Je zajímavé, že vlna zájmu o investování a podnikání v tomto oboru se rozjela právě nyní. Těžko říci, jestli investiční společnosti mají pocit, že Češi mají už dost peněz, že si s nimi mohou „hrát“. Ale tady musí přijít varování.
Kdykoli míjím podobné plakáty, kroutím hlavou. Investování totiž není lehký koníček a sám sledování trhů věnuji každý den nižší desítky minut, abych zůstal v obraze. A měl bych tomu věnovat ještě víc.
Akciové trhy se sice chovají podle zdravého rozumu, ale jenom částečně. Ano, platí, že když je válka, budou na tom zbrojovky dobře, a že když nenapadne celou zimu sníh, tak asi firma, která provozuje vleky a sjezdovky, úplně moc nevydělá. Je celkem jasné, že se daří firmám Ely Lilly a Novo Nordisk, které nabízejí léky na hubnutí, když lidé hubnou jako o život, ale ne všechno lze takhle jednoduše odhadnout.
Dokonce bych se po letech investování nebál říci: „Nevěřte analytikům.“ Ať už to s akciemi dopadne jakkoli, oni většinou dokážou tvrdit, že „oni to přece říkali“.
Iracionální příběh CSG
V poslední době se objevilo několik příběhů, které potvrzují, že investování je obtížnou a nepředvídatelnou disciplínou. Především příběh zbrojovky CSG, která v lednu vyrazila na burzu s cenou kolem 25 eur (625 korun) za akcii – a od té doby cena padá a padá a padá (nyní stojí necelých 9 eur, 215 korun). Přitom firmě nejbohatšího Čecha Michala Strnada se daří, expanduje a zlepšuje své hospodářské výsledky. Burzovní osud CSG tak vlastně nemá úplně racionální vysvětlení. Firma může klesat, pokud jsou její hospodářské výsledky horší, než byla očekávání investorů, i když třeba slušně vydělává.
|
Huang a Trump: příběh mnoha žánrů. Kde se bere prezidentova náklonnost k šéfovi Nvidie?
Stejně nelze předvídat milenky, které zlomily vaz Jensenu Huangovi, který vybudoval firmu Nvidia, a už vůbec ne jeho zázračný pondělní návrat do čela firmy.
A do třetice bitcoin, který nic „nevyrábí“, je v poslední době závislý v podstatě už jen na náladě trhu.
Naopak je paradoxní, že nejstabilnější hodnotu mají akcie ČEZ, otloukánka, do něhož se pořád někdo strefuje, a analytici je v době přijímání tzv. Lex ČEZ zpochybňovali, že jsou jen hříčkou v rukách politiků. Akcie ČEZ byly mimochodem jedny z mála, s nimiž nehnula ani letošní válka v Hormuzském zálivu. Před pěti lety stály asi 800 korun, teď stojí 1 300 a na své pouti dál stoupají. Pomalu, ale jistě.
|
Sex, čipy a kompromat. Skandál šéfa Nvidie není výjimkou, špionáž přes postel je častá
Investování má své zásady (diverzifikace portfolia), není to žádný gambling, ale na vše se člověk připravit nemůže. Zároveň jde o to, že je člověk musí brát jako dlouhodobou disciplínu. Když se vás doma zeptají „Tak kolik jsme vydělali v listopadu oproti říjnu?“, mohou být zklamaní, protože člověk třeba malinko prodělal.
Jestliže dnes někde platí, že peníze „samy pracují“ a člověk se na ně může jen dívat, jak kmitají a dřou jako koně, pak jsou to peníze investované do nemovitostí a nemovitostních fondů. Ale klíčová otázka je: jak dlouho to ještě bude trvat? A neskončí to nějakou náhlou krizí? Nic totiž neroste do nebe. A investování je zatraceně těžká práce…