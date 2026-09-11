FIALA: Dát lidem pocit, že něco znamenají. Za výhrou AfD nejsou jen chyby tradičních stran

Politologické výzkumy ukazují, že podporu radikálních a populistických stran nelze vysvětlit jen ekonomickými problémy. Velkou roli hraje pocit ztráty společenského postavení, respektu a kontroly nad vlastním životem. Noam Gidron a Peter Hall ve studii „The Politics of Social Status: Economic and Cultural Roots of the Populist Right“ ukazují, že pravicové populistické strany častěji podporují lidé, kteří mají pocit, že jejich společenské postavení slábne nebo není dost uznáváno.
Ekonomické a kulturní změny přitom působí společně a vytvářejí pocit nejistoty a ztráty společenského statusu. Část lidí má zkrátka pocit, že svět se rychle mění směrem, kterému nerozumějí, který si nevybrali a ve kterém mají stále menší význam.
To se zvláště silně projevuje v regionech, které prošly úpadkem tradičního průmyslu, trpí odchodem mladých lidí nebo dlouhodobým pocitem, že se o jejich budoucnosti rozhoduje někde jinde. Politolog Andrés Rodríguez-Pose ve svém známém článku „The Revenge of the Places That Don’t Matter“ pro takové regiony použil výstižný pojem „místa, na kterých nezáleží“.
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Jejich reakci popisuje jako vzpouru proti pocitu, že zůstaly pozadu, která se stále častěji odehrává prostřednictvím voleb. Nejde tedy jen o to, kolik lidé vydělávají. Důležitý je pocit, zda jejich práce, jejich obec, jejich způsob života a jejich hlas mají ve společnosti ještě váhu.
K tomu se přidává krize politické reprezentace. Tradiční strany jsou slabší, mají méně členů a méně přirozených vazeb na jednotlivé společenské skupiny. Stále více lidí má dojem, že je nikdo skutečně nereprezentuje. Nový výzkum příčin mimořádné síly AfD ve východním Německu proto vedle ekonomické deprivace zdůrazňuje právě „politické odcizení“ a kulturní konflikt.
Radikální strany těmto lidem nenabízejí jen jiný program. Říkají jim mnohem více: celý systém je proti vám a my vám vrátíme hlas. I spor o migraci, kulturní změny nebo klimatickou politiku je často výrazem něčeho širšího. Je to spor o to, kdo rozhoduje, jak má společnost vypadat, co je normální a jak rychle se smí měnit. Ekonomická nejistota se tak propojuje se ztrátou společenského statusu a kulturní nejistotou.
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Ještě jedna věc je důležitá: když stranu jako AfD volí deset procent lidí, může jít především o protest. Když ji volí přes čtyřicet procent, stává se v určitém prostředí normální politickou volbou. Vytváří vlastní společenské zázemí, vlastní interpretaci světa a pocit sounáležitosti. Proto bychom z výsledku AfD neměli vyvodit jen pohodlnou větu, že tradiční strany musí lépe vládnout. Samozřejmě musí. Ale to už nestačí.
Demokratická politika musí znovu dokázat lidem nabídnout něco, co populisté pochopili velmi dobře: pocit, že mají ve své zemi místo, že jejich hlas něco znamená a že změny, které kolem sebe vidí, nejsou procesem, nad kterým ztratili veškerou kontrolu.
Autor je poslanec a bývalý premiér.