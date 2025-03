Cibulka, Lipavský a sběrný dvůr Spolu. Přeskáčou lidovci ódéesáky a Fialovi zůstanou jen oči pro pláč?

V roce 2019 v České televizi Cibulka mj. tvrdil, že v roce 2025 vypukne ostrá fáze třetí světové války a že Spojené státy stáhnou své vojáky z Evropy. Tato slova tehdy zněla jako fantasmagorie. O šest let později však některé kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa naznačují, že na Cibulkových tvrzeních může být přinejmenším zrnko pravdy.

Trump již v minulosti projevoval rezervovaný postoj vůči vojenským aliancím a nyní, ve svém dalším prezidentském období, podniká konkrétní kroky ke snižování vojenské přítomnosti USA v Evropě. Jeho tlak na evropské spojence v NATO, aby zvýšili své výdaje na obranu, a zároveň jeho záměr stáhnout některé americké jednotky z Evropy, přispívají k narůstající nejistotě v oblasti bezpečnosti. V tomto kontextu již Cibulkovo kyvadélko nepůsobí tak směšně, jak se kdysi mohlo zdát.

Samozřejmě, že spojovat Cibulkovy předpovědi s reálným geopolitickým vývojem je stále velmi odvážné. V politice hrají roli desítky faktorů, které se vyvíjejí nezávisle na jakýchkoli věštbách. Přesto se nabízí otázka, zda někdy i zdánlivě iracionální metody mohou odhalit něco, co běžná analytika přehlíží.

Nepravděpodobné realitou

Bude tedy rok 2025 skutečně přelomový a povede k otevřenému globálnímu konfliktu?

Ať už Cibulka svůj odhad trefil díky intuici, analýze, nebo náhodě, jedno je jisté – svět se mění a vývoj, který byl kdysi považován za nepravděpodobný, se dnes stává realitou. Kdo by si před deseti lety pomyslel, že geopolitické napětí dosáhne takové úrovně, že se vážně začne hovořit o možnosti rozsáhlého válečného konfliktu?

Možná bychom se tedy měli podívat na Cibulkova další proroctví a nepodceňovat ani ty hlasy, které se na první pohled zdají být bláznivé.

A možná by jej ODS a koalice Spolu mohla nasadit jako kandidáta do letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Když jim u Jana Lipavského nevadilo členství v Pirátské straně, proč by u pana Cibulky měla vadit jeho kariéra a dlouholeté předsednictví v Pravém bloku? Hlavní je, že mu to politicky myslí, a je protiputinovsky a protirusky orientován, ne?

Osud generálů bez vojska

Že za Spolu dnes může kandidovat ledaskdo, jsme si již zvykli, ale aby se Petr Fiala nepřepočítal i v jiné věci.

Nejprve nedávný příklad ze Slovenska. V minulých volbách do slovenského jednokomorového parlamentu uspěla Slovenská národní strana, která získala deset mandátů, ale z nich jen pouhopouhé dva připadli členům SNS, z toho jeden předsedovi SNS Andreji Dankovi. Zbylých osm si rozdělily všelijaké nezávislé (národniarske - populárne) osobnosti, které byly vykroužkovány do NR SR.

Z čehož následně plynuly a nadále plynou různé nemalé politické problémy, které málem vedly k pádu slovenské vlády. Ne nadarmo „natíral“ premiér Fico předsedu SNS, že je „ozajstný generál bez vojska“. A něco obdobného hrozí i Petru Fialovi.

Dejme tomu, že Spolu získá na podzim cca 40 mandátů, ale může nastat situace, že zejména v moravských krajích a v obou východočeských volebních okrscích masivně přeskáčí do sněmovny lidovci a k tomu občas nějaký ten topák či nezávislá pravicová osobnost. Klidně se může stát, že za ODS ze zmíněných 40 poslanců bude reálně jen 10 nebo 12. Naopak jednolitý STAN, i kdyby získal méně křesel než Spolu, tak patrně bude mít více mandátů než Fialova ODS a bude si nárokovat premiérské křeslo.

Rakušanovi stačí jen bouchnout do stolu a říct, pane Fialo, já mám 36 poslanců a vy jen 12. Šach mat. Nemusí Fialovi ani hrozit pytlem. Jistě o tomto scénáři možno potenciálně uvažovat, až se předpokládanému vítězi voleb hnutí ANO nepodaří sestavit vládu, což může nastat. Jelikož spoléhat se na Stačilo! a SPD asi není úplně nejmoudřejší. A další z mnoha možných scénářů je, že ANO nabídne účast ve vládě lidovcům bez ODS, koneckonců s lidovci ANO již kdysi vládlo, a celkem úspěšně.

Ženská intuice

Možná se někdo podivuje, proč tak málo věřím Spolu, že jim přisuzuji maximálně 40 křesel, když v roce 2021 jich získali 71. Důvod je jasný, nekvalita vládnutí, kterou koalice Spolu předvedla, a nyní již ani nezafunguje tolik program Antibabiš. Prostě ani na Babiše se nedá vymlouvat do nekonečna.

A pak věřím ženské intuici. Několik dnešních poslankyň za Spolu již nyní jasně deklarovalo, že nechtějí znovu kandidovat. Jistě, vysvětlují to okázale a vysoce mravně, nicméně realita je jiná. „Dezertérkám“ je naprosto jasné, že si nechtějí utrhnout ostudu v zářijových volbách. Proto ten mazaný ústup.