Premiér oznámil, že je vášnivý a náruživý (zbytek po 22. hodině)

* Ministryně spravedlnosti Eva Decroix konečně vyjasnila všechny nejasnosti v bitcoinové kauze a trampoty s jejím koordinátorem Davidem Uhlířem. „Neřeknu vám nic nového, pravda je pořád stejná,“ konstatovala na speciálně svolaném brífinku Decroix. Teď jde jen o to dešifrovat, zda tím myslela tu pravdu, že závěrečná zpráva bude, že nebude, že bude, anebo že nebude.
* Jak se ladí vládní a hradní noty? Ministr zahraničí Jan Lipavský slibuje, že Česko a EU na Ukrajině nikdy nedopustí nový Mnichov. A prezident Petr Pavel avizuje, že „dočasná okupace“ (my Češi víme…) dobytých oblastí Ukrajiny Ruskem bude přijatelnou cenou za konec války. Přenechat pětinu Ukrajiny, aby byl v Evropě mír? A v čem se to proboha liší od toho, co kdysi Neville Chamberlain a Édouard Daladier přivezli z Mnichova?
|
Jak pirátská europoslankyně osciluje mezi mitigací a humidací
* Poslední parlamentní rok v tomto volebním období nebyl jen ve znamení opozičních obstrukcí, nekonečných projevů, vládních absencí, rušení interpelací a ignorování jednacího řádu. Ve Sněmovně totiž od září funguje samopřepisovací systém Beey od společnosti Newton Technologies, který měl po 176 letech přepisování poslaneckých projevů stenografům ulehčit práci, perspektivně je úplně nahradit. A výsledek? Sněmovní kancléř Martin Plíšek si od začátku pochvaluje, jak se zaznamenávání projevů usnadnilo, sami stenografové si ale při editování neuvěřitelných konin bez interpunkce a velkých písmen vytrhali polovinu vlasů a místo o umělé inteligenci hovoří o „umělé demenci“. Ale pokrok nezastavíš!
* Premiér Petr Fiala přitvrzuje. Poté, co se pochlubil, že byl nejlepším fotbalistou po Pepi Bicanovi a že diktoval Václavu Havlovi text Charty, oznámil nyní: „Já jsem poměrně vášnivý člověk a jsem i náruživý.“ Dominik Feri zesinal závistí.
* Volební kandidáti brutálně straší lidi. Třeba ministr dopravy Martin Kupka varoval, že se během srpna a září za voliči vydá „všemi možnými dopravními prostředky – na kole, lodí, parníkem, autobusem, autem i pěšky“, aby jim osobně představil své priority pro úspěšné Česko. Kdo by se tomu rád vyhnul, tomu už zbývá jen vlak nebo vzducholoď.
|
Důvěřuj růžovým – a zapomeň na jejich skvrny! A proč mizí Uhlíř?
* Na předvolební vložkové frontě je pořádně rušno. Tuhý vnitrovládní boj, kdo dříve vyřeší problém menstruačních pomůcek na školách zdarma, a slízne tak volební smetanu, svedl nejprve ministr zdraví Vlastimil Válek (TOP 09) s ministrem dětí Mikulášem Bekem (STAN) – a ten první vyhrál. Dříve než si stačil vychutnat triumf v meziresortní bitvě, otevřela se ale bitva genderová, v níž ho napadla jeho vlastní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová s tím, že dávat dívkám vložky či tampóny zdarma je nesmysl. Co bude dál, není jasné, rodičům dívek se od září pro jistotu doporučuje tyto pomůcky dál přibalovat ke svačině.