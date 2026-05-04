Vítej na palubě, švagře! Jak Péter Magyar dělí křesla

István Léko
Lékárna   12:00
Zvyk je železná košile. Když je někomu 45 let a prakticky od dokončení studií v roce 2004 žil jako v bavlnce, protože si vzal vlivnou političku Fideszu, a díky ní dostal voňavé posty ve státní sféře, nedivme se, že i nadále koná podle zaběhaných vzorců. Řeč je o šéfovi Strany úcty a svobody Péteru Magyarovi, o novém spasiteli, který „po šestnácti letech diktatury Viktora Orbána chce obnovit v zemi demokracii a vybudovat republiku lásky“.
Péter Magyar | foto: Denes ErdosAP

V roce 2006 se oženil a o tři roky později se s manželkou a europoslankyní Judit Vargovou přestěhovali do Bruselu, kde jí dělal poradce. V roce 2010 přestoupil na ministerstvo zahraničí a o rok později působil na stálém zastoupení Maďarska při EU.

Uplynulo pět let a Magyar přešel na úřad premiéra, kde měl na starost vztahy s Evropským parlamentem. V září 2018 byl jmenován šéfem právního oddělení pro EU ve státní Maďarské rozvojové bance. Od června 2019 do února 2022 řídil státní Centrum pro studentské úvěry. V létě 2022 byl jmenován do čela státního fondu Good Farming, která kromě správy majetku měla původně nakupovat zemědělskou půdu v zahraničí, ale premiér Orbán akci po protestu Roberta Fica odpískal.

Dosadili ho i do představenstva státní firmy Magyar Közút, která spravuje silnice, byl členem dozorčí rady státní Maďarské banky pro zahraniční obchod (MKB Bank, ale po fúzi s Budapest Bank změnila název na MBH Bank a patří pod křídla nejbohatšího Maďara a „Orbánova miliardáře“ Lörince Mészárose), v dubnu 2023 byl zvolen do vedení státního dopravce Volánbusz, v listopadu téhož roku od pracovníka úřadu Orbánovy vlády Dániela Császára koupil poradenskou firmu LLM Tanácsadó és Befektetési. Z postu ředitele odstoupil až letos 30. dubna kvůli zákonu o střetu zájmů. Dříve ještě dostal vedoucí post i ve státem financovaném fondu Hodler, který opustil v březnu 2024, pár týdnů na to, co jeho manželka a ministryně spravedlnosti odstoupila kvůli kontrasignaci skandální prezidentské milosti.

Nepotismus od Dunaje

A zde začala závratná politická kariéra muže, který – jak je z výčtu funkcí patrné – najezdil v Orbánově týmu hodně kilometrů. Novináři, kteří Magyara za budování kariéry díky manželce kritizovali, ho dnes adorují. V prvních rozhovorech v roce 2024, například pro levicový podcast Partizán, tvrdil, že nepůjde do politiky, pak říkal, že nemá premiérské ambice, a když už je pak měl, prohlašoval, že „chce zabránit tomu, aby stát fungoval jako rodinná akciovka“. A minulý týden jako budoucí premiér řekl, že ministrem spravedlnosti bude jeho švagr.

Magyar řekl, že Márton Melléthei-Barna, který čtrnáct let působil v právní firmě Freshfields Bruckhaus Deringer, bude mít za úkol „obnovit právní stát“ v zemi. S tímto ukázkovým příkladem nepotismu Evropská komise jistě problém mít nebude. Její hlásná trouba, server Politico, uvedl, že Magyar svoje rozhodnutí obhájil, protože prohlásil, že při výběru ministra řešil „vážné dilema“ a že chápe obavy pramenící z rodinných vztahů uvnitř vládního týmu. Magyar budoucímu ministrovi plně důvěřuje a otázka je, zda Melléthei-Barna při rozhodování dá přednost loajalitě vůči švagrovi, nebo právu.

Kritici Pétera Magyara hovoří o banánové republice. O tom, že vítěz voleb opět popřel, co říkal. Ptají se, zda to, co arogantní a agresivní Magyar buduje, je ještě stále demokracie. Tvrdí, že kdyby Orbán jmenoval svého švagra ministrem, Brusel by hovořil o diktatuře, zavedl by proti Maďarsku sankce a zadržel by mu miliardy eur. Jedno je ale jisté – kdyby mistr grotesky István Örkény žil, bledl by závistí…

