Pirátský kvíz. Na čem se podílí v Praze Zdeněk Hřib a jakou strategii si strana odhlasovala?

Novým předsedou Pirátů se stal:

a) Zdeněk Hřib

b) Hřib hořčák

c) Tzv. hřib podpapírák

Krátce po zvolení Hřiba si Piráti odhlasovali strategii nazvanou:

a) Nová pirátská vlna

b) Nová vlna se starým obsahem

c) Vlna odchodů ze strany

Zdeněk Hřib se úspěšně podílí na:

a) Likvidaci dopravy v Praze

Ivan Bartoš musel ve vládě skončit:

a) Kvůli zpackané digitalizaci

b) Protože zpackal, co mohl

c) Protože chtěl Fiala ukázat svaly

Senátorka Adéla Šípová na síti X vzkázala:

a) Odstoupila jsem z kandidatury na předsedkyni.

b) Kolik třešní, tolik višní.

c) Jděte do pr***.

Piráty teď nejspíš čeká cesta:

a) Ke světlým zítřkům

b) Po Hřibových cyklostezkách

c) Tam, kam vzkázala senátorka Šípová

Správné odpovědi s fotkou košíku hřibů, duhovou vlajkou a pavím perem posílejte na hlavní pirátský škuner. Pokud se ještě nepotopil.

Prezident Petr Pavel a Miloš Vystrčil položili věnec k pomníku T. G. Masaryka při příležitosti oslav státního svátku České republiky.

● Blíží se 17. listopad, což s sebou přinese řadu zajímavých akcí. Prezident Petr Pavel možná tiše zavzpomíná, jak před pětatřiceti lety coby osmadvacetiletý předseda základní organizace KSČ a kapitán Československé lidové armády tvrdl v budově Zpravodajského institutu, jenž sídlil v ulici Karoliny Světlé nedaleko Národní třídy. Zrovna tam absolvoval třetí semestr postgraduálního zpravodajského kurzu, který organizovala komunistická vojenská rozvědka, a byl poněkud rozladěn. Protože – jak před dvěma lety zavzpomínal – „kvůli zmatku, výlukám a uzávěrám jsem se na nádraží k cestě za rodinou do Prostějova dostával jen s obtížemi“.

● Přímo na Národní třídu se chystá i Bohumil Kartous, mluvčí Českých elfů, bojovníků proti dezinformacím a také poradce ministra školství Mikuláše Beka z hnutí STAN. Už dopředu preventivně připomíná nejslavnější výrok Václava Havla. Ovšem ve značně bizarní konstrukci. „Celý euroatlantický prostor se ocitl ve stavu vítězství lži a nenávisti v nejsilnější demokratické zemi světa. Jestli stále stojíme o to, aby převážila idea pravdy a lásky, je nutné se k tomu mobilizovat. Budoucnost máme stále ve svých rukou, ale pokud budeme pasivní, brzy si pro ni někdo přijde. Přijďte si připomenout odkaz listopadu 1989,“ vyzval. Jestli se to dozví Trump, určitě si z toho cvrnkne do kalhot.

● Ovšem zdaleka nejvypečenější akce čeká občanské demokraty a členy dalších stran koalice SPOLU. Nazvali ji „Průvod s předsedou ODS 17. listopadu“ a stranický manažer Jan Kočí na ni rozeslal pozvánku všem členům ODS: „Srdečně vás zvu k účasti na slavnostním průvodu, který organizujeme s našimi koaličními partnery na počest Dne boje za svobodu a demokracii. Průvod odstartujeme v sídle ODS v Truhlářské ulici, kde bude připraven teplý čaj a svařák.“

„Sejdeme se v 9.45 u hlavního vstupu do kanceláře ODS a na místě pro vás bude připraveno i drobné občerstvení, růže, trikolory a svíčky. V čele průvodu půjde premiér a předseda ODS Petr Fiala, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Věříme, že si na tuto slavnostní chvíli najdete čas a připojíte se k nám,“ dodává hlavní manažer ODS.

No řekněte, nebude to krása? Uvidíme, zda budou občanští demokraté také muset trikolory na konci odevzdávat, jako se před listopadem odevzdávaly nafasované portréty soudruhů Husáka, Jakeše a dalších při prvomájových průvodech. Tak kupředu modrá, zpátky ni krok!