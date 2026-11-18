Podobné hlášky se uplatňují i v éře svobody, což je v pořádku. Má-li být svoboda skutečně svobodou, nemůže být svobodná jen pro ty, kteří se těm či oněm líbí. Musí být svobodná i pro lidi říkající něco, co se jiným nelíbí. V tom by měl mít jasno každý. I ten, kdo fandí „politicky správným“ postojům.
Ale je tu háček. Platí řečené i pro vysoké činitele státu a ústavnosti? I pro ty bývalé, emeritní? Konkrétně. Pavel Rychetský byl dvacet let (2003–2023) předsedou Ústavního soudu. Už tři roky jím není, ale z jeho čerstvého rozhovoru pro web Novinky.cz plyne otázka. Nakolik mluví emeritní předseda ÚS (tak je v rozhovoru titulován) jen za sebe a jako soukromník? Nakolik má i jako bývalý šéf reprezentovat svou instituci, její pověst, reputaci a ducha?
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Zákony, psaná pravidla ani směrnice EU na to samozřejmě nejsou. A přece je to společensky důležité téma.
Je Ústavní soud rozhodčí, nebo hráč?
V rozhovoru pro Novinky mluví Pavel Rychetský jako ryzí soukromník, ale zároveň jako ten, kdo by se mohl od hodiny postavit na tribunu na Letnou mezi partu „chvilkařů“.
Otázka: „Premiér Babiš řekl, že demonstrantům neustoupí a poplatky za veřejnoprávní média zruší. Je v pořádku, že vláda odmítá vést s nespokojenými občany dialog?“ – Rychetský: „V demokratickém právním státě, ve kterém by fungovaly elementární principy politické kultury a ochrany práv a svobod občanů, by taková vláda měla odstoupit… u nás je představována lidmi, kteří nedbají veřejného mínění. Dbají pouze o svůj vlastní prospěch. Zdá se, že jestli něco motivuje našeho premiéra, tak je to skutečnost, že je obžalován ze závažné, úmyslné, majetkové trestné činnosti.“
To fakt nezní neutrálně, což je při projevu soukromníka v pořádku. Ale platí totéž, staví-li se na jednu stranu společenského a politického sporu emeritní šéf ÚS? Z hlediska psaných zákonů a pravidel na tom nic špatného není.
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Může si to dovolit říkat každý, i emeritní předseda ÚS. Ale neměl by se pak divit, že u nemalé části veřejnosti pověst Ústavního soudu klesá. Že mnohými už není považován za neutrálního rozhodčího sporů, ale za hráče jednoho z týmů. A těžko věřit tomu, že by si to tak vzdělaný a zkušený člověk a právník, jako je Pavel Rychetský, neuvědomoval.
Podle papeže a japonského císaře
Není to úplná novinka a není ani ryze česká. Ještě před nějakými patnácti lety by asi nikdo nehádal, že v moderní době může působit emeritní papež či emeritní japonský císař. A vida, už tu jsou.
Když v únoru 2013 ze Svatého stolce odstoupil Benedikt XVI. (pro zdraví a vysoký věk), tak dalších deset let používal titul „emeritní papež“. Ani pro to nejsou přesná pravidla, ale těžko si představit, že by se v té době vyslovoval ke katolické církvi jinak než neutrálně.
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V dubnu 2019 z podobných důvodů odstoupil japonský císař Akihito a od té doby působí jako emeritní. I on žije v pozici mlčenlivého soukromníka. Zajímavý je osud jeho dcery Sajako. Ta si vzala „normálního muže“, pracuje jako výzkumnice v ornitologickém ústavu (je znalkyní ledňáčků), ale po sňatku se musela vzdát titulu princezny i rodových privilegií. Říká si prostě paní Sajako či Sajako Kuroda (příjmení podle manžela). Nicméně na webu se dočteme, že je stále šintoistickou velekněžkou svatyně Ise.
Proč nebýt „veleknězem ústavnosti“?
Čtenář už zřejmě pochopil, že tento text není právní ani politologickou analýzou, ale glosou zachycující pouze různé postřehy. Jeden z těch postřehů naznačuje toto.
Nemohl by být emeritní předseda Ústavního soudu „veleknězem ústavnosti“? Nemohl by se i jako soukromník vyjadřovat tak, aby platil za neutrálního rozhodčího společenských a politických sporů, a ne za jasného fanouška jedné strany?
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Přikázat to nelze. Jak bylo řečeno, nejde tu ani o zákony, ani o psaná pravidla, ani o směrnice EU. Jenže když se veličiny ústavnosti – ať už samotný ÚS nebo jen jeho emeritní předseda – zapojují do politického zápasu, nemohou se pak divit. Třeba tomu, že americký viceprezident Vance v únoru 2025 v Mnichově si vzal Evropu na paškál právě proto. Ano, tehdy byl ještě v čerstvé paměti zásah Ústavního soudu do volby hlavy státu v Rumunsku.
Jistěže jeden novinový rozhovor revoluci nedělá. Ale představuje další kamínek do mozaiky, který zdejší víru v ústavnost nahlodává.