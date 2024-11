Fiala trumfnul Babiše, slíbil víc než on: 107 355 měsíčně! Začne v létě hulit?

Rady zkušeného zbrojnoše: milé děti, nechoďte do politiky. Politika dříve či později udělá i z velmi rozumného, velmi slušného a celkem skromného člověka naprosto směšného kašpara. Stačí tři jména: Petr Nečas, Slávek Sobotka, Petr Fiala. Proč? Třeba proto, že ten poslední, ještě nedávno uměřený konzervativní politik, slibuje voličům průměrnou mzdu jako v Německu, když budou volit jeho partaj. Tedy hrubým přepočtem plus minus 107 355 korun měsíčně.

Ten první byl jedním z nejsolidnějších politiků ODS – a odešel s takovou ostudou, že si ji snad ani nezasloužil.

Ten druhý byl jedním z nejsolidnějších politiků ČSSD – a zmizel kdesi v čínském byznysu, jako by snad ani nikdy neexistoval.

A ten třetí právě páchá marketéry řízenou sebevraždu v přímém přenosu.

Jak?

Napřed začne na Twitteru komentovat fotbal a držitele Zlatého míče. Pak se nafotí na plakátech jako „makající“ manažer v košili, i když si ještě nedávno dělal legraci z toho, že pracuje v obleku u stolu, zatímco všichni kolem něj vyklízí, malují a vůbec dělají věci, na něž si lidé všech barev obvykle vezmou montérky.

A teď se rozhodl trumfnout všechny dosavadní české populisty tvrzením, jehož se opakovaně dopustil v České televizi: „Čtyři roky nestačily, potřebuji osm let, pak budeme mít platy jako v Německu a špičkové univerzity a firmy. Už nebudeme žádná montovna.“

Svatá Panno!

Premiérovu marketingovou proměnu nedávno pro HN komentoval Martin Kuba, jihočeský hejtman za ODS a jeden z těch, kteří sice deklarují loajalitu a nikdy na svého předsedu neútočí, ale přesto nijak neskrývají zásadní rozpory: „Občas markeťáci politikovi řeknou: ,Bylo by fajn, kdybyste někde byl a něco okomentoval.’ Ale pokud to uděláte z jednoho dne na druhý a v takovém rozsahu, že to vybočí z vaší přirozenosti, tak to není uvěřitelné. Nevím, jestli budou fungovat tyto přesmyky u profesora, který najednou komentuje fotbal, když to za osm let v politice neměl zapotřebí. Ale nejsem v týmu Petra Fialy, toto si musí se svými markeťáky vybalancovat sám.“

A jsme doma.

Kdyby takhle plácal třeba David Rath, lidé nad tím mávnou rukou. Ale pokud si dvacet let budujete image slušného a seriózního člověka, a pak začnete slibovat věci, jichž se ani Jiří Paroubek neodvážil, kdo vám to asi zbaští?

Při vší úctě: lepší definici populismu nenajdete. Takových blábolů se nedopustili snad ani Zeman s Babišem dohromady, a že ti jsou v oboru skutečnými přeborníky. Pokud ODS a Spolu ten samý den volají, že musí ochránit zemi před populisty, i neškolený člověk postřehne jakýsi logický rozpor.

Nebudeme tady pana profesora moralizovat: zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Rozdíl v preferencích mezi ANO a Spolu se dramaticky zvětšuje, podle posledních čísel má samotné ANO skoro jako Spolu a STAN dohromady (tedy vlastně čtyři strany).

A tak Petr Fiala nazývá dvoucifernou inflaci běžící za jeho vlády „Babišovou drahotou“, začíná „působit“ na TikToku, před nímž dříve varoval, na billboardech předstírá, že je někým úplně jiným, a teď vypouští z úst výroky, které by svým předákům neuvěřili asi ani voliči SPD.

Za všechny: Vážený pane premiére, pokud jsme se podle Českého statistického úřadu za tři roky vaší vlády v reálných mzdách nedostali ani na předcovidovou úroveň, kdo vám bude věřit, že se za další čtyři roky platy více než zdvojnásobí?

Autor této glosy si dává pozor, aby v drtivé většině případů nekomentoval blábolivé výkřiky českých politiků. Kdo pečlivě poslouchá Babiše, Okamuru, Rakušana, Zemana, Klause či Pavla, o komunistech, dieslech a fízlech ani nemluvě, nedělal by nakonec nic jiného.

Posmívat se blábolům určeným k mobilizaci specifického, názorově vyhraněného a velmi úzce vymezeného publika nemá ani cenu, ani žádnou myšlenkovou úroveň. Jenže tady se ztrácí i ona politická a marketingová racionalita: copak „kovaní pravičáci“ tohle od svého lídra ocení? Že by zrovna dejme tomu mladší a vzdělanější publikum zbaštilo takovéto věty?

Ne, Fialův slib německých mezd je něčím jiným než mobilizačním výrokem, který má nadchnout skalní příznivce. Je přiznáním, že dosavadní politika nefunguje a odteď bude koalice zkoušet úplně cokoli, jen aby Babiše porazila.

Pamětníci si vzpomenou, že v podobně bezvýchodné situaci zkoušeli před osmnácti lety politici Unie svobody na pražské Letné veřejně kouřit jointy, aby zaujali mladé voliče. Pevně věřím, že až tak hluboko nejdůležitější česká nelevicová strana neklesne. Ale jinak si v nejbližších 11 měsících do voleb můžeme představit úplně všechno. Protože jestli pojede Spolu tímhle způsobem dál, Andrej Babiš muže sedět v Průhonicích na zadnici a jen si tiše točit mlýnek.