Fialův boj s migranty a omluva od hnutí ANO. A co zní ze zákulisí ke konci Pekarové Adamové

● Hnutí ANO nechalo vylepit plakáty s fotkou Petra Fialy a sloganem „Nejhorší premiér na světě“. Pokud budeme parafrázovat hlášku z filmu Pelíšky, bylo tedy namístě, aby se pár chytrých hlav dalo dohromady... A není náhoda, že se to stalo v Brně, kde sídlí Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Úřad nyní zahájil šetření na základě podnětu, který podala jedna z nejlegračnějších figurek tuzemské politické a publicistické éry Zdeněk Šarapatka. Podle něho inzerát obsahuje nepravdivé údaje. Především proto, že hnutí ANO své tvrzení o Fialovi opírá o průzkum americké společnosti Morning Consult z přelomu letošního února a března. Šarapatka v podnětu argumentuje, že průzkum nezahrnoval lídry všech 193 států světa, ale pouhých dvaadvaceti, přičemž v šetření chyběly i některé evropské státy jako Rakousko, Slovensko nebo Maďarsko.

Šarapatka poukázal i na to, že se průzkum nezabýval hodnocením nejhoršího premiéra, ale nejméně populárního lídra z vybraných 22 zemí. Petr Fiala v něm skončil na posledním místě, jelikož mu podporu vyjádřilo jen 16 procent dotázaných.

Je možné, že v Brně dají opravdu hlavy dohromady a námitkám Zdeňka Šarapatky vyhoví. Člověk si živě představuje, kterak Andrej Babiš platí pokutu a osobně přelepuje nactiutrhačské plakáty s Fialou. Mezitím v centrále ANO Karel Havlíček s Alenou Schillerovou překotně smolí pokorný text.

„Velmi se omlouváme jednomu z největších světových lídrů Petru Fialovi. Není totiž pravda, že je úplně nejhorším premiérem na světě. Respektive nemůžeme to říkat určitě, protože kvalita lídrů 193 států světa nebyla měřena. Fakticky lze Petra Fialu pokládat za nejhoršího jen mezi představiteli 22 států. Toto naše tvrzení se navíc opírá pouze o fakt, že Fialovi vyjádřilo důvěru jen 16 procent dotázaných Čechů, zatímco dalším 21 politikům v Evropě i jinde na světě víc. Křičte si na nás, bijte si nás, mučte si nás chlebovou polívkou! A stejně jsme nejšťastnějšími politiky na světě – vždyť jsme zase mohli slyšet něco o Zdeňku Šarapatkovi!“

● Ano, moc pravděpodobně taková omluva nezní. Na druhé straně, vsadili byste si ještě před dvěma týdny, že premiér Petr Fiala přijde s plakátem a sloganem: „Urychlíme vyhošťování nelegálních migrantů“? Přesto se včera přesně takový na jeho oficiálních stránkách objevil. A ne, ten usměvavý světový lídr se zaťatou pěstičkou tam opravdu nemá ani trochu šikmé oči.

● Vzhledem k okolnostem to asi málokdo řekne nahlas, ale v kuloárech se čím dál častěji nese, že to s odstoupením Markéty Pekarové Adamové z čela pražské kandidátky koalice SPOLU přece jen mohlo být trochu jinak.

Podle jedné verze byl odpor vůči ní v pražské ODS tak silný, že by to nemusel „uhrát“ ani Petr Fiala. Dle druhé pražští občanští demokraté vzkázali, že Pekarová Adamová sice může být lídrem, ale výměnou za to se v první desítce nedostane na nikoho dalšího z TOP 09. Což by zase nemohla „uhrát“ ona ve své TOP 09. A tak v ní holt bouchly saze.

V obou možnostech prý hraje zajímavou roli Jiří Pospíšil, jenž se po Pekarové Adamové stane lídrem topky na kandidátce SPOLU. A také bývalý Pirát Jan Lipavský, jenž sice dlouho vyjednával s TOP 09, ale ta by mu nedokázala garantovat volitelné místo na kandidátce. Pro občanské demokraty přitom asi význam má. Možná nejen „hodnotový“, jak tvrdí Fiala, ale údajně také finanční. Třeba od některého nejmenovaného zbrojaře, který teď velmi potřebuje být zadobře jak s ministryní obrany, tak se šéfem resortu zahraničí. Ale možná jsou to jen povídačky. Každopádně Markétě Pekarové Adamové přejme vše dobré.