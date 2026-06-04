Třetí penzijní revoluce: po Nečasovi a Fialovi nastupuje Babiš

Tři měsíce se hádáme o v podstatě irelevantním obsazení delegace na jeden summit jedné mezinárodní organizace. Tři měsíce hysterčíme nad více méně podružnou otázkou, jakým způsobem budeme financovat média veřejné služby. Jejich zaměstnanci pod starým dobrým soudružským heslem „továrny patří těm, kteří v nich pracují“ odmítají jakékoli změny a na prosazení svých skrytých vlastnických práv chodí na obrazovku i k mikrofonu odění jako funebráci. Běda tomu, kdo by měl uvnitř rozhlasu či televize jiný názor.
Zato když premiér spolu s ministryní financí představí zcela zásadní změnu třetího penzijního pilíře, změnu, která může v konečném důsledku mít vyšší dopady než parametrické změny státních penzí připravené kabinetem Petra Fialy, je téměř ticho po pěšině. Tedy ne že by noviny a zpravodajské servery událost nezaznamenaly, ale mnohem více pozornosti a komentářů vzbuzuje nepravomocný rozsudek a třímilionová pokuta pro SPD.
Takže zopakujme: ačkoli je vláda Andreje Babiše rozpočtově ještě nezodpovědnější než předchozí vláda Petra Fialy (která za čtyři roky zadlužila zemi o další bilion a čtvrt), ačkoli její sliby o zastropování penzijního věku a vyšších valorizacích jsou téměř rozpočtovým zločinem, tak chystané změny v penzijním spoření by mohly zcela zásadně kompenzovat průšvih, který ve státních penzích máme.
Pokud koaliční poslanci nepodlehnou nátlaku bank a penzijních fondů a vládní plány protlačí parlamentem, měla by většina obyvatel odcházet do penze sice s nijak velkým a spíše rovnostářským státním důchodem, ale zároveň se solidní vlastní kapitálovou rentou. Tak, jak je tomu zvykem v naprosté většině hospodářsky rozvinutých zemí.
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V brutální zkratce: demografický průšvih státních penzí, který Babiš odmítá řešit a dokonce neguje některé záslužné změny prosazené Petrem Fialou, hodlá jeho kabinet kompenzovat skrze revoluci v penzijním spoření, spíše tedy v investování na penzi.
Osmý div světa
Příprava na stáří ve formě čistého spoření je totiž více méně nanic. Abychom z něj na stará kolena něco měli, museli bychom si z každé výplaty dávat stranou tak třetinu, aby nám během posledních dvaceti až pětatřiceti let života zajistila významný příjem. Což si může dovolit zhruba jedno procento lidí, pro zbytek je to absolutní sci-fi.
Jediná šance, jak vyrobit dostatečný polštář na stáří, je podílet se na globálním hospodářském a technologickém růstu – tedy se ke kapitálové rentě proinvestovat. K tomu je třeba jednak začít co nejdříve, jednak nebát se kapitálových trhů.
Současné české penzijko u naprosté většiny klientů nesplňuje ani jeden požadavek: není sice pravda, jak nám tvrdí pojišťovací agenti a zástupci fondů, že si spoříme málo, ale je pravda, že začínáme pozdě a investujeme extrémně opatrně. Obojí by se, pokud Babiš prosadí své plány, teď mělo změnit.
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Pobídky pro mladé by měly být tak štědré, že každý soudný rodič založí penzijko svým potomkům, i kdyby jim měl ukládat jen pár stovek. Vládní plány, kdy by mladí mohli spořit již od stokoruny měsíčně a měli by dostávat dvojnásobně vyšší dotaci než ostatní, vypadají tak lákavě, že se k novému penzijku hlásí i ti investoři, kteří se nad ním doposud znechuceně ofrňovali.
Stát tady chystá asi maximum možného proto, aby se lidé začali připravovat na stáří co nejdříve. A protože čas je tady ten nejdůležitější parametr a složenému úročení říkají ekonomové „osmý div světa“, jde o zcela zásadní změnu. (Ano, založit penzijko pro dítě lze již dnes, ale dělá to málokdo. Teď by se z toho měla stát masovka.)
Tedy: lepší pobídky by měly přimět téměř každého, aby začal investovat „od dětství“, nebo aspoň „od mládí“. (Ano, ti nejchudší asi nikdy investovat nebudou, ale ti zase dostávají státní důchod v podstatě ve výši své předchozí čisté mzdy, takže ve stáří žádný propad životní úrovně nezaznamenávají).
Investovat, ne spořit
Druhý zásadní problém současného stavu spočívá v tom, že investujeme „špatně“, respektive hyperopatrně. Takřka polovina všech klientů je stále ve starých, takzvaných transformovaných penzijních fondech, jejichž výnos je „nula nula nic“ a které prohrávají dokonce i s pouhou inflací. Kdo má peníze ve starých fondech, tak místo aby bohatl, může si za ně každým rokem koupit míň a míň.
