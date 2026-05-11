Viktátor skončil. Vyroste z nového premiéra Magyara „Pannonský Caligula“?

Z celkového počtu 199 poslanců Tisza získala 141 křesel. Orbánův Fidesz v koalici s malou křesťansko-demokratickou stranou tolik neměl nikdy.
Orbán je členem Fideszu od roku 1988 a ve straně zůstává i nadále. Magyar, který byl manželem ministryně spravedlnosti Judit Vargové, patřil dlouhých 22 let (2002 až 2024) mezi elitu systému národní spolupráce (v Maďarsku notoricky známá zkratka NER), díky čemuž v roli z politických výšin seslaného parašutisty získal významné posty ve státní správě a ve vedení státem ovládaných firem, kde od roku 2019 až 2024 vydělal nejméně 250 milionů forintů (asi 17 milionů korun) hrubého.
Magyar byl v sobotu v maďarském parlamentu zvolen předsedou vlády a složil ústavou předepsanou přísahu. Večer pak následoval v Budapešti mohutný majáles, kde Magyarovi příznivci oslavovali porážku Viktora Orbána až do úsvitu.
Spisovatel Tamás Kötter, který patří mezi uznávané autory, ale také byl součástí propagandy Orbánovy vlády, hlavní sobotní událost v zemi označil za „apoteózu Pannonského Caliguly“. Otázka je, zda nový spasitel Maďarska splní očekávání voličů, která jsou dost přehnaná, ne-li nemožná.
Magyar slibuje velké změny a může se opřít nejen o svůj poslanecký klub, ale i o podporu veřejnosti, kulturní fronty a médií nejen doma, ale i v zahraničí. To, že jeho vláda bude vládou změn, už potvrdil, když ještě ani nebyl ve funkci premiéra. Jenže tyto změny mu nepřinesly body, protože dva z původně ohlášených ministerských postů musel na poslední chvíli změnit, dokonce pod nátlakem.
Budoucí předseda vlády si na funkci ministryně školství a mládeže původně vybral odbornou veřejností uznávanou expertku na vzdělávání Ritu Rubovszkyovou, ale záhy ji obětoval, protože liberální části voličů se silně nelíbilo, že je katolička. Místo ní ve vládě tedy usedne Judit Lannertová, kromě jiného známá zastánkyně práv LGBTQ+ lidí. Konzervativci tvrdí, že zde Magyar prohrál bitvu s genderovou lobby a „přenechal osud dětí liberálním šílencům“.
Ke druhé a závažnější změně došlo dva dny před zvolením Magyara premiérem. Asi před dvěma týdny oznámil, že ministrem spravedlnosti bude jeho švagr (manžel jeho sestry), advokát Márton Melléthei-Barna. Politici Fideszu a jejich mediální dělníci začali hovořit o ukázkovém příkladu nepotismu a připomněli Magyarovi jeho předvolební slib, že „chce zabránit tomu, aby stát fungoval jako rodinná akciovka“. Na sociálních sítích se objevily vtipy o tom, že Orbánův NER, tedy systém národní spolupráce, vystřídal Magyarův CSER, což je zkratka pro systém rodinné spolupráce.
Avšak švagr minulý čtvrtek oznámil, že nabídku odmítl. Prý nechtěl, aby jeho rodinný vztah s premiérem poškodil národní konsenzus, který mu přinesl vítězství ve volbách. Spekuluje se však o tom, že Magyar svého švagra nakonec obětoval kvůli tlaku z Bruselu.
Vítěz voleb však během pár hodin našel náhradu, ministryní spravedlnosti se stala děkanka právnické fakulty univerzity v Szegedu Márta Görögová, o níž premiér tvrdí, že je „nekorunovanou královnou maďarských právníků“. Magyar jí dal za hlavní úkol „obnovit právní stát“ v zemi. Doufejme, že se jí to podaří.