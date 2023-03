Názor

Výraz společenská barikáda je už klišé, ale každé klišé se opírá o nějakou realitu. Zažili jsme barikádu prezident Zeman vs. „kavárna“, barikádu kandidátů Pavel vs. Babiš, pak kratičce barikádu Pavel vs. Zeman, ale teď jako by si již „posvěcený“ prezident zakládal barikádu vlastní.