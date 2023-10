Penicilin a spol. Dobrý důvod vzpomenout na minulý režim

Názor

Ministr zdravotnictví slíbil, že obnoví v Česku výrobu penicilinu. Ano, toho penicilinu, co se tu za komunistů už vyráběl. Dobrý důvod vzpomenout na minulý režim se slzou v oku. Vždyť my měli všecko! Někteří si to fakt myslí.