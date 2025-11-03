Vyvést dezorientované občany z bludiště populistických slibů? Rychetský se mýlí

Kupříkladu jeho účasti v Otázkách Václava Moravce kdysi právem kritizovali nejen politici a novináři, ale i někteří jeho kolegové z Ústavního soudu. Soudce má rozhodovat, ne komentovat. A už vůbec ne v přímém přenosu k nedělnímu obědu.
Zbytečné moralizování
V rozhovoru pro výše zmíněný veřejnoprávní Český rozhlas Rychetský mimo jiné prohlásil, že většina občanů vidí z důvodů, které on prý těžko chápe, v Andreji Babišovi jakousi „spásu“. A v obdobném duchu se nesl celý rozhovor.
A tady se dostáváme k podstatě problému. Totiž k přezíravému tónu, kterým bývalí i současní představitelé elit, tedy zdaleka nejen Pavel Rychetský, často uvažují a mluví o voličích a voličkách z české kotliny.
Jako by voliči byli hloupé ovce, které je třeba vyvést z bludiště populismu. Jenže realita je mnohem střízlivější – voliči ANO zkrátka uvažovali a uvažují ze svého pohledu racionálně.
Když si někdo v roce 2025 vybral ANO místo SPOLU, STAN nebo Pirátské strany, neznamená to, že uvěřil v Babišovu mesiášskou roli. Znamená to jen, že mu tato volba přišla jako menší zlo. A to je v politice naprosto legitimní motivace.
Lidé zkrátka viděli ve vládě Fialy, Jurečky, Stanjury a Rakušana spíše skupinu od reality odtržených profesorů, mudrlantů a povýšených manažerů, zatímco babišovci – přes všechny své nedostatky – mluvili o cenách energií a jídla, důchodech, nedostupnosti zubařů, pediatrů, alergologů a ortopedů, anebo nedostupnosti vlastnického, ale už i nájemního bydlení.
To je holt něco, co asi nenazveme „spásou“, ale co obyčejní lidé prostě potřebují řešit.
Je ironií, že doktor práv Pavel Rychetský, kdysi vrcholný politik (mj. místopředseda vlády, ministr a senátor) a pak neskutečných dvacet let předseda Ústavního soudu, teď voliče ANO trochu potutelně iracionalizuje.
Jako by chtěl říct: „Já to nechápu, ale oni asi nevědí, co činí.“
Jenže českomoravští voliči nejsou blázni. Ano, pár promile skalních „věřících“ v Babiše jako mesiáše se jistě najde, stejně jako existují ortodoxní fanoušci kdejaké jiné politické značky či sportovního klubu.
Ale zbytek? Obyčejní lidé z celé republiky (dokonce stále častěji i z matičky Prahy a ambiciózního města Brna). Ti v babišovcích žádné spasitele nehledají, jen prostě porovnávají účty, inflaci, mzdy a ceny potravin.
Po lopatě – pakliže má nějaká strana kolem 35 procent, není to sekta (jak naznačuje Rychetský a další elity) – je to moderní catch-all party, tedy „všeobjímající“ hnutí od Bacha po Vlacha.
Lepší volba
Hnutí ANO dnes sbírá především bývalé voliče sociální demokracie. Pamatujete na časy, kdy měla ČSSD přes 25 procent? Ti lidé nikam nezmizeli. Našli si jen pro sebe lepší volbu. Proto volili v zásadě sociálně demokratické hnutí ANO, hotovo dvacet. Nic nepochopitelného.
Možná by tedy nebylo od věci, kdyby i Pavel Rychetský (a jemu podobní mudrci) přestali hledat „spásu“ v politickém psychologizování a prostě si přiznali jednoduchou pravdu: většina lidí volí podle své zkušenosti a rozumu, ne podle víry a planého moralizování.
Sečteno: hnutí ANO, v zásadě není sektou o moc více než třeba STAN nebo strany z koalice Spolu.