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Bohužel i většina klientů, která je v nových fondech zvaných doplňkové penzijní spoření, v nich investuje mimořádně opatrně: pouhá třetina klientů má peníze v dynamických a vyvážených fondech. Celkově v celém systému tedy přibližně pět lidí z šesti investuje mimořádně konzervativně a tudíž s velmi, velmi nízkým výnosem. Důvodem je nešťastný institut jménem „investiční dotazník“, který většinu lidí odsune právě do fondů s nižší volatilitou a nižším výnosem.
Tuhle lapálii by měla napravit asi nejdůležitější změna celé revoluce: klient, nerozhodne-li se výslovně jinak, by při podpisu smlouvy automaticky vstoupil do takzvaného „fondu životního cyklu“. Což je fond, jenž na počátku klientovy prostředky investuje do akcií, které sice nejvíce kolísají, ale také časem nejvíce vynášejí. A na konci investičního cyklu, když se klient blíží penzi, postupně a taktéž automaticky fond převádí prostředky do stabilních, méně kolísavých aktiv.
Ve dvaceti, třiceti letech je vám více méně jedno, že se trhy na pár měsíců nebo i let propadly (pokud tedy věříte, že se lidská společnost bude vyvíjet více méně podobně jako posledních dvě stě let a že akcie po propadech zase vzrostou). Kdyby však přišla krize těsně před tím, než si chcete začít peníze vybírat a vaše portfolio by se propadlo třeba o třetinu, trhali byste si nejen zbytky svých šedých vlasů.
Fond investičního cyklu by měl proměnit české penzijní špórování ve skutečné investování na penzi.
Dramatické snížení poplatků
Třetím hlavním problémem současného systému je nízký výnos našich penzijních fondů. Bez pečlivého výpočtu málokoho napadne, že rozdíl mezi poplatkem 0,5% a 1,5% je naprosto zásadní a v dlouhodobém horizontu může vést k tomu, že výnos klienta může být v lepším případě dvojnásobný nebo i trojnásobný. Ano, na konci čtyřicetiletého investičního cyklu můžete mít milion, dva miliony nebo tři miliony – a o tomto šíleném rozdílu rozhoduje právě poplatek, který si bere správce (tedy penzijní společnost).
Poplatky našich penzijních fondů jsou neadekvátně vysoké, na tom panuje všeobecná shoda. Ale premiérem představené snížení je dramatické, možná až drastické. O jejich výši se v následujících měsících povede bezpochyby veliká debata i veliká bitva. Je nade vši pochybnost ve veřejném zájmu, aby poplatky klesly – ale stejně tak není ve veřejném zájmu, aby většina penzijních společností zkrachovala a zbyl nám tu jen oligopol tří nejsilnějších společností patřících pod tři největší banky, oligopol, jaký známe třeba z trhu mobilních operátorů.
Nejambicióznější plán vlády
Věřme, že se v nadcházejícím legislativním procesu objeví jasné nezávislé výpočty, nikoli jen politické přání předkladatelů na jedné straně a lobbistická obhajoba vlastních zisků na straně druhé. Zejména Česká národní banka by měla říci, zda navrhované snížení poplatků není tak radikální, aby ohrozilo stabilitu celého trhu.
Každopádně středeční tisková konference Andreje Babiše a Aleny Schillerové má ve svých důsledcích stejně velký potenciál jako parametrické změny státních penzí v podání Petra Fialy a Mariana Jurečky v minulém volebním období nebo pokus o zavedení druhého pilíře od Petra Nečase s Miroslavem Kalouskem před patnácti lety.
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Ambice jsou veliké. Kdyby se podařilo změnit třetí pilíř tak, aby lidem přinášel skutečný výnos, abychom se v pozdním věku mohli opřít jak o rovnostářský státní pilíř, tak o svou vlastní kapitálovou rentu, mohli bychom se v následujících dekádách vyhnout zásadním generačním konfliktům i tomu, aby hlasování o výši státních důchodů určovalo volebního vítěze (jak se více méně už dnes začíná dít).
Jde spolu se snahou o znárodnění výroby elektřiny o nejzásadnější a nejambicióznější plán současné vlády, plán, který – kdyby se zadařil – dalece přesahuje jedno volební období.
Teď nás čeká jen taková drobnost: velké plány zrealizovat tak, aby se nerozpadly na prvočinitele či nepohřbily jejich autory. Aby třeba vláda při plnění „velkého úkolu“ nezametla s drobnými akcionáři ČEZ a nepřivedla většinu penzijních společností zu grunde.
Protože až příliš často jsme v těchto končinách zažili scénář „mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky“.