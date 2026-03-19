Fatálně narušená stabilita. Bohaté monarchie Perského zálivu už nejsou bezpečným přístavem

Miloš Balabán
Úhel pohledu
Po více než čtrnácti dnech války proti Íránu je viditelné, že v ní hodně tratí i bohaté monarchie Perského zálivu. Ty byly přitom po desetiletí považovány za relativně bezpečný prostor izolovaný od krizí, které opakovaně otřásaly zbytkem Blízkého východu.
Na letišti v Dubaji došlo k přerušení letového provozu kvůli nárazu dronu do palivové nádrže. (16. března 2026) | foto: AP

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)
Dubajské úřady uvedly, že na budovu v blízkosti luxusní pobřežní čtvrti Dubai...
40 fotografií

Byl to i výsledek promyšlené rozvojové strategie. Vládnoucí elity si totiž už v devadesátých letech minulého století uvědomily, že ekonomika založená pouze na těžbě ropy a plynu nemá perspektivu.

Realizací ambiciózních rozvojových programů své ekonomiky diverzifikovaly a celý region se přeměnil v centrum turismu, globálního obchodu a financí. Symbolem se v tomto směru stala především supermoderní Dubaj s jeho letištěm, které se stalo jedním z klíčových světových přepravních uzlů. Atraktivitu regionu ostatně vycítily i miliony turistů, včetně českých, kteří sem v uplynulých letech zamířili.

Pružná a pragmatická politika

Dlužno dodat, že se bouřlivý rozvoj regionu odehrával po válce v Zálivu proti Iráku v roce 1991 pod deštníkem obranných dohod a vojenských partnerství se Spojenými státy, což bylo vnímáno jako konečná záruka regionální stability. Američané ale od dob administrativy prezidenta Obamy dávali najevo, že jejich angažovanost má své limity i kvůli potřebě věnovat více pozornosti Indo-Pacifiku. Místní vládci byli ovšem schopni realizovat pružnou a pragmatickou politiku, která se už nespoléhala pouze na americký patronát.

Příkladem je normalizace vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem za čínského zprostředkování v roce 2023. Došlo i k navázání diplomatických styků mezi Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Izraelem. A nelze pominout ani to, že v rámci politiky „všech azimutů“ mají státy Zálivu dobré vztahy i s Ruskem a Emiráty se dokonce staly členy uskupení BRICS.

Katar je též vítaným prostředníkem pro citlivá diplomatická jednání o urovnávání konfliktů, což se prokázalo v případě Gazy. V Abú Zabí se pak konala třístranná jednání mezi USA, Ukrajinou a Ruskem o potenciálním ukončení války na Ukrajině.

Přesto ale bezpečnostní architektura celého regionu silně závisí na americké vojenské přítomnosti a bezpečnostních zárukách USA, což se teď stalo jeho Achillovou patou, když se Washington stal hlavním hybatelem války proti Íránu. A ten neváhal zaútočit na jeho arabské spojence s cílem vyvolat regionální chaos.

Američané přitom schopnosti Íránců zjevně podcenili. Analýza CNN dokonce uvedla, že při plánování vojenské operace Pentagon a Rada národní bezpečnosti dostatečně nezohlednily hrozbu uzavření Hormuzského průlivu, jehož průchodnost je pro státy Zálivu zásadní.

Bezprecedentní rozsah raketových a dronových útoků mířících na americké vojenské základny, centra měst, turistické čtvrti, přístavy, letiště a zařízení na těžbu a zpracování ropy a plynu přinesl nejen materiální škody, ale i psychologický otřes. Dlouho a pečlivě budovaný obraz stability regionu je fatálně narušen, privilegium „izolovanosti“ od válek na Blízkém východě dostalo vážný zásah.

Monarchie Zálivu teď stojí před dosud nejvážnější politickou výzvou: bez obnovení stability v regionu a ukončení íránského konfliktu nemohou počítat s tím, že se jim podaří udržet jejich model ekonomického rozvoje.

Možná se nabízí zajímavá otázka, zda využijí svého stále silného finančního vlivu k tlaku na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby válku nějakým způsobem ukončil. Pomůže v tom i úzké byznysové propojení Trumpa a jeho rodiny s místními vládci? I pro něj je v sázce hodně…

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Polsko zakáže dětem mobily na základních školách, většina lidí to podporuje

ilustrační snímek

Kdy se může Island stát členem EU. Jeho ministryně řekla datum

Islandská ministryně zahraničí Katrín Gunnarsdóttir (15. května 2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.