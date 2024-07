Názor

Čeští lékaři se do změn hrnou jen podle toho, jak je to pro ně výhodné. Chcete důkazy? Pak se podívejme, jak se staví k možnosti, že by mohli očkovat farmaceuti v lékárnách. Zásadně to odmítají s tím, že lékárníci nemají patřičné vzdělání. Argumentují tak přes fakt, že proti nápadu očkování v lékárnách (některými vakcínami) nemá nic ani vakcinologická společnost.