V úvodu svého projevu Macinka pojmenoval hlavní úlohu, která v současném měnícím se světě stojí jak před politiky, tak před diplomaty, a to následujícími slovy: „Nejtěžším úkolem politika ani diplomata není reagovat na svět, který vidí kolem sebe, nejtěžším úkolem je rozpoznat svět, který teprve vzniká.“
Je to recept, jak se vymanit ze svěrací kazajky společenské frustrace a rozdělení na dva nepřátelské tábory.
Moc se přesouvá
To je samozřejmě pravda, ale jen málokdo v politice to dokáže. Macinka však měnící se svět pojmenovává přesně a jasně. Stává se podle něj „multipolárnějším, konkurenčnějším a transakčnějším“. Ekonomická, technologická i vojenská moc se přesouvá a mění se i demografie. „Těžiště světového dění se posouvá ze severního Atlantiku směrem k Asii,“ pronesl ministr směrem k velvyslancům.
Podle Macinky se však mění i samotný Západ. „Po geopolitickém vítězství na konci studené války jsme postupně začali podléhat dojmu, že nejen naše základní hodnoty, ale také naše momentální politické preference se staly univerzálními. Že existuje jeden správný pohled na společnost, ekonomiku, evropskou integraci, migraci, energetiku nebo klima. A že člověk, který tento pohled zpochybňuje, nemá pouze jiný politický názor, ale že je s ním něco v nepořádku,“ prohlásil ministr.
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Pro mnohé to může znít jako samozřejmost, ale z úst místopředsedy české vlády je to naprostá novinka. Zkusme si představit, že by toto řekl například Macinkův předchůdce Jan Lipavský (dříve člen Pirátů, dnes nestraník za ODS) nebo některý z šéfů stran, které ve vládě stihl zastupovat (Ivan Bartoš/Petr Fiala). A to se před nástupem k moci jak Fiala, tak Bartoš s Lipavským vyznačovali ostrou kritikou vůči západnímu establishmentu, až se následně poslušně zařadili do centra mainstreamu. Mainstreamu, který svým rozhodováním usnadnil největším soupeřům Západu podkopat jeho roli ve světě jak v ekonomické, tak v bezpečnostní a politické sféře.
Kam tato politika vede, to už dnes víme. Zelená evropská ideologie reprezentovaná nizozemským extremistou Fransem Timmermansem, mohutně podporovaná dnešní šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a marketingově zaštítěná tváří švédské profesionální aktivistky Grety Thunbergové, má jasné výsledky například na evropském automobilovém trhu. Tak funguje současný evropský mainstream.
První krok z bludného kruhu
Člověk by musel být slepý a hluchý, aby to nevěděl. Proto Macinka ve svém projevu jasně říká, že jsme a budeme členy Evropské unie i NATO a Spojené státy jsou naším klíčovým spojencem. „Kontinuita našeho ukotvení ovšem neznamená kontinuitu každé politiky. Neznamená kontinuitu každého názoru. A už vůbec neznamená povinnost přebírat od jiných pohled na svět,“ řekl velvyslancům, které dále upozornil, že nová vláda má od občanů mandát věci měnit.
„Přejít od aktivismu zpět k diplomacii. Od moralizování k vyjednávání. Od politiky gest k politice výsledků. Od automatického přejímání postojů k vlastnímu úsudku,“ uvedl Macinka. To je v českém prostředí téměř revoluční změna. Stejně jako to, že česká diplomacie má být podle ministra zahraničí založena na třech principech – na realismu, reciprocitě a diverzifikaci.
Od velvyslanců pak Macinka očekává, že budou situaci ve světě schopni číst a interpretovat, nikoli „reprodukovat názor hostitelské vlády ani převládající názor v Bruselu, ve Washingtonu, v Berlíně nebo v Paříži“. Mají jednat samostatně a dívat se na svět „primárně českýma očima“.
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Ministr zahraničí velvyslance dokonce ponoukl, aby se nebáli posílat domů překvapivé analýzy. „Pokud vaše profesionální analýza nebude odpovídat převládajícímu názoru v Praze, tím spíš ji od vás chci slyšet,“ uvedl a přidal varování: „Svět příštích deseti let nebude světem posledních třiceti let. Nežádám od vás, abyste tyto změny vítali. Žádám od vás, abyste je viděli dříve než ostatní. Abyste jim rozuměli.“
To je jedna z nejdůležitějších pasáží projevu nejen pro českou diplomacii, ale pro celou společnost. Je to i recept, jak se vymanit ze svěrací kazajky společenské frustrace a rozdělení na dva nepřátelské tábory, které nejsou schopné pochopit, že cestu z krize můžeme najít jen společnými silami a na základě společného (národního) zájmu. Receptem je pochopení reality, správný odhad budoucího vývoje a spolupráce, nikoli popírání reality a ideologický boj.
Stačí se podívat do Německa, kde politický establishment popírá realitu minimálně posledních deset let. Žebříčkům popularity vévodí již půl roku AfD. A dříve nebo později také převezme moc.
Pokud se Macinkovi podaří vyvést z bludného kruhu českou diplomacii, bude to dobrá zpráva pro celou zemi. Jeho pondělní projev byl pouze prvním krokem.