Fiala musí Blažkovi sebrat mobil. Jeho tweetové úvahy koalici zničí

Třeba jeden z posledních, který napsal poté, co se ukázalo, že policie obstavila bitcoiny z kauzy Tomáše Jiřikovského a označila je za výnos z trestné činnosti už 4. dubna (v té době jeho ministerstvo ještě v klidu organizovalo dražby a prodávalo ony bitcoiny). Prý kdyby policie byla co k čemu, řekla by o tom vládě nebo ministerstvu. Záměrně vynechal Úřad pro zastupování státu, kterému patřila bitcoinová peněženka.
Ušetři nás názorů, jak je vše v pohodě. Je to úplně blbě, opřela se Decroix do Blažka
Celý jeho tweet zní takto: „Na časové ose je zajímavé, že policie již počátkem dubna, tedy před započetím aukcí darovaných bitcoinů státem, informovala dárce, nikoli ovšem vládu či ministerstva, že dárcovy bitcoiny spojuje s podezřelým tržištěm. Kdyby policie tehdy tuto informaci poskytla i „obdarovanému státu“, žádné aukce by neproběhly, právní problémy s vydražiteli by nenastaly a bitcoiny by zůstaly v majetku státu.“
Proč to neřekli kotelníkovi z Beskyd?
Zaráží mě, že takovou úvahu vypustí bývalý ministr spravedlnosti a právník. Jasně, za všechno může policie, protože to vládě neřekla. A taky to neřekla primátorovi Prahy, Brna, Ostravy, řidičům tramvaje v hlavním městě a kotelníkovi z Beskyd. To je totiž stejná logika. Proč by policie měla informaci říkat (doručit usnesení) komukoliv jinému, než koho se týká? Spíš bych se ptal, proč se ministerstvo o usnesení nedozvědělo od právníka dárce dříve než za téměř dva měsíce?
A proč nenapadlo ministerské úředníky, náměstky nebo samotného ministra, že je něco podezřelého na tom, když přichází někdo, kdo vydělával v minulosti na darknetu provozem nelegálního tržiště se zbraněmi, drogami i lidskou identitou a bral za to bitcoiny. Vždyť se skrýval před policií, dostal za to devět let. Není zvláštní, že když vyjde z vězení a je v podmínce, jen tak nabídne státu miliardu? To asi nebudou legálně vydělané bitcoiny či úspory.
Je to vlastně smutné. Blažek v dalším tweetu zase policisty, kteří si přišli pro Jiřikovského, nazývá státními ozbrojenci, kteří násilnicky obsadili rodinný dům, a mluví o tom, že policie hraje hru, kdy nutí Jiřikovského, „aby jí něco dal na politiky“.
Dej nám něco na politiky a máš podmínku, říká Blažek k zadržení Jiřikovského
Rozumíte – toto se děje za vlády, kterou exministr Blažek sám domlouval a jejímž byl architektem. Tady obviňuje policii z vydírání, vyhrožování a zneužití svých pravomocí. Neuvěřitelné.
Ono to má ale dvě jednodušší vysvětlení: nejdřív to úsměvnější, že se do politiky vždycky dostanou naivní dobráci a přihodí se jim tam nějaká nepříjemná věc – podílejí se na kšeftech, ze kterých mají prospěch jejich kamarádi nebo ze kterých jim samotným plynou výhody, aniž by o tom chudáci do poslední chvíle věděli nebo aniž by to vůbec chtěli.
A pak to pravděpodobnější vysvětlení: možná tu má někdo strach, co teď bude a co dárce Jiřikovský bude vyprávět. Už brzy se to dozvíme, další kolo výslechů, které se bude jistě týkat i úředníků ministerstva spravedlnosti a politiků, je na spadnutí.
Každopádně čelný představitel opozice Andrej Babiš se teď musí strašně bavit a smát. Stačí, když bude Blažka a jeho úvahy retweetovat. Protože exministr spravedlnosti tak největšího konkurenta hnutí ANO – koalici SPOLU – zničí sám. Pokud mu premiér Petr Fiala – který dal Blažkovi po předchozích průšvizích jen žlutou kartu, udělal tytyty a ani náznakem se neodvažoval přemýšlet o jeho odvolání – nesebere mobil a nevypne wifi.