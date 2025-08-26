Pivní koalice na stráži míru a pokroku, nebo jsou Fiala s Rakušanem dva zoufalí unavení lídři?

Premiér Petr Fiala (ODS) s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) v rámci bilančních návštěv ministerstev. (18. října 2022) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Martin Zvěřina
Komentář   15:00
Vít Rakušan se dnes potká na pivu s Petrem Fialou, aby se vzájemně ujistili, že po volbách nepůjdou do koalice s hnutím ANO. Tihle dva zasvětili většinu svého politického života boji s Andrejem Babišem a hodlají v tom vytrvat i nadále. Volič to – alespoň podle posledních průzkumů – může brát jako slib, že obě strany po volbách zůstanou v opozici a budou nadávat na Babiše ještě silněji a důsledněji.

Kdyby měly strany současné koalice reálnou šanci na další vládní mandát, dávalo by setkání smysl, ale sněmovní většina se pro tohle uskupení nerýsuje, navíc se pivního srazu/přísahy neúčastní Piráti. Vtip je v tom, že podobné deklarace mají význam až po volbách, když už jsou jasné silové poměry mezi stranami i možné koaliční konstelace.

Setkání v Malostranské besedě připomíná spíš schůzku zoufalých milenců, kteří si slibují lásku až za hrob, přičemž moc dobře vědí, že za pět týdnů každý půjde svou cestou.

Pokud by se například stalo, že bez hnutí ANO nebude možné sestavit žádnou sněmovní většinu, dalo by se říct, že Fiala s Rakušanem umetají Okamurovi a Konečné cestu do vlády. Není tohle náhodou ta nejhorší negativistická politika typu čím hůř, tím lépe?

