Fialův zabijácký instinkt a šlápnutí do lejna

Nyní platí další extrém. Premiér se dostal na jakousi zvláštní manickou vlnu, takže před ním takřka není úniku. Kolikrát máte strach, že až doma otevřete ledničku, vykoukne z ní superman v bílé košili s vyhrnutými rukávy a začne vykládat, kterak v mládí v Brně pomáhal vymýšlet heavy metal a hrál v kapele na triangl.

Přesně v duchu pořekadla o lidech, kteří když šlápnou do lejna, a ještě se ho snaží co nejvíc rozšlapat kolem, se teď premiér snaží vlastní výroky všelijak dovysvětlovat. Což vede k dalším reakcím, pročež má člověk pocit, že tady nikdo jiný kromě Petra Fialy ani není. Posuďte sami.

Minulý týden vyprávěl o fotbale, který hrál „výhradně na amatérské úrovni“. Nejprve začínal v obraně, protože „docela dokážu předvídat, co ten druhý udělá“. Pak ovšem přesídlil do útoku, kde mu to pochopitelně šlo.

„Musím přiznat, že jsem byl takový ten centrforvard klasického typu, co se moc nevrací, na dvou třech krocích udělá kličku a střílí. A dával jsem spoustu gólů, třeba i pět za zápas. (...) Jsem si jist, že z politiků bych dal nejvíc gólů já,“ líčil předseda ODS.

Fotbalista na baterky

Načež kdosi zapátral v registracích všech hráčů na Fotbalové asociaci ČR a ukázalo se, že střelec s instinktem zabijáka Fiala nikdy registrován nebyl. To znamená, že nehrál ani okresní přebor. Což se začalo šířit po sociálních sítích.

„Bohužel ti, co takovou absurditu rozehrávají, neposlouchali dobře. O ničem takovém jsem nikdy nemluvil, v žádném klubu jsem nehrál. Zato jsem vzpomínal na to, jak mi skoro třicet let amatérský fotbal s partami kamarádů na hřišti a pak i v tělocvičně dělal velkou radost,“ vysvětlil pochybnosti tým Petra Fialy.

„V podcastu proboha vůbec nešlo o to, co jsem hrál já. Bylo to moje vyznání vztahu k této úžasné hře, k hráčům a trenérům, kteří nám dělali a dělají radost,“ dodal.

Podobně teď v každém dalším vyjádření Petr Fiala „vysvětluje“, jak to je s jeho myšlenkou, že když ho lidé zvolí ještě na čtyři roky, budeme mít platy jako v Německu a Rakousku.

Což nejen ekonomové označují za naprostou zhůvěřilost. Fiala na tom však trvá. Nejde prý o populismus, ale je to „jediná důstojná vize pro tuto zemi“. Přičemž ho prý „těší debata, kterou to vyvolalo“. Podle něj jsou také „kroky vlády kroky na cestě k tomuto cíli“.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dokonce kvůli premiérovým posledním výrokům zpochybnil jeho duševní zdraví. Tým Petra Fialy nejprve na sociální sítě napsal: „Andrej Babiš na mne zuřivě útočí a stupňuje osobní urážky.

Proč? Protože ho představa, že by někdy musel platit svým zaměstnancům německé či rakouské mzdy, dohání k šílenství (mrkající smajlík).“ Pak přišla rovnou rána na solar. „Od člověka, který nedokáže dát čtyři věty dohromady, ne,“ reagoval premiér v pořadu Nový den na CNN Prima News na dotaz, zda se cítil uražen.

A proč nyní Fiala navzdory letité image začal tak vyvádět? To vysvětlil včera v Právu. „Pozoruji svět, politiku a zdá se mi, že mi lidé chtějí lépe rozumět. Tak ukazuji i tu méně formální stránku osobnosti.

Nic víc v tom není. Ani žádný zázračný marketing,“ uvedl. „Myslím, že je potřeba lidem ukazovat víc ze své osoby. A to dělám,“ dodal. To je prozíravé. Za posledních pár dní jsme toho z osoby Petra Fialy viděli opravdu dost.