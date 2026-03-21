Sám proti všem. Inspiruje se Fiala Masarykem, nebo Zemanem?

„Petr Fiala je stínovým premiérem stínového premiéra,“ nešetřil chování bývalého předsedy vlády Jaroslav Plesl. „Místo aby pochopil, že jeho éra se uzavřela, složil poslanecký mandát a nechal svého nástupce Martina Kupku dělat, co dělat má, nadále vystupuje jako stínový premiér.“
„V ODS jsou z něho docela nešťastní,“ popisoval dění za kulisami Petr Kolář. Chlívek lehce oponoval, že v soutěži o nejhoršího bývalého premiéra pan Fiala zatím nevítězí, ale v principu musel uznat, že mladší staříci mají pravdu.
Klíčová otázka proto zní: Co to vlastně Fiala dělá? A proč to dělá?
Backseat driver
Čtenářům politických komentářů asi netřeba připomínat, že syndrom bývalého předsedy je v České republice velmi častou politickou diagnózou. Václav Klaus se významně zasadil o pád vlády Mirka Topolánka, svého nástupce v čele ODS, Miloš Zeman se významně zasadil nejen o pád kabinetu Bohuslava Sobotky, ale i o úplnou likvidaci celé sociální demokracie. Svým nástupcům okopávali kotníky Jiří Paroubek i Miroslav Kalousek, a jen málokdo zvládl odchod z čela strany a vlády tak dobře jako Vladimír Špidla (jenž však předsedal partaji pouhé tři a vládě jenom dva roky).
Petra Fialu jistě nelze podezírat z osobní animozity ke svému nástupci Martinu Kupkovi, což byl silný motiv pro destruktivní přístup Klause, Zemana i třeba Kalouska.
|
Invaze anglicismů do češtiny je otravná, ale některé pojmy, fráze či idiomy prostě čeština nemá: třeba backseat driver. Tedy někdo, kdo ze zadního sedadla rozdává nevyžádané rady a pokyny tomu, kdo sedí u volantu. Ten pojem je v angličtině velmi rozšířený, a každý tedy ví, že je jaksi nevhodné kecat do řízení svému nástupci – nejen v čele partaje či firmy, ale jakékoli velké instituce či jakékoli malé party. Petr Fiala to přesto dělá, přičemž lze důvodně pochybovat, že chce pohnojit Kupku nebo zlikvidovat občanské demokraty.
Takže pokud vyloučíme motivy, které hnaly jiné bývalé předsedy, o co tedy jde panu Fialovi?
Býti Masarykem…
Sledujeme-li rozhovory, které teď bývalý premiér rozdává jako na běžícím pásu, zdá se zřejmé jedno: Petr Fiala je přesvědčen, že má pravdu – i když jeho vlastní partaj se od této pravdy odvrátila.
Je si jist nejen tím, že koalice SPOLU má pokračovat, ale také tím, že je potřeba nějakým způsobem sjednotit celou parlamentní opozici, protože jenom tak lze vyhrát „zásadní hodnotový střet“ nad Babišem a jeho spojenci.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Fakt, že jeho kolegové to takto nevidí a že se jeho nástupce Kupka rozhodl jít jinou cestou, nevidí jako problém sociální (to by zdvořile počkal, jak se Kupkovy recepty osvědčí) nebo problém politický (to by také mlčel, protože svou práci během jedenácti let v čele strany odvedl), ale jako problém pravdy. A v otázce pravdy či morálky nelze dělat kompromisy. „Jsem po celý život zvyklý, že mám menšinové názory, aby se pak ukázalo, že jsem měl pravdu,“ vysvětlil v kostce svůj postoj koncem února v České televizi.
Pan Fiala má takřka jistě pečlivě nastudovaný život a dílo prvního československého prezidenta. Zná příběhy, v nichž nejen ulice, ale i univerzitní studenti křičeli na profesora Masaryka tak zuřivě, že ze svého místa přednášejícího nemohl ani promluvit. Hájil pravdu proti rozhněvané většině v kauze falešných rukopisů nebo v případě Leopolda Hilsnera bez ohledu na následky.
Ačkoli má Chlívek pro postoj „sám proti všem“ značné pochopení, politika je přece jen trochu jiné řemeslo než akademické bádání či novinařina. A své straně teď Petr Fiala rozhodně neprospívá, jak dnes říkají nahlas i jeho spolustraníci.
Hájit pravdu bez ohledu na důsledky je tedy jeden možný motiv podivného chování bývalého předsedy. Ale možná nestačí.
… nebo Zemanem
Existuje i druhé vysvětlení, které se s tím prvním úplně nevylučuje. Petr Fiala možná přece jen uvažuje politicky a myslí na dlouho dopředu.
Je dost dobře možné, že politolog Fiala předvídá krach politiky samostatné ODS, po níž teď volá většina členů partaje. Pokud se ani po příštích volbách ODS nedostane do vlády, může začít sílit volání po změně kurzu – zejména kdyby ve volbách propadlo hodně hlasů menších „pravicových“ stran. A pokud by byl třeba zvolen příštím prezidentem někdo z Babišova tábora, mohlo by volání po integraci a změně získat novou dynamiku a zejména intenzitu.
|
Dnes zní každému jako naprosté sci-fi, že by se Petr Fiala mohl stát znovu významným politickým hráčem. Nezapomínejme ale, že to jsme si v roce 2002, kdy odstoupil z funkce premiéra, nebo po fiasku v prezidentské volbě v roce 2003 mysleli o Miloši Zemanovi také. A jak to dopadlo, víme všichni.
Tak schválně: bude Petr Fiala v roce 2033, ve svých 69 letech, kandidovat na Hrad?
Pokud ano, můžeme současné ostřelování ODS a jejího kurzu považovat za začátek přípravné kampaně.
A na závěr jedna poznámka. Jaro je tady!, psával každoročně v tento den Ludvík Vaculík. Chlívek se nebude pokoušet velikána imitovat, jen se snaží jej prostě připomenout. Ostatně v Lidovkách na něj vzpomínáme 21. března možná častěji než třeba v létě, o jeho narozeninách. Díky i za to každoroční Jaro.