobem zná a ctí: Hanba vám, Petře Fialo, hanba vám, Sašo Vondro, hanba vám, Marku Bendo, hanba vám, Martine Kupko, hanba vám, Martine Baxo, hanba vám, Martine Kubo, hanba vám, Pavle Drobile!

Nejsošnější kádrovák

V mnohem menší míře, ale podobné pokrytectví a dvojí metr projevil nejsošnější ze všech poválečných prezidentů, když nepozval na oslavy Dne vítězství ani jednoho ze svých předchůdců. Ano, Petr Pavel nepozval na oslavy výročí konce války ani Václava Klause, ani Miloše Zemana, což je tragikomické hned z několika ohledů.

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Za prvé, oba bývalí prezidenti tu událost zažili; Zeman sice jako nemluvně, ale Klaus coby „aktér“ dokonce vyprávěl, jak se ve svých čtyřech letech snažil pomáhat při stavbě barikády. Za druhé, v armádách platí pravidlo „nezdravíme, osobu, ale hodnost“. Prezident, celoživotní voják, by ho snad mohl znáti.

Na oslavy konce války Hrad nezval jakýsi Pavel jakéhosi Zemana a jakéhosi Klause z osobního kamarádství či názorové blízkosti. Nejde o soukromý večírek, ale o státní svátek, kde úřadující nejvyšší představitel státu hostí bývalé nejvyšší představitele státu. Nepozvat je není demonstrací či „vyškolením“ dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale zneuctěním společenských pravidel a státní kontinuity.

Za třetí, je skutečně pikantní, že to byl Petr Pavel, kdo se ve volební kampani zaklínal slušností, a sliboval, že se nebude chovat jako jeho předchůdce. A bum, chová se stejně nepřijatelně jako Miloš Zeman nebo Donald Trump, kteří si pletou státní úřad se svým soukromým pašalíkem a státní svátky se svým soukromým večírkem. Takový Václav Klaus měl na svého předchůdce Václava Havla spadeno až hrůza, měli za sebou nesčetně vzájemných šarvátek a zásadních bojů a nemysleli si jeden o druhém vůbec nic pěkného, ale k takové nízkosti se nikdy nesnížil.

Kdo je obzvlášť zlomyslný, ještě připomene, jaké ideologii a jakému impériu a v jaké roli současný prezident sloužil až do svých 28 let, zatímco oba bývalí prezidenti byli významnými aktéry pádu režimu v roce 1989. A zda je na místě, aby zrovna on kádroval své předchůdce, že mají poněkud jiný názor na současné Rusko. Chlívek to nebude rozebírat, protože jde o dávné časy, v nichž nemá smysl se dnes patlat.

Ale co si neodpustí, je výsměch všem těm, kteří hlavě státu za tuto neslušnost a pokrytectví tleskají.

Chlívek má svou vlast ze srdce rád a přeje jí to nejlepší, ale v takových okamžicích má pocit, že by si snad strašidelnou vládu koalice hrůzy Babiš-Okamura-Konečná zasloužila. Za všechno to pokrytectví, licoměrnost a dvojí metr, který na své politiky uplatňuje.