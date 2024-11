Fiala, nohy v teple a konec šéfa žalobců

Dříve by ani po podobných výkřicích nebylo potřeba oslovovat všemožné politology, ekonomy a další mudrlanty, aby s puncem odborníků vykládali, že to není pravda a proč. Zkrátka by se mávlo rukou, poznamenalo něco ve stylu „To chce klid a nohy v teple“ a tak nějak se počkalo, až to přejde.

Jenže premiér Fiala je v poslední době nějaký rozparáděný. Ve stylu pořekadla o šlápnutí do lejna se rozhodl, že ho ještě pořádně rozmaže kolem.

Sedl si tedy spolu se svým Týmem Petra Fialy k sociálním sítím a společně napsali: „Platy jako v Německu? To tady u nás nechceme! – Je typické, že každá odvážná pozitivní vize u nás hned narazí na zasmušilé kritiky a nesebevědomé pochybovače. A přitom všichni víme, že Češi si nejsou ochotni říkat o přidání peněz a často i mají strach vůbec přemýšlet o změně práce. Je to jednoduché: když nebudeme mít velké cíle, zůstanou nám tu mzdy jako v Agrofertu. To se možná některým líbí, ale nikam to nevede,“ sdělil Tým Petra Fialy. Vzápětí se ministerský předseda neopomněl pochlubit. Anebo chcete-li, velmi skromně připomenout vlastní úspěchy.

„Co pro to dělám já? Moje vláda rekordně investuje do budoucnosti. I rozpočet na příští rok je toho důkazem. Snažíme se restartovat Česko, budujeme klíčovou infrastrukturu, která tady roky chyběla, a umíme přilákat velké zahraniční investory. Naše země bude díky rekordní investici americké onsemi součástí evropského centra výroby čipů. Také se staneme mezinárodní špičkou v jaderné energetice. A to jsou jen dva příklady,“ stojí na Fialově sociální síti. „To je cesta k vyšším platům a k ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. K tomu je třeba mít i sebevědomí, velké plány a nebát se o nich mluvit. Jinak se atmosféra u nás nezmění. A spolu s ní se nezmění ani budoucnost. A to zase nechci já!“ dodal Fiala.

Jak v neformálních rozhovorech říkají lidé z premiérova okolí, skutečně nechápou, proč lidi dostatečně neoceňují, co vše pro ně premiér a jeho vláda dělají. Nicméně stále věří, že si to dostatek Čechů v předvolebním roce uvědomí a půjdou to koalici SPOLU opět „hodit“.

● Na této jejich neochvějné víře nic nemění ani data. Úterní Právo třeba přišlo s čísly od Eurostatu o srovnání platů v Česku, Německu a Rakousku za období, kdy vládne Fiala a jeho kabinet. „Mezi lety 2021 a 2023 se propast mezi průměrnými ročními hrubými výdělky u nás a v Německu zvětšila o 692 eur (zhruba 16 600 Kč), v případě Rakouska to bylo dokonce o 1 763 eur (43 300 Kč),“ konstatovalo Právo. Kdo za to asi může? Každopádně Babiš, určitě Agrofert. Možná i Fico s Orbánem a bezpochyby Putin!

● Nejvyšší žalobce Igor Stříž vadil části koalice SPOLU už před volbami v roce 2021, kdy ho jmenovala ještě ministryně Marie Benešová. Ani po volbách se ale Fialova vláda s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem z ODS do žádných větších akcí nepustila. Teď se ale spekuluje o obratu.

V průběhu prosince by měl Stříž podle informací MF DNES skončit „na vlastní žádost“. Na jeho místo by se měla posunout pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, kterou do této funkce v roce 2012 jmenoval tehdejší ministr – jakýsi Pavel Blažek. Kromě jiného by to prý mělo znamenat konec jeho problémů s korupčními kauzami z rodného Brna. Tak uvidíme, jestli se to tak opravdu seběhne…