Proč hubnou pavouci. A jak pomoct Pavoukovi, který tak dlouho pomáhal nám

Dobře dva roky jsme se nemuseli stříkat repelentem ani pálit svíčky s citronelou. Pavouk sežral každého komára dříve, než komár stačil sežrat mě a K. A to přitom bydlel v koutě nad kuchyňskou linkou, daleko od okna. Jak se mu do nevelké sítě podařilo všechny pochytat, to vážně netuším. Na novinách, které jsme pod něj rozložili, jsme nacházeli desítky a stovky komářích mrtvolek, dosucha vysátých. Pavouk prosperoval a vůčihledě tloustl.

Náš nový Pavouk v novém bydlišti se taky tvářil spokojeně. Komárů tu zjevně tolik neměl, na rozdíl od našeho předchozího domu, který stál mezi zahradami a nedaleko přísně chráněné louže obrostlé rákosím, je náš nový dům obklopený spíš betonem než zelení. I tak si ale vedl dobře. Celé jaro a léto měl dostatečný přísun potravy, každopádně se neodstěhoval. Na podzim ale pohubl a síť, dlouho prázdnou, nechal zapadat prachem. Jasně, není moudré antropomorfizovat zvířata, natož pavoukovce, a pokoušet se z řeči jejich těl určit, jakou mají náladu. Náš Pavouk se ale tvářil tak zkroušeně a smutně, že bylo těžké uvěřit, že nepropadl depce.

Někteří pavouci, jak jsem se dočetla, i ti, kteří si obvykle stavějí sítě, při nedostatku potravy své sítě opustí a začnou svou kořist pronásledovat. Křižák obecný to ale zřejmě nedovede. Náš Pavouk dál seděl uprostřed své sítě a marně čekal a čekal.

Ve snaze mu přilepšit se ze mě stal obstojný lovec drobných mušek (větší mouchy jsem v naší čtvrti už dlouho neviděla). Při troše cviku se člověk naučí vrhnout živou mouchu vzhůru do sítě, takovou rychlostí, aby nestihla změnit směr. Pavouk se po ní vždycky vrhnul, jakmile přistála, dlouho ji obaloval a (jak jsem si aspoň představovala) s rozkoší vysával. Zdálo se mi to jen, anebo skutečně trochu přibral? Byla jsem ráda, že dokážu pomoct Pavoukovi, který tak dlouho pomáhal nám.

Jenže s příchodem zimy mouchy zmizely! K. má Pavouka tak rád, že se s ním rozhodl podělit o maso. Ani to nevyšlo. Maso nebzučelo, a když jsme jemně zatřásli sítí, Pavouk se utekl schovat za záclonovou tyč. Nechala jsem zahnít ve sklenici zbytky zeleniny, to je skvělá metoda, jak přilákat octomilky. Nepřilákala jsem ale ani jedinou.

Je to tak. Hmyzu v našich krajích rapidně ubývá. V Anglii je dnes čtyřikrát méně hmyzu než před patnácti lety. Jestli nemá náš Pavouk umřít hlady, budu pro něj muset kupovat mouchy přes internet.