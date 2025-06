Miliardu v bitcoinu bral jako úsměvnou historku. K čemu je premiér, který se na nic neptá?

Je to možná úsměvné vyskládat si ty věty takhle vedle sebe, ale tato miliardová kauza je mnohem výbušnější. Protože ukazuje, jak naprosto bez skrupulí politici lžou lidem do očí, a ještě to otáčí v to, jak oni jsou ti zodpovědní, ti jiní, ti čistí. Třeba v tom, když říkají, že stát dostal bitcoiny za miliardu, ministr Blažek rezignoval, tedy přijal politickou odpovědnost – tak v čem je problém?

Možná právě v tom, že o stát a o lidi tady vůbec nešlo. Řekněme si to naplno – v celém příběhu není ani jedna indicie, že by kdokoliv obchod dělal pro stát. Naopak je tu spousta otazníků, kdy každého napadne jednoduchá otázka: dostali za to podíl? Mají někde svoji peněženku s bitcoiny? Je miliarda státu dohodnutý poplatek drogového dealera za pomoc?

Miliardy v pračce

Vždyť si vezměte ten nejkřiklavější okamžik: dárce (a pomiňme, že dodnes není jasné, proč vůbec bitcoiny za miliardu chtěl státu dát) nabídne, že třetinu z bitcoinů, které v peněžence budou, až ji otevřou, daruje do státní kasy. Notář zapíše, že v peněžence je kryptoměna zhruba za tři miliardy, ale ona tam byla za dvanáct miliard. Proč?

A proč, když vše bylo tak „ultralegální“, neměl stát z peněženky dostat čtyři miliardy, což by skutečně odpovídalo třetině? Je to jednoduché: o státní pokladnu tady vůbec nešlo, spíše šlo o soukromé peněženky. A o legalizaci peněz drogového dealera. Politici si mohou říkat, co chtějí, ale odsouzenému Tomáši Jiřikovskému vyprali jeho miliardy.

A když si myslíte, že kauza se už nedá posunout do ještě bizarnějších kulis, přijde premiér Petr Fiala a řekne, že jediným hmatatelným výsledkem je, že stát získal miliardu, ale protože „rozumí obavám, že stát mohl být zneužit k legalizaci výnosů z trestné činnosti“, svolá Bezpečnostní radu státu.

To jako kým zneužit? Ministrem Pavlem Blažkem, který, aniž by se ptal, proč chce někdo darovat bitcoiny za miliardu státu, je přijal? Ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, který se nepídil po tom, odkud peníze, které přitečou do rozpočtu, pocházejí? Nebo jím samotným, který, když mu Blažek o bitcoinech vyprávěl, to považoval „spíše za historku“?

Premiér Petr Fiala tím ukázal, že je neschopný manažer a na tak vysokém postu nemá co dělat. Proč? Každý v této zemi, když si o kauze přečetl poprvé, si položil tu nejtriviálnější otázku: Proč odsouzený drogový dealer dává státu miliardu a čeká, až lidé z ministerstva spravedlnosti s ním peněženku otevřou, když přece uspěl u soudů, policie mu vrátila počítač i s bitcoinovou peněženkou – a mohl tedy s penězi dělat okamžitě, co chtěl? Je to poděkování někomu za pomoc?

Jen Petra Fialu tato otázka nenapadla. A vlastně, když mu ministr Blažek – jen tak mezi řečí – řekl, že „sehnal miliardu do rozpočtu“, tak se dále neptal. Považoval to spíše za úsměvnou historku, jak sám říká. Já považuji za smutně úsměvnou historku to, že vládu řídí tak neschopný a naivní politik, kterému když přistane miliarda v rozpočtu, tak se na nic neptá.