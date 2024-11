Sliby a chyby. Kteří politici se dopustili svým výrokem podobného přešlapu jako Fiala?

Ano, zajisté, jde o slib premiéra Petra Fialy, že během čtyř let můžeme dohnat německé platy, pokud on zůstane u vlády. Slib natolik nereálný, že ani není třeba exaktně počítat jeho nesmyslnost. Vysvětlení, že takto ambiciózní deklarovaný cíl měl pouze povzbudit morálku obyvatelstva, je dosti chatrné. Ve skutečnosti se stal spíše opak.

Nabízí se otázka, kteří významní politici se dopustili podobných slibů a jaké to mělo důsledky. A stalo se někdy, že by úplně nereálný slib byl přece jen splněn?

Thatcherová jako Fiala

Dějiny nabízejí nepřebernou zásobu ambiciózních slibů, které buď nebyly dodrženy, anebo dodrženy byly, ale měly velmi nepříjemné vedlejší následky. Mezi sliby finančního charakteru vyniká prohlášení Margaret Thatcherové někdy z první poloviny 80. let. Přibližné znění: „Mým cílem je, aby jedna libra znovu získala takovou kupní sílu, že zaplatí plnou nákupní tašku potravin.“

Míra nereálnosti tohoto slibu byla na úrovni nešťastného výroku premiéra Fialy. Jeho splnění by bývalo vyžadovalo brutální deflaci, která by se neobešla bez hospodářské krize. Mimochodem, dnes potřebujete nejméně 20 až 30 liber, abyste pořídili plnou nákupní tašku běžných potravin; v první polovině 80. let k tomu stačilo přibližně 6 až 8 liber.

A přece Britové Margaret Thatcherové odpustili: během své vlády sice nepředvedla zázračný pokles cen, ale aspoň zmírnila inflaci na nižší jednociferné hodnoty. Oproti dvojciferné inflaci ze 70. let to byla velká úleva!

Hůře to dopadlo se sliby znovuzavedení zlatého standardu po první světové válce. Tento příběh se odehrál současně takřka přes kopírák v Británii a v tehdejším Československu. Ministři financí obou zemí (Winston Churchill a Alois Rašín) usilovali o návrat zlatého krytí měny na předválečnou úroveň.

Churchillovi se podařilo slib splnit, avšak za vysokou cenu: doprovodným jevem jeho měnové politiky byla těžká hospodářská krize, která vedla k radikalizaci Labour Party. Čechoslováci na tom byli hůře. Přísná Rašínova politika částečně posílila korunu (nikoli ovšem na předválečnou úroveň), ale měla za následek krizi, atentát na Rašína a ještě ke všemu vznik Komunistické strany Československa.

V ekonomii zkrátka platí, že nic není zadarmo, ani tak skvělá věc jako silná měna.

Pokud jde o sliby jiného než finančního charakteru, nabízí se celá škála světových vůdců, kteří slibovali věčný mír a prosperitu, jen co se jim podaří vyhrát tu či onu válku a získat neomezenou moc.

Například Perikles, Alexandr Veliký, Julius Caesar. Z novější doby se nabízí prezident Woodrow Wilson. Ten sice neusiloval o světové impérium a absolutní moc, ale když USA v roce 1917 vstupovaly do první světové války, proslavil se jeho řečnický obrat „war to end all wars“ (válka, která má ukončit všechny války). Inu, nestalo se. Ani slib z opačného koutu světa, že „již tato generace bude žít v komunismu“, nedošel naplnění.

I nemožné je možné splnit

A podařilo se někdy splnit sliby, které zněly na první pohled nereálně? V první řadě lze uvést slib prezidenta J. F. Kennedyho, že do konce 60. let Američané přistanou na Měsíci. Navzdory počátečnímu zaostávání Spojených států v kosmických letech se tak skutečně stalo.

Méně okázalý, ale neméně důležitý byl slib indického premiéra Šastrího z poloviny 60. let, že Indie dosáhne soběstačnosti v produkci potravin. Díky kombinaci produktivnějších odrůd rostlin, lepšího zavodňování a moderních hnojiv se jej skutečně podařilo splnit již během 70. let. O něco hlouběji v historii můžeme najít slib zrušení otroctví daný Abrahamem Lincolnem. Mnozí současníci jej považovali za nemožný – a přece byl splněn.

Historie teprve ukáže, zdali se Němcům podaří uskutečnit „Energiewende“, odchod od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům. Statistik Björn Lomborg nedávno vypočítal, že Německo stále plní svoji spotřebu energie z 80 procent z různých fosilních zdrojů.

K výpočtu poněkud poťouchle dodal, že při zachování trendu počínajícího rokem 2010 by se Německo úplně rozloučilo s fosilními palivy teprve v roce 2553. (Ano, jistě, každý absolvent kursů statistiky ví, že extrapolace tohoto typu nejsou korektní, ale zde se nejedná o vědeckou předpověď; pouze o demonstraci pomalosti celého procesu.)

A když je řeč o Německu, nelze nevzpomenout slib daný v roce 1933: „Do deseti let Německo nepoznáte!“ Asi není třeba zdůrazňovat, kdo byl jeho původcem a jak to dopadlo. Dávejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se to i splnit.