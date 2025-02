Petr Koháček byl vzdělaný a rozumný člověk. I ty nejvypjatější situace dokázal odlehčit humorem

13:28

V neděli 9. února zemřel ve věku 73 let bývalý poslanec ODS Petr Koháček. V politice působil od roku 1990, kdy byl zvolen za Občanské fórum do České národní rady. Následně od ledna 1993 až do roku 2002 zasedal za ODS v Poslanecké sněmovně. Autorkou vzpomínky na bývalého kolegu je Petra Buzková.