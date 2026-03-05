Skvělý vtip? Jak Macinka mával Rudým právem a jak se platí demokracie

Petr Kolář
Politický diář   15:00
Ministr zahraničí Petr Macinka se pomalu, ale jistě stává jedním z nejdiskutovanějších politiků v Česku. Ať už v pozitivním, či negativním smyslu. Šéf Motoristů k tomu často a rád přispívá. Ať už sarkastickým vyjádřením, grimasami za řečníkem ve Sněmovně, které pochopitelně zabírají všechny kamery. Anebo si tam rovnou donese předlistopadové Rudé právo a nastaví ho tak, aby jeho titulní strana byla velmi dobře vidět ve chvíli, kdy tam zrovna k poslancům a k národu promlouvá prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi Sněmovny zatímco ministr zahraničí...

Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi sněmovny zatímco ministr zahraničí Petr Macinka si prohlíží historické vydání Rudého práva. (3. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek před projevem prezidenta Petra...
Herec a senátor Tomáš Töpfer přinesl ministru zahraničí Petru Macinkovi výtisk...
Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...
Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...
Pro jedny to byl skvělý vtip s narážkou na Pavlovu komunistickou a rozvědčickou minulost. Pro druhé vrchol nevkusu, pubertální legrácka či „střelení se do vlastní nohy“ vzhledem k počtu členů někdejší KSČ či spolupracovníků StB (ať už to přiznávají, anebo se soudí) ve vládě. Je to vcelku fuk, vyberte si sami. No a pak se zkuste zamyslet a říci, co ve chvíli, kdy Macinka mával Rudým právem, vlastně vykládal Pavel…

Každopádně jedna věc se Macinkovi jeho vystupováním daří. Ještě krátce po volbách byli Motoristé hlavně Filip Turek, pak dlouho nic a nějakého Macinku znal jen zlomek lidí. A když, tak coby mluvčího Václava Klause, nikoli předsedu strany. Dnes? Ano, Turek si při prezidentově projevu četl Haló noviny a na závěr jeho řeči na rozdíl od ostatních nepovstal a netleskal. Pokud se to v médiích vůbec objevilo, tak coby krátká noticka kdesi „vlevo dole“. Bude zajímavé sledovat, co to s Motoristy udělá.

Macinka si při projevu prezidenta Pavla listoval v Rudém právu

Na celé akci bylo nejlegračnější, kterak se v prvotním šoku s věcí vyrovnávali stoupenci prezidenta a odpůrci ministra zahraničí, než si ujasnili, jak vlastně mají celou věc komentovat. Takový Štít demokracie věnoval „kauze Rudé právo“ jen v úvodních hodinách hned devět příspěvků.

„Frackoidní Macinka by si ze všeho nejvíc přál, aby kvůli jeho drzým gestům prezidentova dnešní slova zapadla. To mu neprojde a vy tomu můžete společně s námi pomoci. Tady nabízíme celý prezidentův projev a poprosíme všechny z vás o MAXIMÁLNÍ SDÍLENÍ,“ napsali štítonoši kupříkladu.

Mimochodem, když na jejich stránku kliknete, dočtete se hned pod jejím názvem následující výzvy: „Zvažte, prosím, podporu tohoto projektu na HeroHero. – Demokracie se sama neubrání. – Musíme to udělat my – občanská společnost.“ To chrlení facebookových příspěvků „Pavel dobrý, Babiš s Macinkou špatní“ holt také něco stojí…

Opět Rudé právo. Macinka v Senátu dostal další výtisk, aby měl na Babiše a Klempíře

Fantasticky věc pojala třeba i neúspěšná prezidentská kandidátka a europoslankyně Danuše Nerudová. Ta k fotce s Rudým právem přidala krátce po události poznámku: „Dnes jsem konečně pochopila, proč pan Turek hlasoval v EP ve shodě s komunisty. Rudé právo je zjevně i u Motoristů oblíbený tisk. Vaše Danuše.“ No vida, co vše a jak naše Danuše pochopila…

Své si naopak schytal historik Petr Blažek, který fotku sdílel a dohledal i onen výtisk Rudého práva. Byl prý z 28. ledna 1989. Zajímavé je, že dokud Blažek upozorňoval jen na komunistickou minulost a agentství lidí spojených s nynější vládou, byl pro část lidí uznávaným badatelem. Teď naopak dostává od těch samých lidí „bídu“ za to, že se vymezuje proti Pavlovi. A pochopitelně naopak. „Lidé dají často více na pocity než na fakta, a to také nemusí být vždy špatně. Přeji trochu více odstupu,“ napsal mu kdosi do komentářů. Je v tom úplně všechno…

Pavlův tanec mezi vejci za znovuzvolení prezidentem. Všem chce vyhovět a nikoho urazit

Na závěr jedna vážnější věc. V čele představenstva společnosti ČEPS podle informací MF DNES na konci března skončí Martin Durčák. Vystřídá ho Jan Kalina. Stejná rošáda se v opačném gardu odehrála roku 2018, kdy naopak Kalinu nahradil Durčák. Uvidíme, co to pro firmu, která poskytuje přenosové služby a dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v Česku, bude znamenat.

