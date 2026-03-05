Skvělý vtip? Jak Macinka mával Rudým právem a jak se platí demokracie

Pro jedny to byl skvělý vtip s narážkou na Pavlovu komunistickou a rozvědčickou minulost. Pro druhé vrchol nevkusu, pubertální legrácka či „střelení se do vlastní nohy“ vzhledem k počtu členů někdejší KSČ či spolupracovníků StB (ať už to přiznávají, anebo se soudí) ve vládě. Je to vcelku fuk, vyberte si sami. No a pak se zkuste zamyslet a říci, co ve chvíli, kdy Macinka mával Rudým právem, vlastně vykládal Pavel…
Každopádně jedna věc se Macinkovi jeho vystupováním daří. Ještě krátce po volbách byli Motoristé hlavně Filip Turek, pak dlouho nic a nějakého Macinku znal jen zlomek lidí. A když, tak coby mluvčího Václava Klause, nikoli předsedu strany. Dnes? Ano, Turek si při prezidentově projevu četl Haló noviny a na závěr jeho řeči na rozdíl od ostatních nepovstal a netleskal. Pokud se to v médiích vůbec objevilo, tak coby krátká noticka kdesi „vlevo dole“. Bude zajímavé sledovat, co to s Motoristy udělá.
Macinka si při projevu prezidenta Pavla listoval v Rudém právu
● Na celé akci bylo nejlegračnější, kterak se v prvotním šoku s věcí vyrovnávali stoupenci prezidenta a odpůrci ministra zahraničí, než si ujasnili, jak vlastně mají celou věc komentovat. Takový Štít demokracie věnoval „kauze Rudé právo“ jen v úvodních hodinách hned devět příspěvků.
„Frackoidní Macinka by si ze všeho nejvíc přál, aby kvůli jeho drzým gestům prezidentova dnešní slova zapadla. To mu neprojde a vy tomu můžete společně s námi pomoci. Tady nabízíme celý prezidentův projev a poprosíme všechny z vás o MAXIMÁLNÍ SDÍLENÍ,“ napsali štítonoši kupříkladu.
Mimochodem, když na jejich stránku kliknete, dočtete se hned pod jejím názvem následující výzvy: „Zvažte, prosím, podporu tohoto projektu na HeroHero. – Demokracie se sama neubrání. – Musíme to udělat my – občanská společnost.“ To chrlení facebookových příspěvků „Pavel dobrý, Babiš s Macinkou špatní“ holt také něco stojí…
Opět Rudé právo. Macinka v Senátu dostal další výtisk, aby měl na Babiše a Klempíře
Fantasticky věc pojala třeba i neúspěšná prezidentská kandidátka a europoslankyně Danuše Nerudová. Ta k fotce s Rudým právem přidala krátce po události poznámku: „Dnes jsem konečně pochopila, proč pan Turek hlasoval v EP ve shodě s komunisty. Rudé právo je zjevně i u Motoristů oblíbený tisk. Vaše Danuše.“ No vida, co vše a jak naše Danuše pochopila…
● Své si naopak schytal historik Petr Blažek, který fotku sdílel a dohledal i onen výtisk Rudého práva. Byl prý z 28. ledna 1989. Zajímavé je, že dokud Blažek upozorňoval jen na komunistickou minulost a agentství lidí spojených s nynější vládou, byl pro část lidí uznávaným badatelem. Teď naopak dostává od těch samých lidí „bídu“ za to, že se vymezuje proti Pavlovi. A pochopitelně naopak. „Lidé dají často více na pocity než na fakta, a to také nemusí být vždy špatně. Přeji trochu více odstupu,“ napsal mu kdosi do komentářů. Je v tom úplně všechno…
Pavlův tanec mezi vejci za znovuzvolení prezidentem. Všem chce vyhovět a nikoho urazit
● Na závěr jedna vážnější věc. V čele představenstva společnosti ČEPS podle informací MF DNES na konci března skončí Martin Durčák. Vystřídá ho Jan Kalina. Stejná rošáda se v opačném gardu odehrála roku 2018, kdy naopak Kalinu nahradil Durčák. Uvidíme, co to pro firmu, která poskytuje přenosové služby a dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v Česku, bude znamenat.