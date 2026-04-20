Na Hradě straší. A dospělí chlapi se mění v kašpary a kašpárky

Jednou to dokonce i podrobně popsal.
Hrad zdeptal Rudolfa II. i Ferdinanda Dobrotivého, Edvarda Beneše i Emila Háchu, zásadně proměnil Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana. A teď, zdá se, tajemná moc Hradu dostala i současného prezidenta.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Když Petr Pavel střídal Miloše Zemana, nejen příznivci penzionovaného generála doufali, že končí doba hradních schválností, urážek, permanentní ostudy a svého druhu mezinárodní izolace, neboť Miloše Zemana zejména v jeho druhém funkčním období takřka nikdo solidní na oficiální státní návštěvy nechtěl zvát.
Tyto naděje se do velké míry vyplnily: Petr Pavel první roky ve funkci mluvil a jednal korektně, bez schválností, záludností a provokací. Dokud loni do nové sněmovny nevstoupili Motoristé, nespáchal snad ani jednu veřejnou urážku – což byl na české politické scéně unikát hodný nějakého metálu. Bohužel, ve druhé půli svého mandátu se Pavel začal blížit tradičním českým politickým figurám, které se vyznačují mimořádnou sebestředností, ješitností a velecitlivostí na vlastní majestát.
Od Havla po Pavla
Začalo to rozhodnutím za žádnou cenu nepustit Filipa Turka na jakékoli ministerstvo, pokračovalo udáním místopředsedy vlády Petra Macinky policii pro trestný čin vydírání, poslední týdny pak sledujeme těžko pochopitelnou snahu vyvzdorovat si místo v delegaci na summit NATO, kde by prezident musel hájit vládní pozici k obranným výdajům, již sám opakovaně kritizoval. A z pohledu Chlívku dětinský kousek předvedla hlava státu minulý týden v Santiagu de Chile.
Začalo to zvláštní náhodou, když panu velvyslanci v Chile Pavlu Bechnému „selhalo pero“, pokračovalo šťastnou náhodou, že prezident měl v kapse vlastní psací náčiní ozdobené českými granáty (taková běžná výbava saka každého politika na cestách) a skončilo ponecháním prezidentského pera na stole v paláci. Vzkaz publiku byl jasný: zatímco zlý prezident Klaus kradl, hodný prezident Pavel daruje…
Chlívek nepochybuje, že naprostá většina voličů PP za tento kousek zatleská, stejně jako se většina lidí unavených Klausem pobaveně ušklíbne. Chlívek to bohužel vidí úplně jinak: jeden český prezident zanechal kdysi v Chile cosi nevábného, jiný český prezident to po 15 letech opět rozmazal.
Aby nedošlo k mýlce: kromě blokování navržených ministrů a občasných uražených komentářů se vystupování Petra Pavla nedá s řáděním jeho předchůdce vůbec srovnávat. A to navíc nemluvíme o tom, co prováděli lidé jako Jiří Ovčáček, Martin Nejedlý či Vratislav Mynář.
Kormutlivé je, že prezidentský úřad, nebo dokonce sám Pražský hrad, dokáže zblbnout zjevně každého: od Havla po Pavla.