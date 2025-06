Nevidět, neřešit, ustupovat… Naprostá většina z nás se snaží splynout

Kolik těch rozvášněných padlo poté, co Deník N rozhovor s ní opatřil titulkem „Kromě lidí v disentu jsme za komunismu kolaborovali všichni, i ti, kterým nebylo ani patnáct“! Inu, lze jen parafrázovat: i v komunismu strávila řadu měsíců a let, a tak nemluví jen tak do větru. A svým zdánlivě nostalgickým knižním vyprávěním – jakýmsi oživeným katalogem osmdesátkových reálií, systémových ponížení i nekonečných improvizací – ukazuje, jak také mohla bezděčná a zlhostejnělá spolupráce na systému vypadat. A jak tolikrát vypadala.

Schodiště Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.

„Cejtil jsem k němu obdiv a taky jsem mu záviděl, protože já bych takhle svobodně žít nedokázal,“ říká o svém bratrovi jeden z Pavliných hrdinů David. O bratrovi, který nešel s proudem, chodil na protesty, podepsal Několik vět a po revoluci se stal umělcem na volné noze. „My ostatní jsme byli malý kurvy, drobný kolaboranti se zlem. Možná proto, že v těch letech už se nikomu z nás nic extra zlýho nedělo, bylo tak jednoduchý a samozřejmý se na tom pokrytectví podílet,“ vyvozuje David. Jako součást čtenářské obce cítím, jak se ve mně zvedá odpor a neurony se horečnatě propojují, aby vytáhly z hloubi paměti příklady, kdy tomu tak nebylo a proč David, potažmo autorka, nemají pravdu.

A dokladů se najde bezesporu spousta, od těch velkých, hrdinských, které ještě v těch 80. letech končily mlácením na vyšetřovně nebo na poli někde v noci za městem, po ty bezmála směšné, jako je čůrání na pionýrský šátek v zákoutí mezi paneláky. Nebo například Velehrad 1985, přesněji Národní pouť na Velehrad z daného roku, kde se ke kulatému výročí smrti věrozvěsta Metoděje sešlo 5. července čtvrt milionu katolíků a s požadavkem svobody vyznání vypískali od pultu ministra kultury Milana Klusáka. Za pár dní si toto výročí budou na stejném místě během Dní lidí dobré vůle připomínat možná i někteří pamětníci.

Mlčící většina

Jenže pak je tu „mlčící většina“, jak se dnes lidem bez vyhraněného projevování názorů módně říká. Většina, která se nebouří, nepíská, neprotestuje. Která má „svých starostí dost“ a nemá vůli, kapacitu, a především ani motivaci přemýšlet nad systémem, v němž žije, s čím poměřovat jeho selhání a slepé skvrny, která nemá proč snažit se plavat proti proudu, když se vlastně „extra nic zlýho neděje“.

Žít podle systému je v systému první volbou, tou, nad kterou se nepřemýšlí, nejsnazší a samozřejmou cestou. Neznamená to hned aktivní kolaboraci, škaredé podlézání zlu, jeho vědomé spolubudování – to je až další krok, který vyžaduje vynaložit energii, ať už k tomu jednotlivce donutí okolnosti, nebo ve zlu zkrátka najde zalíbení.

Naprostá většina z nás – a to i ti, řečeno s Horákovou, kterým ještě nebylo patnáct – se spíš než vybočit snaží zařadit a splynout. Ve všech režimech a ve všech časech, leda by nás silný impulz (a ano, může být i etický) přiměl se zastavit a zkusit to jinak. Systémům pak tolerujeme jejich podivnosti, přizpůsobujeme se jejich pokřivením, prostě proto, že „karty jsou rozdané tak a tak“. Není nejsnazší vyvěsit prvního máje do okna prapor, a mít zas na dlouho klid?!

Generační superschopnost

Tak jsme se nejpozději za komunismu naučili nevidět, neřešit, ustupovat, ohýbat i křivit a už jsme takoví zůstali. Nejmladší generace, které už tuhle dobu nezažily, používají výraz „mindset“. A mindset, horizont, osobnostní výbavu a nastavení, jsme si my starší přinesli z oněch časů. Není možné, aby se tak bylo nestalo.

Jsme děti doby, a to nejen věkovou spřízněností nebo tím, že jsme jeden jako druhý lízali kdysi z dlaně Vitacit. Se svým svědomím, se svou pamětí i se systémy okolo jsme schopní vyjednat prakticky cokoli. Což vlastně nemusí být jenom na škodu, svým způsobem je to generační superschopnost. Je ale dobré si to přiznat. Abychom byli před sebou samotnými na pozoru a dokázali se zachovat čestně, když se dnes zase „neděje nic extra zlýho“, ale pod tím se hraje o naše duše, o rovnou páteř nás všech.