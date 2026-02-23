Petr Fiala, nesmiřitelný jezdec na think tanku apokalypsy. Uvěří mu teď mladí?

Sice od roku 2016 existuje jiný think tank, Pravý břeh – Institut Petra Fialy, který deset let též pilně pořádá besedy a debaty s politiky, v nichž má vždy důležitou roli titulní hrdina, ale asi byl kult pana Fialy pěstován příliš vágně.
Oslovit mladé lidi hodlá předseda z jasných důvodů: „V kampani jsem viděl, že spousta mladých má zájem o politiku a oproti některým lidem z mé generace jsou více hodnotově zaměření.“ Což lze interpretovat různě, za prvé, Fiala zlomil hůl nad svými vrstevníky a pochopitelně i lidmi staršími. Jsou příliš pragmatičtí.
Také lze ze sázky na mladé vyčíst, že by si v nich předseda rád vybudoval jakousi základnu pro svou politiku, která spočívá v ostrém dělení společnosti na demokraty a populisty. Petr Fiala používá stále stejný vyhrocený předvolební slovník, který se snaží až hystericky mobilizovat, přičemž vlastně nikdo neví k čemu. Možná si bývalý premiér myslí, že čím budou občané exaltovanější, tím bude společnost demokratičtější.
Z jistého pohledu je sázka na mladé pochopitelná, staří si dost pamatují, pamatují si i nesplněné sliby politiků, včetně těch Fialových, a nenechají se tak snadno ošálit hezkými slovíčky. Jediná konkrétní Fialova teze spočívá v propagaci prohlubující se integrace pravice. V rámci ODS něco takového v nejbližších několika letech rozhodně neprosadí a tak sází na mimostranickou strukturu. Proč ne, nakonec v roce 2021 přiměli politiky ke spojování také nestraníci, z Milionu chvilek pro demokracii.
Za všechno zlé mohou populisté
Jak se na Fialově dlouhodobé strategii pravicové integrace projevila říjnová volební porážka? Nijak. Expremiér je schopen hovořit o tom, co před volbami řekl a udělal Andrej Babiš, ale vlastní chyby žádné nevidí. Leckdo by čekal úvahy na téma podcenění vlivu inflace a drahých energií a s nimi spojeného poklesu životní úrovně na voličské rozhodování. Ale do toho se Petr Fiala nepouští, a přitom v roce 2021 vyhrál volby i díky sloganu o Babišově drahotě.
Na faktech už přece nezáleží. Česká politika se zvrhla ve válku, kde je povoleno vše
Je daleko pohodlnější strašit koncem demokracie a nezamýšlet se nad tím, co jsem udělal špatně, zvlášť když za všechno zlé mohou populisté. Čím temnější budou perspektivy, kterými bude Fiala vyhrožovat občanům, úpícím pod koaliční vládou Andreje Babiše, tím lépe pro ODS? To je myšlenkový zkrat. Občané si mohou vybrat a ani koalice Spolu, ani ODS nejsou jedinou alternativou ke stranám dnešní vládnoucí většiny.
ODS v osobě Petra Fialy nemá žádné řešení současných problémů společnosti (bytová krize, ceny energií, pracující chudoba, nízká porodnost…) stejně jako současná vláda, ta si je ale přinejmenším připouští. Otázka je, zda si při přelétavosti mladých voličů a jejich množstevním podílu v populaci politolog Fiala namlouvá, že „jeho“ mladí přivodí zvrat politické situace. V rámci strany, nebo celé společnosti? S největší pravděpodobností z toho nic nebude. Ani kdyby chodili po Brně v průvodech, vykřikovali hesla a mávali Fialovými knížkami, jako živoucí parodie na rozjásané Maovy fanatiky.