Petr Pavel si může dělat, co chce. Jen mu hrozí děsivá blamáž

Nikde v Ústavě České republiky není psáno, že prezident republiky musí jmenovat vítěze voleb premiérem. Občas to dokonce ani nejde: třeba v roce 2010 vyhrála volby jednoznačně ČSSD vedená Jiřím Paroubkem (28%), ale už v okamžiku sečtení hlasů bylo zřejmé, že Paroubek není schopen sestavit vládu. Prezident Václav Klaus proto jmenoval předsedou vlády Petra Nečase (ODS, 26%).
Nejasná situace byla i v okamžiku pádu vlády Václava Klause v roce 1997 a po následných volbách 1998; tehdy Václav Havel založil nepříliš šťastnou tradici „pověření sestavením vlády“.
Spor o jmenování premiéra přišel taktéž po odstoupení Vladimíra Špidly (2004) i jeho následníka Stanislava Grosse (2005), kdy prezident Klaus opět mimo literu Ústavy požadoval od vládní koalice 101 podpisů. A frapantní pokus o takřka mimoústavní puč nastal 25. června 2013, kdy prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem bankéře Jiřího Rusnoka, zcela bez ohledu na rozložení sil v parlamentu a zcela bez ohledu na to, že v Poslanecké sněmovně existovala většina 101 hlasů podporujících navrhovanou a předpokládanou premiérku Miroslavu Němcovou.
Jinak řečeno: prezidenta Petra Pavla nic nenutí, aby jmenoval Andreje Babiše premiérem, má-li vážné pochyby, zda by takový politický akt byl ústavně a právně košer. Ani nemusí jmenovat nikoho jiného z vítězného hnutí ANO.
Ale.
Pan prezident, jako každý politik, musí domýšlet důsledky svých činů.
Minulou středu doslova požádal vládu, aby vznikající programové prohlášení „doplnila o mezinárodně bezpečnostní situaci, o zmínku o postoji vlády k ruské válce proti Ukrajině, o zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů.“
|
Pavel o schůzce s Babišem: žádá změny v programu vlády kvůli Ukrajině a NATO
Byl to intuitivně zcela pochopitelný, ale ústavněprávně naprosto absurdní požadavek, jemuž se vysmály jak protikladné osobnosti jako bývalý předseda TOP 90 a svým způsobem zosobnění městského liberalismu Jiří Pospíšil, tak bývalý premiér, prezident a svým způsobem zosobnění lokálního národního konzervatismu Václav Klaus. Snaze hlavy státu se ostatně ještě předtím vysmály i LN.
|
Asi vám rupne žilka: v tuto chvíli nenarušuje ústavní pořádek Andrej Babiš, ale Petr Pavel
Vznikající trojkoalice prezidentovy ambice odmítla ještě týž den. Prezident Petr Pavel tak zcela zbytečně prohrál bitvu, kterou si sám dobrovolně vybral a inicioval. Teď mu hrozí, že prohraje i dvě bitvy další a nakonec ztratí i celou zásadní přetlačovanou s Andrejem Babišem.
Proč?
17. listopadu 2025 pravil prezident Petr Pavel toto: „Pokud by Andrej Babiš nebyl schopen neuspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. A to si myslím, že ode mě veřejnost neočekává, rozhodně ani ústava to ode mě neočekává. V takovém případě by asi bylo dobré, aby vítěz voleb nabídl jiného kandidáta, který není ve střetu zájmů.“
To je do jisté míry legitimní a svým způsobem pochopitelný názor, ale politika není jen střetem názorů, ale také praktických kroků a jejich důsledků.
Stručně řečeno: Pokud prezident Petr Pavel nejmenuje Andreje Babiše premiérem, je nanejvýše pravděpodobné, že nenajde nikoho, koho by premiérem mohl jmenovat a kdo by následně dokázal získat důvěru Poslanecké sněmovny (tedy samozřejmě za podmínky, že se Pavlovi nepodaří rozložit souručenství ANO-SPD-MOTO).
V takovém případě však prezidentovi hrozí, že bude buď zodpovědný za stav, kdy tu dlouhé měsíce po volbách povládne nelegitimní kabinet Petra Fialy v demisi, nebo, pro něj ještě hůře, kdy po neúspěchu dvou prezidentských pokusů jmenovat premiéra dojde na jmenování premiéra předsedou sněmovny, jímž je Tomio Okamura. A koho asi tak Okamura jmenuje? Svého bratra Hayata, nebo Babiše? Hádejte třikrát.
V tuto chvíli se neobjevuje mnoho scénářů, v nichž by šlo Petra Pavla označit za ochránce české demokracie a ústavního pořádku.
Naopak se zdá, že z pozice politické menšiny prosazuje menšinový názor stůj co stůj, bez ohledu na Ústavu i výsledky voleb. Požadavkem, aby Babiš vyřešil svůj střet zájmů před tím, než bude jmenován premiérem (ačkoli zákon požaduje řešení ex post) riskuje Petr Pavel takřka všechnu svou neformální autoritu v české společnosti.
Aby nedošlo k mýlce: střet zájmů Andreje Babiše je vzhledem k rozměru jeho byznysu takřka olbřímí, a snaha prezidenta nedopustit zneužití střetu zájmů je logická i chvályhodná. Ale každý chvályhodný úmysl je nejen v politickém v životě třeba podložit realistickými kroky.
Výroky prezidenta Petra Pavla v z 12.11. 2025 (“Požaduji změnit programové prohlášení“ i z 17. 11. (“ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta na premiéra“) mohou vést k úplnému opaku, než jaký má hlava státu a její tým v úmyslu. Mohou dosáhnout toho, že si Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura budou dělat co chtějí.
A Petr Pavel bude toho smutný a nešťastný spolupachatel.