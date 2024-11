Fidesz s lidskou tváří? Magyar sice možná ruší Orbánův spánek, k vítězství má ale daleko

Viktor Orbán vládne zemi se svou národně konzervativní stranou od roku 2010 a všechny následné volby jednoznačně znovu vyhrál. Až ty letošní červnové do Evropského parlamentu přinesly jeho menší zaškobrtnutí. Z původních 13 mandátů obhájil „jen“ 11, přičemž největší úspěch zaznamenal jeho dnešní hlavní vyzyvatel – Péter Magyar a jeho Tisza. Z nuly vyrostli na sedm poslaneckých křesel. Poměr v počtu získaných hlasů mezi těmito stranami byl ale ještě stále jednoznačně ve prospěch Fideszu – 45:30.

Nejnověji tedy agentura 21 Research Center naměřila nebývalou změnu. Ovšem s poznámkou, že dotazovaní byli rozhodnutí voliči. Mezi všemi Maďary s právem volit je Fidesz stále nejsilnější.

Uhry Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.

Že se ale v zemi něco děje, naznačuje rekordní počet voličů, kteří se v červnu dostavili k volebním urnám. Bylo jich takřka 60 procent, což si v Česku při výběru europoslanců asi ani nedokážeme představit. Totéž do letoška platilo i pro Maďarsko. Před pěti lety přišlo k eurovolbám 43 procent lidí a o pět let dříve dokonce jen necelých 29 procent. Kdyby měl letos Fidesz takovou podporu co tenkrát (1 191 163 hlasů znamenalo výhru s 51,5 procenta), na letošních 1 352 699 pro Magyarovu stranu Tisza by to zdaleka nestačilo. Jenže mobilizovat své voliče Fidesz umí a výsledkem byly víc než dva miliony hlasů.

Už nejen Orbán umí masová shromáždění

Kdo že je člověk, který vládním kruhům v Maďarsku tak nahnal strach? Právník Péter Magyar byl ještě na začátku tohoto roku jedním z lidí, kteří pracují pro Orbánův Fidesz. A nebyl to jen tak leckdo. Exmanžel bývalé ministryně spravedlnosti Judit Vargové patřil dříve k elitě Fideszu - v minulosti působil mj. jako diplomat ve stálém zastoupení Maďarska při EU i jako vedoucí diplomat kanceláře předsedy maďarské vlády.

Zlom nastal letos v únoru poté, co kvůli milosti udělené člověku, který kryl pohlavní zneužívání dětí, rezignovala prezidentka Katalin Nováková a po ní i Judit Vargová. Péter Magyar záhy odstoupil ze všech veřejných funkcí a funkcí ve státních podnicích a začal veřejně vystupovat proti Fideszu. Stranu obviňuje z korupce a tvrdí, že Maďarsko je nejchudší a nejzkorumpovanější země EU. Po letech se tak desítky tisíc lidí objevily i jinde než na shromáždění vládního Fideszu.

Založení vlastní strany před eurovolbami Magyar už nestihl, proto kandidoval za již existující stranu Tisza, do jejíhož čela se vzápětí postavil. Dnes je europoslancem, ale intenzivně se věnuje domácí politice, jezdí po celé zemi a setkává se se svými příznivci. Ti ho vnímají, jak zaznělo v jedné reportáži, jako přívětivější tvář Fideszu. A jsou vděčni za to, že na maďarské politické scéně se konečně objevil člověk, který se dokáže, jak ukazují poslední preference, efektivně postavit Viktoru Orbánovi. Čas ukáže, zdali to bude nový „viktor“, nebo jen další v řadě mnoha tváří, kterých se v čele maďarské, už léta impotentní opozice vystřídalo nespočet.

Čí selhání je horší?

Do karet mu hraje skutečnost, že maďarskému hospodářství se teď příliš nedaří, a i když jsou Orbánovi voliči ochotni mu leccos prominout a zůstávají dlouhodobě věrní jemu a jeho politice obrany národních zájmů, jednoho dne jim může při pohledu do peněženky trpělivost dojít. Rozpočet na příští rok, který parlament právě projednává, počítá se zvýšením daní. Divákovi Orbánem ochočené veřejnoprávní televize jsou ale zdůrazňovány daňové úlevy…

Mimochodem nebýt vládě nakloněných médií, byly by preference Pétera Magyara možná ještě vyšší. Budapešťská televize „veřejné služby“ však nevynechá jedinou příležitost otřít se o lídra opozice, zatímco ve zpravodajských příspěvcích o premiérovi a jeho lidech neváhá použít jejich pěkně naleštěné a uhlazené videozáběry a předem připravená vystoupení.

Divák si pak není jistý, jestli je horší korupce vládní, o které hovoří Magyar na svých setkáních s občany, anebo nepotismus, který rovněž kritizuje, ale prý jen do chvíle, kdy jde o jeho bratra, který si měl přijít na slušné peníze ve firmě, jež lídr dnešní opozice šéfoval.

Ale aby nedošlo k mýlce. Maďarská mediální scéna není stoprocentně proorbánovská. Ve zpravodajství například televize RTL, prosté servility, redaktor své diváky s chutí upozorní na smích v řadách novinářů, který vyvolal Orbán například svými slovy o tom, že to, co se děje s Maďarskem ohledně války na Ukrajině, „není izolace, ale diskuse“.

Ani setkání s Macronem nemusí stačit

Jaká je tedy pravděpodobnost, že preference strany Tisza nenarazily na svůj strop, ale naopak nadále porostou a Péter Magyar, s nímž se během nedávného evropského summitu v Budapešti setkali například francouzský prezident Macron a rakouský kancléř Nehammer, bude na jaře 2026 sestavovat svou vládu? Pokud by dosavadní trend pokračoval, tak asi poměrně velká. Proti lídrovi Tiszy hraje ale několik faktorů.

Jeho nástup se po počátečním nadšení voličů může vyčerpat a Tisza může skončit jako například někdejší česká Unie svobody, která po svém vzniku v roce 1998 vedla žebříčky popularity, aby pak ale po několika měsících spadla a nechala se ve volbách porazit ODS, od které se předtím odštěpila.

Nebo se mu povede vyluxovat všechny partaje na straně opozice, což už se vlastně děje a do jisté míry se to stalo i v červnových eurovolbách, jenže v hlasování skončí těsně druhý a nebude mít s kým vytvořit parlamentní většinu.

Nepříznivá může být i skutečnost, že Magyar působí dosud jako typ solitéra, který sotva zvládne řídit celou garnituru politiků, schopných vést zemi. Ale kdoví, zdání třeba klame.

Nebo se přijde na to, že je to politik typu slovenského expremiéra Igora Matoviče, který má jako lídr opozice neuvěřitelný tah na branku, ale tvořit něco ve výkonné funkci mu už příliš nejde.

A pomineme-li všechny ostatní kontroverze, v neposlední řadě může maďarského voliče odradit chování Pétera Magyara. Mnozí jeho stoupenci museli být nadšeni, když si poslechli nahrávku, kterou se mu podařilo pořídit ještě před rozvodem s Judit Vargovou, na níž exministryně hovoří o korupčních praktikách Fideszu. Majstrštyk, řekne si kdekdo. Leckterý konzervativní Maďar ale bude mít před očima člověka, jenž podrazil matku svých tří dětí, která navíc tvrdí, že po celou dobu jejich manželství ji slovně i fyzicky týral.

Nicméně nikde samozřejmě není napsáno, že Péter Magyar nemůže ve svém tažení uspět. Střídání u moci je pro společnost zdravé. A jednou přijít musí.