Vítej na palubě, švagře! Jak Péter Magyar dělí křesla

V roce 2006 se oženil a o tři roky později se s manželkou a europoslankyní Judit Vargovou přestěhovali do Bruselu, kde jí dělal poradce. V roce 2010 přestoupil na ministerstvo zahraničí a o rok později působil na stálém zastoupení Maďarska při EU.
|
Chci silnou střední Evropu, říká Magyar. Opírá se o odkaz Rakouska-Uherska
Uplynulo pět let a Magyar přešel na úřad premiéra, kde měl na starost vztahy s Evropským parlamentem. V září 2018 byl jmenován šéfem právního oddělení pro EU ve státní Maďarské rozvojové bance. Od června 2019 do února 2022 řídil státní Centrum pro studentské úvěry. V létě 2022 byl jmenován do čela státního fondu Good Farming, která kromě správy majetku měla původně nakupovat zemědělskou půdu v zahraničí, ale premiér Orbán akci po protestu Roberta Fica odpískal.
Dosadili ho i do představenstva státní firmy Magyar Közút, která spravuje silnice, byl členem dozorčí rady státní Maďarské banky pro zahraniční obchod (MKB Bank, ale po fúzi s Budapest Bank změnila název na MBH Bank a patří pod křídla nejbohatšího Maďara a „Orbánova miliardáře“ Lörince Mészárose), v dubnu 2023 byl zvolen do vedení státního dopravce Volánbusz, v listopadu téhož roku od pracovníka úřadu Orbánovy vlády Dániela Császára koupil poradenskou firmu LLM Tanácsadó és Befektetési. Z postu ředitele odstoupil až letos 30. dubna kvůli zákonu o střetu zájmů. Dříve ještě dostal vedoucí post i ve státem financovaném fondu Hodler, který opustil v březnu 2024, pár týdnů na to, co jeho manželka a ministryně spravedlnosti odstoupila kvůli kontrasignaci skandální prezidentské milosti.
Nepotismus od Dunaje
A zde začala závratná politická kariéra muže, který – jak je z výčtu funkcí patrné – najezdil v Orbánově týmu hodně kilometrů. Novináři, kteří Magyara za budování kariéry díky manželce kritizovali, ho dnes adorují. V prvních rozhovorech v roce 2024, například pro levicový podcast Partizán, tvrdil, že nepůjde do politiky, pak říkal, že nemá premiérské ambice, a když už je pak měl, prohlašoval, že „chce zabránit tomu, aby stát fungoval jako rodinná akciovka“. A minulý týden jako budoucí premiér řekl, že ministrem spravedlnosti bude jeho švagr.
|
Maďarsko má po týdnu od voleb sečteno. Magyar si ještě polepšil, má 141 křesel
Magyar řekl, že Márton Melléthei-Barna, který čtrnáct let působil v právní firmě Freshfields Bruckhaus Deringer, bude mít za úkol „obnovit právní stát“ v zemi. S tímto ukázkovým příkladem nepotismu Evropská komise jistě problém mít nebude. Její hlásná trouba, server Politico, uvedl, že Magyar svoje rozhodnutí obhájil, protože prohlásil, že při výběru ministra řešil „vážné dilema“ a že chápe obavy pramenící z rodinných vztahů uvnitř vládního týmu. Magyar budoucímu ministrovi plně důvěřuje a otázka je, zda Melléthei-Barna při rozhodování dá přednost loajalitě vůči švagrovi, nebo právu.
Kritici Pétera Magyara hovoří o banánové republice. O tom, že vítěz voleb opět popřel, co říkal. Ptají se, zda to, co arogantní a agresivní Magyar buduje, je ještě stále demokracie. Tvrdí, že kdyby Orbán jmenoval svého švagra ministrem, Brusel by hovořil o diktatuře, zavedl by proti Maďarsku sankce a zadržel by mu miliardy eur. Jedno je ale jisté – kdyby mistr grotesky István Örkény žil, bledl by závistí…