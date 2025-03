Fiala slovním jestřábem. Má smysl přesvědčovat již přesvědčené a strašit již vystrašené?

Rusko vede už tři roky agresivní válku na Ukrajině. Americký prezident Trump se tu válku už měsíc snaží ukončit. Bez sentimentu. Bez ohledů na to, o kolik území i lidí Ukrajina přijde, s přísností na Kyjev, ale vstřícností vůči Moskvě. Prostě tak, aby se zbavil válečného průšvihu a ještě na tom něco trhnul.

Nikdo neví, kdy a zda vůbec začne příměří, natož mír. Zato se hodně zdůrazňuje, že Rusko je hrozbou, jaká v Evropě od druhé světové války nebyla. Je to – logicky – i téma kampaně před volbami. O. k. Ale musí se při tom strašit tak, jak to předvádí premiér Fiala?

Kdo říká, že se Rusko zastaví, tak lže

Je těžké vést přesnou hranici mezi opatrností, odhodláním, přípravou na horší scénář a ryzím strašením. Leckdo by si myslel, že premiér ověnčený akademickými tituly a kvalifikací politologa se v tom zorientuje. V praxi to ale vypadá jinak. Hlavně z pohledu voliče – a o ten jde v kampani především. Či snad už ne?

Pro pořádek. Fiala v tom není zdaleka sám. Jiní zase modelují situace pro Ukrajinu (i pro nás) podle toho, jak to fungovalo v poválečných letech v Německu (západní Německo k NATO, východní k Moskvě) nebo v Koreji. Ale protože Fiala je lídrem této země, soustřeďme se na něj. Dost lidí si ještě vzpomene na jeho výrok, že máme právo na korigované informace. Tak ho zkusme vzít za slovo a drobátko korigovat ty jeho.

Na pražské konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost Fiala hovořil k výhledům hrozeb z Ruska. K tomu, kam Rusko míří na Ukrajině, respektive – získá-li Ukrajinu – kam zamíří dál: „Kdo mi bude říkat, že se zastaví, bude lhát stejně, jako si nalhával v roce 2014, že Rusko se zastaví anexí Krymu. Nezastaví,“ řekl Fiala.

Možná má pravdu, možná ne, uvidíme. Leč Fiala pokračoval: „Co víme? Že mu trvá zhruba čtyři až šest let, než se po jedné válce stihne připravit na další. To je čas, který máme, abychom se změnili a postavili se na nohy.“

Upřímně, na Krymu nebyla válka

Fiala to asi myslí dobře, varuje před hrozbou podle zásad předběžné opatrnosti, pro niž žádné strašení není dost velké. Ať už se týká ruské hrozby, změny klimatu (upečeme se), epidemie (zemřou nás miliony) či vojenské hrozby (obsadí nás Rusové). O. k. Ale jak přišel Fiala na to, že máme jen čtyři až šest let, abychom se připravili na ruskou agresi? Inu tak, že podobná doba uplynula od ruské anexe Krymu do zahájení mohutné invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Myslí to vážně? Čistě chronologicky taková doba skutečně uplynula, ale lze z toho vyvozovat, že tak dlouho Rusku obecně trvá regenerace vojska, ekonomiky i společnosti mezi dvěma válkami? Mezi největší válkou v Evropě za posledních 80 let (ruskou invazí na Ukrajinu) a válkou ještě větší, tentokrát vedenou proti členům NATO včetně Česka?

Vždyť o Krym se v únoru 2014 vůbec nebojovalo, ten obsadili „zelení mužíci“, bez insignií a de facto při tom nepadl ani výstřel. Separatistům na Donbase Moskva dodávala ideologickou vzpruhu, své „dobrovolníky“ i zbraně, ale neposkytla pomoc v měřítku frontových bitev.

Pokud z této zkušenosti premiér Fiala vyvozuje, že máme více pečovat o vlastní bezpečnost, zatleskejme mu. Ale pokud z toho vyvodí závěr, že čtyři až šest let je v Rusku běžná regenerační doba mezi válkami, tudíž my máme čtyři až šest let času, abychom se připravili na ruskou agresi (invazi), je to ryzí strašení občanů.

V lepším případě straší spíše účelově – třeba aby snáze získal prostředky na obranu (někdo by řekl na zbrojení), aniž by se ty peníze promítly do statistiky zadlužení. V horším případě Fiala svému strašení sám věří. Věří, že máme jen čtyři až šest let na to, abychom se zbrojně i personálně ztopořili pro nezbytnou obranu před ruskou agresí. Respektive k tomu, abychom demonstrací síly Rusko od té agrese odrazili.

Záruka dobrá pro Ukrajinu, pro nás ne?

Toto uvažování ale chtě nechtě probouzí otázky. Jsme-li na tom tak zle, že přes naše členství v NATO hrozí během čtyř až šesti let ruská agrese, jaký má smysl doporučovat Ukrajině členství v NATO jako bezpečnostní záruku proti agresivitě Ruska?

Upřímně, přijetí Ukrajiny do NATO nejspíš neprojde. Ať už pod tlakem Putina, pro něhož má Trump pochopení, nebo proto, že Aliance rizikové státy bez jasných hranic a s nevyřešenými konflikty se sousedy prostě nebere. Neříká se to moc nahlas, ale stále to platí. Jenže v kruzích, kde je Petr Fiala doma, je nabídka členství v NATO pro Ukrajinu považována za dobrou bezpečnostní záruku. A opět. Jestliže je to dobrá záruka pro Ukrajinu, proč by neměla stačit pro nás? Proč nás – navzdory členství v NATO – čeká už za čtyři až šest let hrozba ruské agrese? Takto uvažuje běžný český volič.

Našinec se nemůže zbavit dojmu, že Petr Fiala svými argumenty přesvědčuje již přesvědčené a straší již vystrašené. Ale nové voliče takto asi moc nezíská. Možná spíše naopak ztratí ty, kteří se více než Ruska obávají permanentního strašení Ruskem.