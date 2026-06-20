NATO, nesplněná čísla a politická odpovědnost. Nepříjemná vizitka Fialovy vlády

Podle aktuálních údajů, na které se odvolává premiér Andrej Babiš, NATO za rok 2025 uznalo České republice obranné výdaje pouze a jen ve výši 1,85 procenta HDP. Jestliže je citovaný údaj správný, což vypadá, že jest, potom je závěr jednoduchý: Fialova vláda svůj závazek nesplnila.
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Samozřejmě, bývalý premiér Petr Fiala i exministryně obrany Jana Černochová (ODS) opakovaně argumentují jinými čísly a tvrdí, že Česko prý dosáhlo hranice 2,01 procenta HDP. Spor se tak nevede o samotnou důležitost obrany, ale o to, jaké výdaje NATO skutečně uznává.
Nemocné nadhodnocené položky
Právě zde však vzniká zásadní problém. Nestačí totiž vykázat určitou částku v domácích tabulkách. Rozhodující je, jak výdaje posoudí samotná Aliance. Pokud si vláda započítala položky, které NATO následně neuznává, nemůže se tvářit, že závazek splnila. To by bylo podobné, jako kdyby student doma tvrdil, že zkoušku udělal na jedničku, přestože mu vyučující do ISu zapsal trojku.
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Fialova vláda si po právu připsala zásluhu na drobném zvýšení obranných výdajů oproti předchozím letům. To je fakt, který nelze popřít. Stejně tak ale nelze přehlížet, že mezi politickou prezentací a mezinárodně uznanými výsledky může být rozdíl. A právě tento rozdíl dnes vychází najevo. Což je pro ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN nepříjemné. Pirátů se věc netýká, ti přece v žádné vládě nikdy nebyli a za nic nemohou.
Lhali, nebo se jen spletli?
Ještě závažnější je jiná věc. Kabinet Petra Fialy často vystupoval vůči opozici z pozice morální autority. Kdo zpochybňoval vládní kroky, býval obviňován z populismu nebo nezodpovědnosti.
Nyní se však ukazuje, že ani vláda, která se prezentovala jako vzor kompetence a odpovědnosti, nedokázala zajistit bezvýhradné splnění jednoho ze svých nejviditelnějších mezinárodních závazků. A to je prostě jasná ostuda. Tak jako když favorizovaní Španělé nejsou schopni porazit maličké Kapverdy ve fotbale.
Odpovědnost za výsledek
Politika není soutěží v tiskových konferencích ani v marketingových sloganech. Nakonec rozhodují výsledky. A pokud NATO skutečně uznalo České republice za rok 2025 (kdy drtivou většinu roku vládl Fiala) „pouze“ 1,85 procenta HDP na obranu, pak je třeba říci otevřeně, že Fialova vláda v této oblasti nesplnila to, co občanům i spojencům slibovala.
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Pro pět ran do Pražského hradu, nejde o radost z cizího neúspěchu. Jde o elementární politickou poctivost.
Stejným metrem, kterým byli poměřováni političtí soupeři, musí být poměřována i bývalá vláda Petra Fialy. A právě v tom je hlavní ponaučení celé kauzy.