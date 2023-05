Trudná léta s ropou. Česko má konečně dodavatele, kterému může důvěřovat

Což vede k ohlédnutí o třicet let zpět, kdy byl plánován a stavěn ropovod z Ingolstadtu do Kralup. Bylo to v době klidného vztahu s Ruskem, kdy si prezidenti Havel a Jelcin dávali pivo v malostranské hospodě.

Napadlo by tehdy někoho, že ten ropovod není jen pojistkou, kamínkem k diverzitě, ale jednou bude zásobovat celé Česko?

Nepůsobily důvody pro něj alarmisticky? A přece byl postaven za rok. Až teď vidíme, jak důležité rozhodnutí to bylo.

Zkapacitnění ropovodu přes Alpy si nevynutila samotná válka na Ukrajině, ale embargo EU na ruskou ropu, z něhož máme právě do roku 2025 výjimku. Ale čistě hypoteticky: i kdyby do té doby skončila válka i embargo, i kdyby se z Ruska opět stal přijatelný dodavatel, i kdyby nabízel ropu levně, byl by to zdroj a partner, kterému lze plně důvěřovat?