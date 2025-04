Dubnové volební bobříky brněnského premiéra. A neměl by mu někdo říct, co už všichni vědí?

● Stokrát to přiznali všichni, politici i úředníci, čeští i evropští: tvrzení ministra vnitra Víta Rakušana, že má Česko v migračním paktu výjimku kvůli přijetí statisíců Ukrajinců, byla křišťálově čistá dezinformace. Přesto premiér Petr Fiala tento týden opět tvrdil v televizi, že Česko nikdy nebude platit pokuty za nepřijetí přerozdělených migrantů, jak velí migrační pakt, protože tu přece máme ty Ukrajince. Když už vědí úplně všichni, že je to blbost, neměl by to někdo říci i premiérovi?

● Hroší kůže některých politiků je obdivuhodná. U zákona, zvyšujícího poplatky za veřejnoprávní média, se to projevilo v obou parlamentních komorách. Ve Sněmovně byl jedním z nejhlasitějších světlonošů poslanec STAN Jan Lacina, jehož firma na cateringu pro Českou televizi vydělala miliony.

A v Senátu se dokonce nechal jmenovat zpravodajem tohoto zákona senátor TOP 09, ODS, Pirátů a Zelených Břetislav Rychlík, který loni dostal od České televize skoro milion za výrobu dokumentu. Evidentní střet zájmů, který ale vyšel najevo až dodatečně, ani jeden z nich při projednávání zákona nenahlásil. Ale možná pro samé principy jen zapomněli, jak jsou přičinlivými veřejnoprávními dojiči.

● Když některý politik po letech „u lizu“ vypadne po neúspěšných volbách ze své funkce, jako třeba loni lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová po 28 letech v politických funkcích, a pak o tom člověku dlouho neslyšíte, jeden by skoro zaváhal, zda se dotyčný nezačal živit jako „normální člověk“. A pak se na pozvánce na jakýsi kulatý stůl o budoucnosti mladých zemědělců dočtete mezi jmény řečníků: „Michaela Šojdrová, poradkyně ministra zemědělství.“ Má smysl dodávat, z které strany je ten ministr?

● Stručná a možná neúplná svodka dubnových volebních bobříků premiéra Petra Fialy, brněnského rodáka a jedničky jihomoravské kandidátky SPOLU, bytem v Brně: 1. dubna premiér navštívil stavbu multifunkční arény v Brně (se státní dotací) a týž den v nedalekém Vratěníně jednal o přestavbě bývalé školy na nájemní byty (se státní dotací). 7. dubna premiér zahájil činnost Českého polovodičového centra v Brně (se státní dotací).

14. dubna premiér navštívil slavnost k dokončení hrubé stavby pavilonu Masarykovy univerzity BioPharma Hub v Brně (se státní dotací). A 22. dubna se zúčastní slavnostního otevření haly pro míčové sporty v Brně (pozor, tady Národní sportovní agentura státní dotaci nakonec neschválila – to si asi někdo odskáče). Jasně, volby jsou volby, ale nedalo by se někdy něco postavit i někde jinde než v Brně?