Kam s profesorem Fialou. Bude prezidentem, nebo jen dalším ukřivděným bývalým předsedou?

Přejme Petru Fialovi rychlou regeneraci a hlavně osud odlišný od všech předchozích předsedů. Ti buď skončili přímo jako nepřátelé strany (Václav Klaus je nyní duchovním guru Motoristů sobě), nebo jako nechtěné a spíš trpěné připomínky minulosti (Mirek Topolánek a Petr Nečas). Bylo by jen dobře, kdyby podobně nedopadl Petr Fiala. Za prvé, není vůbec starý (je mu 61) a neodešel s ostudou, a proto může v politice fungovat ještě dlouho. A za druhé, naše politika zoufale postrádá výrazné osobnosti. Pokud jej občanští demokraté (budoucí vedení strany) nevyštvou na okraj nebo dokonce mimo stranu, jeho čas může ještě přijít.
Na okamžitý návrat může Petr Fiala samozřejmě zapomenout, například kandidatura na úřad prezidenta v roce 2028, o níž se momentálně spekuluje, by přišla moc brzy poté, co byl předsedou vlády, všechny chyby a přešlapy jeho kabinetu jsou stále živé. Možná by bylo možno mluvit o prezidentské volbě v roce 2033, ale to je hodně za dlouho.
Politik popírající politologa
Tím se dostáváme k jedné zjevné chybě či slabině Petra Fialy, rád se chlubí, že je politolog a co vše kde kdy řekl či napsal, problém je v tom, že politologie není teorií politické praxe a politolog bývá málokdy dobrým politikem. F. X. Šalda také nikdy nebyl vynikajícím romanopiscem, avšak o jeho literárně kritických schopnostech nelze pochybovat.
Praktik Fiala mnohokrát popřel Fialu politologa, nicméně velké šance, které se mu nabízely, nevyužil. Mohl se stát prezidentem již v roce 2023. Docela pohodlně, ukazovaly to i průzkumy, Babiše by byl býval porazil s větší převahou než Petr Pavel. Jenže Petr Fiala to odmítl a udělal politickou chybu, protože volil jistotu premiérského mandátu před nejistotou prezidentského úřadu, jeho strana dokonce nikoho na prezidenta nenominovala, spokojili se s občanským kandidátem. V politice je to chyba, přenechat mocenský post, který mohu obsadit, někomu jinému. Tohle by ryzí politik nikdy neudělal.
Ostatně představte si, jak by vypadaly politické poměry sil z pohledu ODS dnes, kdyby měli „modří“ svého muže na Hradě. Přijmout tenhle paradox, tedy fakt, že jej studium politologie na politiku nepřipravilo, by pro teoretika Fialu znamenalo velké plus.
Fiala jako politik neměl mnoho citu pro situaci, i jeho slavná cesta do Kyjeva vznikla z vnějšího impulsu, což nijak nesnižuje tento státnický čin, jeho význam nebo snad odvahu Petra Fialy. Ukázkou „mimochodnictví“ byl klip s pomazánkou Nutella, premiér národu osobně „vysvětlil“, že je úplně bezmocný proti cenotvorbě maloobchodních řetězců a že v bohatém Německu se nakupuje levněji, avšak do konce mandátu nic nezměnil.
Poptávka po zdrženlivých politicích nezmizela říjnem 2025, naopak, těch ukřičených je nyní většina a volič se jejich kdákání rychle přesytí. Problém je v tom, že málomluvný Petr Fiala se v závěru svého vládního angažmá jevil voličům stejně jako jeho velkohubí konkurenti. Na sto Babišových slov řekl Fiala jedno, ale ani to mu podstatná část obyvatel nevěřila. Důvěru promrhal hloupými výmluvami a tím, že nedokázal přiznat vlastní chybu.
Nikdy neřekl například, že řeči o tom, že jeho vláda nikdy nezastropuje ceny energií, byly hloupé. Voliči si toho všimli. Stejně si všimli třeba toho, že v roce 2025 bylo v naší zemi vydáno nejméně stavebních povolení od roku 1999 a tedy že bytová výstavba se v příštích letech vinou zpackané digitalizace stavebního řízení drasticky zpomalí.
Sebereflexe „starých“ politiků
Volební prohry, ba i ještě tvrdšího odmítnutí se dostalo mnoha politikům a přesto se dokázali vrátit na výsluní. Asi nejznámější je comeback Miloše Zemana z politického důchodu po deseti letech. Tehdy byly všechny jeho minulé chyby zapomenuty a on triumfoval v přímé prezidentské volbě.
O tom, zda své politické angažmá podrobí Petr Fiala nějaké reflexi, nebo zůstane u obvyklého kolovrátku bývalých prominentů, tedy: „byl jsem skvělý a nejlepší“, záleží jen na něm.
Naše země nemá politiků na rozdávání, navíc politiků zkušených a vlastně i prověřených tím, že dokázali odolat tlaku ve funkci. Naděje v sebereflexi „starých“ politiků může být reálnější než spoléhání se každé čtyři roky na to, že nás spasí nováčci, kteří vynikají hlavně v marketingové sebeprezentaci.