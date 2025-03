Fiala vs. Babiš o obraně: zápas v bahně se změnil v clash v bažině

Ano, Chlívek se vrací k debatě o obraně země, k začátku volební kampaně koalice Spolu, k tragikomickému vyměňování „otevřených dopisů“ mezi Fialou a Babišem, ke zcela zpackané sněmovní debatě o obraně a zejména k ostudnému rozhovoru premiéra pro Financial Times (FT), minimálně v Evropě nejvlivnější médium v otázkách politiky a byznysu.

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

„Trapnost střídá malichernost a malichernost trapnost,“ komentují pak bizár ve sněmovně i ta média, která se jinak tváří, že je Petr Fiala téměř jako Winston Churchill a Andreje Babiše po dekádu mezi řádky srovnávají s nejmenovaným německým kancléřem. Marně prezident volá „Obrana nemá mít stranická trička“, ale náš Štětináč s Dlouhým Bidlem se chovají přesně obráceně. Respektive: zrovna v tuto chvíli má výrazně více másla na hlavě ten, který sám sebe prezentuje jako Mirka Dušína, ale to je skoro jedno.

Co patří na brněnské předvolební tribuny

Petr Fiala v rozhovoru pro FT (konkrétně se Švýcarem Raphaelem Minderem, bývalým dlouholetým korespondetem New York Times pro Španělsko a Portugalsko a předtím specialistou FT na Asii) prohlásil: „Babiš je proti muniční iniciativě, proti výdajům na obranu a hovoří o míru bez dalších podmínek. Pomáhá Vladimiru Putinovi, je to velmi jasné.“

Ten výrok je až neuvěřitelný. Zejména z úst „solidního“, „uvážlivého“, „pravdomluvného“ profesora, jemuž jde vždy především o zájmy země.

Ne, Chlívek se nepohoršuje, že Petr Fiala minimálně v polovině těchto tvrzení lže, jako když tiskne, v tom se nijak neliší od svých soupeřů. Babiš má mezi svými voliči spoustu kremlofilů a klopotně balancuje mezi svými umírněnými a vyhraněnými stoupenci; Fiala zas dlouhodobě vykresluje Babiše jako malého Putina, protože to zas jeho voličům dává pocit morální převahy a zároveň důvod, proč zapomenout na všechny vládní přehmaty a dál držet vládní prapor. To je všechno normální politika. Nové a ostudné je, pokud někdo kvůli své volební kampani v Česku ohrožuje pozici Česka ve světě.

Raphael Minder z Financial Times napsal dvě knihy o Španělsku a je expert na Katalánsko a jeho snahy o osamostatnění. Česky pochopitelně neumí, primární zdroje číst nemůže a české politice nerozumí, ostatně ze svého sídla ve Varšavě pokrývá celou střední Evropu. Není schopen svým čtenářům říci, která část výroků českého premiéra je čistá nepravda, která dejme tomu spekulace a která je pouhou dehonestací soupeře.

„Takže ještě jednou pro pořádek, když už pan premiér změnil ta tři procenta na jedno procento na pět let, my s tím principiálně nemáme problém,“ pravil Andrej Babiš ve sněmovně 12. března k dramatickému zvyšování výdajů na obranu. Tento výrok poté několikrát zopakoval. Stejně tak to byl Andrej Babiš, za jehož vlády začaly vojenské náklady růst. Tvrdit, že hlavní opoziční lídr je proti výdajům na obranu, je tedy nejen dezinformace, ale z hlediska České republiky doslova sebevražedné - zejména ve chvíli, kdy Spojené státy hledají jakýkoli klacek, jímž by své evropské spojence za nízké zbrojní výdaje tloukly.

Jiná věc je muniční iniciativa, kterou napadl místopředseda ANO Karel Havlíček a Babiš jeho slova o „zrušení“ pouze zahrál do autu. Nákupy přitom Babišovo hnutí kritizuje jako „netransparentní“ a „obří PR“, což je samozřejmě obří oslovina, určená jen pro domácí publikum. Muniční iniciativa je jedna z nejlepších PR operací v dějinách samostatného Česka, akce, která pomáhá zemi, nikoli vládě či nějaké partaji. Chlívek vůbec nepochybuje, že kdyby byl Babiš premiérem, sám se s ní bude v zahraničí prsit.

A to třetí nařčení? Vladimira Putina Andrej Babiš opakovaně nazývá agresorem, ruské útoky terorismem atd. atd. Zda je volání po míru „pomáháním Putinovi“, ponechává Chlívek na úvaze ctěného čtenáře. Ale i kdyby o tom byl Petr Fiala z hloubi duše přesvědčen, má si to nechat na brněnské předvolební tribuny, nikoli vykládat pro FT. Trochu si pomůže, trochu uškodí soupeři, ale nejvíce ze všeho střílí do kolene svou vlast.

Pomlouvání před mezinárodním publikem

Možná si říkáte, že jde o normální vzájemné házení hnoje, jakého jsme svědky v podstatě nonstop. Bezpochyby, ale tady nejde o Babišovo Čapí hnízdo nebo premiérovu vypečenou kampeličku. Ostudné a z hlediska Česka krajně nešťastné je tohle pomlouvání konkurence před mezinárodním publikem, které nemá čas ani chuť ani důvod zjišťovat, co z Fialových slov je lež, co nepravda, co jiný názor a co akceptovatelná hypotéza.

Faktem je toto: současný český premiér pomlouvá v otázkách národní bezpečnosti před nejvlivnějším světovým deníkem pravděpodobného budoucího českého premiéra. Tím by Česku škodil, i kdyby měl ve všech svých tvrzeních pravdu. Pokud navíc pro světová média nemluví pravdu jen proto, aby v Česku rozjásal své nejvěrnější fanoušky, je česká politika v ještě větší bažině, než jsme si dosud mysleli.

A bohužel ani prezident, jenž rozumně mluví, leč nedokáže jakkoli politicky konat, ten zápach nijak nezažene.