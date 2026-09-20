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Další rána pro levici v Jižní Americe. Peru má od léta novou prezidentku - japonskou Peruánku Keiko

Mnislav Zelený-Atapana
Úhel pohledu   9:00
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Slavnostní inaugurace nové peruánské prezidentky Keiko Fujimoriové (28....

Slavnostní inaugurace nové peruánské prezidentky Keiko Fujimoriové (28. července 2026) | foto: AP

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Slavnostní inaugurace nové peruánské prezidentky Keiko Fujimoriové (28....
Slavnostní inaugurace nové peruánské prezidentky Keiko Fujimoriové (28....
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Mám Keiko rád už jen pro její široký úsměv, který budí důvěru, i když neúplatný soudce Richard Concepción Carhuancho ji v říjnu 2018 poslal do tzv. preventivního vězení a i když tam neúplatnými policisty byla odvedena v poutech. A to, prosím, nejednou! A nyní je Keiko Fujimoriová prezidentkou. Konečně! Ale pěkně popořadě.

Před sedmi lety jsem na svůj blog napsal profily několika peruánských prezidentů. Jako první profil Alberta Fujimoriho, kterého nelze vynechat a kterého obdivuji, jak se s teroristy nemazlil. Nebylo jich v Peru málo.

Nejdřív zatočil se Světlou stezkou (Sendero luminoso, SS), teroristickou organizací maoistických komunistů pod vedením Abimaela Guzmána, která zejména od roku 1980 rozsévala všeobecný teror po celém Peru. Osobně jsem se s jeho nadšenci a následovníky sešel již v roce 1973, kdy jsem studoval na univerzitě San Marcos v Limě. To se už vůbec nestudovalo, jen se demonstrovalo a revolučně agitovalo.

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Tehdy mně nikdo z nich nevěřil, když jsem jim vyprávěl o komunismu a raději houfně odcházeli do hor poblíž města Ayacucho za vůdcem Guzmánem. Univerzity byly tehdy semeništi rudé revoluce. Teprve Fuji, jak mu Peruánci říkali, byl schopen SS po svém nástupu v roce 1990 tvrdě potlačit a již za dva roky chytit a doživotně uvěznit vůdce Guzmána. To byl fanaticky militantní bolševik zvaný svými rudými kumpány prezident Puka Inti – Rudé srdce.

Současně s počátkem 80. let 20. století zahájila svůj teror i marxisticko-leninská guerrilla Tupamaros (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) s cílem založit socialistický stát. Mimo jiné 17. prosince 1996 obsadili rezidenci japonského velvyslance v Limě během oslav státního svátku, zajali stovky diplomatů, vládních úředníků, osobností kultury a byznysu a drželi je jako rukojmí po řadu týdnů, aby dosáhli osvobození svých spolubojovníků z vězení. Teprve 22. dubna 1997, po pečlivé výstavbě přesné kopie japonské ambasády jako cvičiště, speciální peruánské jednotky na pokyn prezidenta Fujimoriho všechny osvobodili a teroristy zabili.

Prý se s nimi nemazlil. I proto čelil obvinění z porušování lidských práv a i pod tíhou skandálů souvisejících se zneužíváním svého postavení raději utekl do Japonska.

Volby v Peru vyhrála dcera autokratického prezidenta Fujimoriho

Jeho dcera Keiko, politický následovník, s ním odjela a tak v roce 2001 ještě nekandidovala. Bylo jí jen 25 let a nesplnila zákonnou hranici 35 let. Fuji na své cestě do Chile 2005 byl však zatčen a vydán do Peru, kde byl odsouzen na 20 let a uvězněn za porušování lidských práv teroristů (sic!), i když tvrdil, že bojoval proti teroristům a zachránil zemi před ekonomickou krizí. Zemřel v roce 2024.

Dědictví po Albertu Fujimorim

Keiko Fujimoriová, jeho dcera, která zdědila otcem vybudovanou mocnou skupinu následovníků ovládající politickou stranou Fuerza Popular spolu se spřízněnými apristy (tradiční peruánská strana APRA), byla v letech 2018-2020 několikrát odsouzena do tzv. preventivního vězení. V roce 2019 jsem to sledoval v Limě a zcela se v tom politickém bojišti ztrácel.

Přesto jsem byl Keiko unesen. Ne proto, že údajně přijala 1,2 milionu dolaru od brazilské developerské firmy Odebrecht na svoje prezidentské kampaně v letech 2011 a v 2016, které nakonec vždy jen těsně prohrála, ale jak se přesto suverénně a s klidným úsměvem chovala. Mamutí firma Odebrecht dala pro sichr údajný obolus i jejímu vítěznému soupeři z roku 2011 Ollantu Humalovi. Samozřejmě i on čelil mnohaletému vězení. V roce 2025 byl odsouzen na 15 let do speciálního vězení pro bývalé prezidenty (sic!). Ústavní soud však nakonec prohlásil jeho stíhání za neplatné a 1. srpna 2026 byl propuštěn.

Volby v roce 2016 prohrála Keiko se synem polsko-židovského přistěhovalce z Poznaně, Pedrem Pablem Kuczynským, a v roce 2021 s Pedrem Castillem.

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V roce 2001, poté co Keiko odjela s otcem do Japonska, se vítězem voleb stal Alejandro Toledo, pocházející z nuzných poměrů indiánské rodiny z And. Mluvil i jazykem kečua a hrdě se k svému indiánskému původu hlásil. Byl proto nazýván El Cholo, který však díky své inteligenci získal stipendium a nakonec i doktorát na Stanfordově univerzitě. Tvářil se velmi sociálně, ale před peruánskou spravedlností raději v roce 2016 utekl do USA. Tehdy na svoji úspěšnou kampaň totiž přijal od firmy Odebrecht 35 milionů dolarů. Peru žádalo o jeho vydání. Byl vydán v roce 2023 a odsouzen na 20 let vězení, kde je dodnes.

Stále s úsměvem

Keiko neúnavně a stále s úsměvem znova a znova kandidovala v letech 2011, 2016 a 2021, vždy v druhém kole sice těsně prohrála, ale nedala se. A tak konečně letos 7. června poprvé vyhrála. Sice těsně o 0,135 % hlasu, ale vyhrála nad levičákem Roberto Sánchezem a tím se připojila k bloku nových pravicových vlád v Kolumbii, Ekvádoru, Bolívii, Chile, Argentině. A vlastně i Venezuele, kdy po „odchodu“ Madura už také nehrozí revoluční šílenství.

Kyvadlo v Jižní Americe se zase vychýlilo doprava. Je to důkaz nezlomné vnitřní síly Keiko Fujimoriové, kdy se žádným neúspěchem nenechala zviklat. Že by to byly ty japonské, samurajské kořeny? Přeji jí to, protože se hezky a nakažlivě směje, i když prohrává a jde třeba do vězení.

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