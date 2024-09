Proč hraje Fiala „absurdní“ divadlo s Bartošem? Piráti mají víc trumfů, než by se mohlo zdát

Na první pohled ta situace vypadá zhola absurdně: Ivan Bartoš prohrál dvoje volby za sebou (a z těch předchozích si přinesl jen čtyři poslance). Musel s celým předsednictvem rezignovat na stranické funkce a teď, místo aby pokorně zpytoval svědomí někde v koutě jablonecké knihovny, vyhrožuje premiérovi a požaduje od něj desítky miliard. Změnila se celá vláda v loď bláznů, že s Bartošem tohle absurdní divadlo hraje? Ale první pohled, jak známo, obvykle mate. Bartoš ví, co dělá, a nemá úplně marné karty.

Petr Fiala má dobré důvody Bartošovi vyhovět - i když možná najde ještě silnější důvody, proč se s ním přátelsky rozejít.

Zbytné poslanecké hlasy

Připomeňme: pirátská strana dostala tři ministerstva, včetně postu místopředsedy vlády, i když disponuje pouhými čtyřmi poslanci. To je třeba ve vztahu k poslancům STAN (4/33) či ODS (6/34) skutečně komické, a to i když připomeneme specifickou a „nespravedlivou“ kroužkovací hru z října 2021. Piráti dostali víc i než Bursíkovi zelení v roce 2006, kdy urvali taktéž tři posty při pouhých šesti poslancích. Připomeňme však, že tehdy je premiér Mirek Topolánek nezbytně potřeboval k dosažení vládní většiny.

Jenže koalice Spolu & STAN žádné pirátské poslance nepotřebuje, sama disponuje na české poměry slušnou většinou 104 hlasů.

Piráti jsou ve vládě proto, že chtěli moc a protože premiér chtěl, aby v ní seděli.

Petr Fiala hned po volbách moc dobře věděl, že kdyby Piráti zůstali v opozici, získávali by nezadržitelně hlasy zklamaných vládních voličů. I to byl důvod, proč „nepotřebným“ Pirátům pustil ona tři ministerstva. Tato strategie mu dlouho perfektně vycházela: vláda je sice extrémně neoblíbená, ale v průzkumech preferencí se to projevuje jen málo. Velká část voličů pětikoalice je z fungování Fialova kabinetu otrávená, ale tento sentiment je nepřiměje volit Babiše, Okamuru či Konečnou.

Zopakujme: vládě podle posledních dat důveřuje 24 procent občanů, ale součty preferencí pro vládní partaje jsou výrazně vyšší (zhruba okolo čtyřiceti procent).

A jsme zpátky u Fialova dilematu a požadavků, s nimiž na něj Ivan Bartoš vyrukoval.

Co všechno se nepodařilo

Voliči své Piráty opustili proto, že je partaj zklamala: nechová se, jak slibovala, a nesplnila žádný ze svých slibů. Rozstrkala své členy, přátele a rodinné příslušníky po celém státě a stala se papalášštější než ODS s ČSSD dohromady; nepodařilo se jí přimět partnery, aby přestali trestat pěstování konopí podobnými tresty, jaké se dávají za znásilnění a vraždu; nepodařilo se jí předvést nic zásadního v digitalizaci, dekriminalizaci konopí, nehnuli s částečnými úvazky, dostupností jeslí a školek a zejména bydlení.

Jinak řečeno: za tři roky si - krom vlastních školáckých chyb v chování a výkonu - nevydupali na vládě splnění jediné své priority. Premiér může Piráty samozřejmě poslat k šípku. Anebo si je udržet. Pokud se rozhodne pro druhou variantu a Pirátům učiní výrazné ústupky, bude pokračovat v poměrně efektivní strategii „my, nebo Babiš“.

Zůstanou-li Piráti členy pětikoalice, bude moci celá vláda nadále varovat před „populisty a extremisty“ a doufat, že to zabere i na zklamané a zhrzené bývalé vládní voliče. Nebo Petr Fiala usoudí, že v tuto chvíli je pro něj (pro ODS, pro koalici Spolu, pro všechny vládní partaje) výhodnější Piráty pustit a doufat, že se v opozici zberchají. Pokud premiér dojde k názoru, že zdecimovaní Piráti se potřebují zahojit a že v opozici budou růst nejen na úkor vlády, ale že do jisté míry vyluxují i hlasy, které by jinak pobrala třeba sociální demokracie, změní se pětikoalice na čtyřkoalici.

Nejspíše to je všechno marné, protože Piráti jsou natolik poškozená značka, že skončí jako Věci veřejné nebo Zelení, zvlášť když díky akvizici Danuše Nerudové Vítem Rakušanem už Piráti nejsou „jedinou stranou pro mladé“.

Po úterním jednání Bartoš-Fiala se zdá jasné, jakou cestou se „il professore“ rozhodl jít: Piráty udržet uvnitř, v nejbližších dnech patrně uvidíme ústupky a dárečky, které rebelujícím Pirátům nabídl.

V každém případě pak platí, že vládní většina čtyři pirátské hlasy nijak nepotřebuje a další vývoj určuje jediné: co profesor politologie Petr Fiala vyhodnotil jako výhodnější strategii. Nechat jít, či nenechat jít?