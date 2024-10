Víčka. Mezi předlistopadovými zápaďáckými plechovkami a našimi dnešními PET lahvemi

Kdyby se jednomu anglickému řidiči kamiónů nezalíbil můj plán utéct z komunistického Československa na Západ, nevím, jak bych to zvládla. To on mi ukázal, kde je celnice, všechno mi ukázal na mapě a poradil mi, kudy se vydat, aby mě nechytila jugoslávská pohraniční stráž. On prý na mě počká hned u pumpy za celnicí, to už je v Itálii, tam už budu v bezpečí.

Skutečně na mě čekal, ještě s kamarádem, taky řidičem kamiónů. Byli z mého dobrodružství celí naměkko. V téhle době, jak jsem později zjistila, mohl člověk bez pasu procestovat celou západní Evropu, dálkoví šoféři ho na hranicích ochotně schovali v kabině, nic tím neriskovali. Za čtyřicet let se toho opravdu hodně změnilo…

Co mi ale v paměti utkvělo nejvíc, to bylo rozhraní mezi víčky a nevíčky. V žádné zemi, kterou jsem do té doby navštívila, nebyla do asfaltu zašlapaná taková ta trojúhelníková víčka z plechovek od nápojů, která jste tehdy prostě utrhli a odhodili na zem. Tyhle zápaďácké plechovky se v Československu prostě nevyskytovaly.

A pokud někdo prázdnou plechovku, tu nádherně barevnou vymoženost, přece jen někde na parkovišti vyhodil z okýnka (pravděpodobně řidič dálkového kamionu, který Československem jen projížděl a vezl si s sebou neuvěřitelné poklady), dalo se počítat s tím, že tam dlouho nezůstane. Vášnivých sběratelů zápaďáckých plechovek od nápojů byly tenkrát v Československu mraky, možná víc než zahozených plechovek. Lidé sbírali i odtržená víčka, i ta voněla zakázanými dálkami.

V Itálii se asfalt u benzínky ve světlech podivně blyštěl. To proto, že do něj byla zašlapaná víčka z těch úžasných plechovek.

Ani tenkrát už všechna víčka z plechovek neupadla, jakmile jste je odtrhli. Lidé už vynalezli to udělátko, které způsobí, že víčko po otevření plechovky neupadne a nebude přispívat k binci v ulicích, jen nebylo ještě všude zavedené.

Kromě toho dnes okraje té díry, kterou z plechovky upíjíte, nejsou tak ostré jako kdysi a není tak snadné se o ně pořezat na rtech nebo na jazyku. Dnešní plechovky, málo platné, jsou lepší.

A mě by zajímalo, jestli se už v dobách, kdy se ve světě zaváděly plechovky, kterým po otevření neupadne víčko, našli bojovníci za znovunastolení původních plechovek, kterým víčko upadne a o které se pořežete.

Anebo jestli je neúnavný boj mnoha Čechů za znovunastolení nepřidělaných víček na PET lahvích nový sociologický fenomén.