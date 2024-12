Fialův projev soutěží o Orwellovu cenu. Vánoční poselství bylo jenom jedním velkým strašením

Premiér nemohl necelý rok před volbami, zvláště pak, stojí-li v čele nepopulární vlády, mluvit jinak než nadšeně. Sice tím popřel svůj vlastní novoroční projev z prvního ledna 2022, kdy říkal: „Politiky si určitě nevolíte proto, aby vám – jak se říká – lakovali věci na růžovo, ale proto, aby vaše problémy správně pochopili, pojmenovali a dokázali je vyřešit.“ Ale co má dělat, má-li momentálně jediný cíl, udržet se u moci?

O problémech jsme tedy neslyšeli, a že bylo o čem mluvit. Jenže i premiérova sebechvála v leckom budí rozpaky, například takzvaná důchodová reforma, která byla údajně dlouhodobě promyšlená, ve sněmovně na poslední chvíli zamávala s rizikovými profesemi a možností těžce fyzicky pracujících lidí odejít do předčasného důchodu bez penalizace. Jim vláda nic nevzkázala, premiérovi nestáli za zmínku, ačkoli právě na nich provedli poslanci Spolu podraz, když bez jakékoli dohody načetli na poslední chvíli pozměňovací návrh, který seznam těchto profesí radikálně redukoval.

Fialova údajná standardní demokratická vláda západního střihu se uchýlila k praktice, kterou lze považovat za, jemně řečeno, nestandardní, vzhledem k partnerům v koalici a tripartitě, za vysloveně podrazáckou vůči veřejnosti. Není to ovšem poprvé, kdy se Fialova vláda takto projevila, na poslední chvíli prosadila řešení, o kterém nikdy veřejně nediskutovala.

Premiér nás nabádal, abychom nevěřili prodavačům strachu, kteří prý šíří blbou náladu a kazí nám naše světlé zítřky. Lidé, kterým nestoupá reálná mzda, kteří nevystačí se mzdou, a které drtí nejen inflace, ale též energetická chudoba, mají být povinně optimističtí. Ale proč? Protože jim premiér slibuje, že tentokrát už opravdu všechno dodrží? A kdo to zaručí? Sledovali jsme další sérii předvolebních slibů Petra Fialy, k nimž se pan profesor nebude za pár měsíců hlásit?

Vánoční poselství bylo vlastně jenom takovým jedním velkým strašením v duchu, my jsme jediná standardní a správná volba, všichni ostatní jsou zlo. Tohle není vůbec „normální“ politika, to je zoufalá demagogie, která nás má bezalternativností všechny nahnat do houfu pod vládou „hodného“ profesora.

Vždyť je to směšné, mluví-li Petr Fiala o svobodě, jak se s tímhle tvrzením srovnává primitivní propagandista údajný strategický komunikátor Otakar Foltýn, který jménem vlády téhle země hází přes palubu část populace? Jak se se svobodou srovnává nápad zavádět zbrusu nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“ z vládní dílny?

Za tyhle gumové paragrafy by vláda mohla směle žádat Orwellovu cenu. Kdyby se profesor politologie nestyděl a trochu se nad sebou zamyslel, mohl směle říci, že jeho největším nepřítelem jsou svobodné volby. A to nemluvíme o nezákonné cenzuře internetu, do které vláda – po ruském útoku na Ukrajinu, zatáhla soukromé firmy a pak je nechala na holičkách.

Na podzim nás čekají volby a do té doby nám budou politici slibovat, až se budou hory zelenat. Každý z nás si sliby přebere podle svého. A občan s pamětí bude konfrontovat sliby Petra Fialy s jeho činy. Leckoho možná ani tak neodradí nekonzistentnost v ekonomických problémech, ale lehkost a utilitárnost, s jakou zacházejí vládní ochránci demokracie s našimi svobodami.