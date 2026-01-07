Možná už jsem zde ve sloupku někdy zmínil, že se považuji za něco jako znalce čínských restaurací. Když se v mém dosahu objeví nějaká nová, brzo ji navštívím a prozkoumám. Často pak následuje množství dalších inspekcí. Člověk musí hlídat, jestli kvalita náhodou nešla dolů. To dá rozum. Když jsem pracoval v časopisu Týden v pražském Braníku, narazil jsem na jednu čínu s malým č kousek u zastávky Sídliště Novodvorská ve stejnojmenné ulici.
Kung-pao z ní si pamatuji, jako bych ho měl naposled včera. Stála v přízemí jedné z budov obklopujících malé náměstí s fontánou. Podle mapy je asi pořád ještě na svém místě. Jmenuje se Cai Shen.
Redakci jsme měli celkem daleko. Kolegové do Cai Shen nechtěli chodit. Obědval jsem v ní proto odhadem tak třikrát nebo čtyřikrát. Dobře, možná pětkrát.
Mříž proti kouři
Chodil jsem do Cai Shen už velice dávno. V restauracích byly tenkrát kuřácké a nekuřácké sekce. Možná vás to období už minulo. Nebo jste na něj zapomněli. Já skoro taky. V českých, moravských i slezských knajpách, krčmách, špeluňkách, nálevnách, lokálech, výčepech, hostincích a tak dále se kdysi kouřilo. Pak však stát přišel s nařízením, podle nějž musely mít všechny kuřáckou a nekuřáckou sekci.
Befel fungoval jen omezenou dobu. Časem zákonodárci kouření v hospodách zcela zakázali. Během přechodného období se jednotliví hospodští pokoušeli se zákonem vyrovnat různými způsoby.
Někteří měli opravdu k dispozici oddělené místnosti. Mohli kuřácké a nekuřácké sekce relativně snadno zavést. Jiní ovšem nikoliv. Umísťovali proto do svých provozoven třeba paravány.
Byla to šaškárna, jakou svět neviděl a pes nežral. Vydržela podle mého zhruba pět let. Určitě by se to dalo snadno přesně dohledat. Zdá se mi to však jen málo důležité.
Už zmíněná čínská restaurace Cai Shen podle mě absurditu přivedla k naprosté dokonalosti. Nekuřácká sekce v ní totiž byla oddělená mříží. Visela na ní papírová cedule označující jednotlivé úseky. To bylo celé.
Bublinový zákon
Minulý týden jsem si na bizarní opatření z pradávných časů vzpomněl. Nápadně připomíná dnešní omezení ohňostrojů a petard během silvestrovských oslav. Jestli žijete v Česku, určitě víte, co myslím. Sami jste si museli všimnout stejné věci. Mohlo by se vám proto zdát zbytečné na takovou očividnou hloupost upozorňovat. Měli byste asi pravdu. Mně to ale nedá.
Stát zakázal odpalování pyrotechniky ve vzdálenosti do 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic a registrovaných chovů zvířat. Možná jsem ještě něco vynechal.
Aby nevznikla mýlka, zveřejnil k tomu dokonce mapu. Zde odkazuji na její přehlednější podobu na webu pozemkov.cz. Část z ní zabíraly červené bubliny, kde byla palba zakázaná. Mezi nimi byl naopak volný prostor. V tom se střílet smělo.
Aby se člověk dostal mimo bublinu, stačilo často urazit jen několik desítek kroků. V době všudypřítomné satelitní navigace tak bylo legální odpalování petard snadné. Většina střelců se s ním nejspíš neobtěžovala.
Koncentrace petard
Opatření bylo nevymahatelné. Počet petard a dělbuchů na silvestra několikanásobně převyšoval počet policajtů. I kdyby ale vymahatelné bylo, nedávalo smysl. Zvuk silnější pyrotechniky je slyšet na kilometry. O šíření jedovatých zplodin vzduchem ani nemluvě. Podle mého soudu to bylo nachlup stejné jako s protikuřáckou mříží.
Z hlediska šíření kouře bylo jedno, na které její straně si člověk sedl. Stejně bylo jedno, jestli petarda vybuchla o pár desítek kroků dál. Obě normy jsou stejně směšné.
Nutno poznamenat, že další omezení prodeje pyrotechniky a rušení městských ohňostrojů asi pomohla. Prokázala to měření Českého hydrometeorologického ústavu. Bublinový zákon byl však totálně mimo.
Lidé, psi a kočky z míst mimo červené zóny dost možná zažili víc výbuchů, než bez něj. Část silvestrovských dělostřelců totiž mapu opravdu respektovala. Ze zakázaných oblastí se koncentrovali do míst, kde se střílet smělo.
Nemám na to tvrdá data. Například pražský vývojář Roman Ožana však nahrál na Bluesky fotku přechodu přes Budějovickou ulici, který se ocitl mezi dvěma bublinami. Byl pokrytý zbytky dělbuchů.
Zbývá položit jen jednu otázku: kdo tyhle kraviny vymýšlí?