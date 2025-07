Nezbrojíme, neplatíme! Fialův obrat a Babišova střelba do vlastního ucha

Není to tak dávno, co si Chlívek zuřivě brousil drápky na krásných oblecích páně Fialy a Lipavského, když tito nepřesně, manipulativně a dokonce lživě pomlouvali svého hlavního konkurenta před mezinárodním publikem. Dělat z předpokládaného vítěze voleb ruského trolla škodí České republice, a předseda vlády České republiky ani ministr zahraničních věcí České republice nesmí škodit České republice. Tečka.

Teď to však vypadá, že škodit nám všem se rozhodl sám lídr předvolebních průzkumů: Andrej Babiš. Pro agenturu Reuters prohlásil, že pokud by po volbách vznikla vláda pod vedením ANO, zrušila by českou muniční iniciativu.

„Proč bychom pokračovali? My potřebujeme peníze pro naše lidi.“

Chlívek mu rozdrápe sako, i kdyby bylo sebekrásnější. Přestože chápe, proč to opoziční předák říká.

Vítr se otočil

Něco se zjevně děje s lidem českým, a má to zatraceně velký vliv na volby. Volič je ještě unavený covidem, finančně vyčerpaný z mnohaleté inflace, vytočený z nedostupného bydlení, vystrašený z hrozby dalších zelených regulací (které zdraží bydlení, otop i dopravu) a nejvíce ze všeho nechce dávat další peníze do vojenského železa.

Dalo se to vyčíst z překvapivého výroku premiéra, když ohlásil, že Česko se nepřipojí k plánu NATO odkupovat vojenský materiál od Spojených států a dodávat jej Ukrajině. Petr Fiala, který celé čtyři roky neochvějně podporoval ukrajinské válečné úsilí, náhle dává ruce pryč?

Vysvětlení tohoto zdánlivě šokujícího obratu premiéra je jasné - strany mají v ruce podrobné průzkumy nálad elektorátu, které k nám ještě nedolehly. A ty nálady říkají: „Dvě procenta na armádu jsou až dost.“

Stejné vysvětlení platí pro náhlou otočku Andreje Babiše. Ještě před pár týdny, když muniční iniciativu napadal Karel Havlíček, zahrával Babiš celou debatu do autu: Prý než k tomu dojde, Donald Trump ukončí válčení a debata bude bezpředmětná.

Tak si to shrneme.

Fiala otočil o 180 stupňů: nepřidá se k finanční podpoře Ukrajiny.

Babiš otočil o 179 stupňů: říká, že by zrušil českou muniční iniciativu.

Než jim oběma vyprášíme kožichy, vezměme na vědomí, že se oba svým způsobem chovají racionálně. A to prosím nejen politicky racionálně (maximalizovat vlastní volební zisk), ale i strategicky racionálně: nepustit k moci úplný extrém.

Kdyby oba, Fiala i Babiš, drželi před volbami dosavadní linii, která je v rozporu s náladami a pocity voličů, nahráli by lidem jako Okamura, Konečná či Rajchl. Možná se nám to nelíbí, ale taková je realita.

Dýchat s lidmi

Vzpomeňme na rok 2014 a počátek uprchlické krize: většina moralistních karatelů tehdy zuřivě kritizovala strany jako ČSSD, ODS či ANO, že hanebně nadbíhají nízkým pudům voličů, že se nezastávají ubohých migrantů a že místo toho, aby hájily práva běženců, naskakují na xenofobní notu.

Chlívek naopak velké partaje chválil (a historie mu dala za pravdu): právě proto, že se velké strany držely pocitů vyděšených lidí, žádná z extrémistických sil nezískala významný politický vliv. Na rozdíl třeba od Německa, Nizozemska či dalších zemí, které držely striktní poválečnou linku dle hesla „Běženec je náš spojenec“, a otevřely tím dveře skutečně krajní pravici.

Pokud - striktně geopoliticky vzato - si větší část naší společnosti přeje cosi jako neutralitu a jen menší část jasné zapojení do euroatlantické oblasti (jen naprostý zlomek populace touží po příklonu k ruskému dubisku), musí hlavní politické partaje sice zkoušet tyto postoje nějak moderovat, ale nakonec jsou povinny je akceptovat. V tomto punktu musí Chlívek obrat obou nesmiřitelných politických předáků akceptovat: dokud hlas lidí rozhoduje ve volbách, nelze proti němu jít čelem.

Slova versus skutky

Zpátky k muniční iniciativě: Chlívek rozumí, proč ji Babiš verbálně napadá. Ona skutečně je netransparentní: obchodujete se státy, které nechtějí, aby se o jejich obchodech vědělo (leckteré země chtějí prodat munici, ale hlavní podmínkou je, aby se to nedozvěděl Vladimir Putin.)

Stejně tak nebudete zveřejňovat, za kolik nakupujete: někdy je větší spěch, někdy je naopak velmi široká nabídka - žádný obchodník neříká, že od jednoho partnera nakupuje levněji než od jiného. Žádný sám sobě nepodráží nohy.

Ale to je všechno její výhoda!

Česká muniční iniciativa (a vůbec většina českého válečného úsilí) spočívá v tom, že někdo jiný platí a Česko operace jen organizuje a zprostředkovává. To je prostě mocenský a diplomatický majstrštyk. Nelze se divit, že to běžný volič neví, nezná a nechápe, ale vrcholný politik to znát a chápat musí.

Bez jakéhokoliv přehánění: za posledních dvacet let se Česku nepodařilo nic tak mezinárodně vlivného, relevantního a úspěšného jako právě muniční iniciativa. Projekt, kdy některé země dávají peníze, jiné země dodávají granáty a my - s minimálními vlastními náklady - to celé potichu a diskrétně zprostředkováváme. Útočit na ni verbálně před volbami je zbytečné, ale s jistým sebezapřením to lze pochopit. Skutečně ji zrušit by ale byla strašná strategická chyba.

Řekněme tedy chápavě a velkoryse: Jen ať si politici před volbami říkají, co chtějí (a co kvůli voličským sentimentům více či méně musí). Ale kdyby Babiš skutečně vyhrál volby a skutečně iniciativu zrušil, střelil by Českou republiku do levého kolene, pravého kolene a ještě sám sebe do ucha.