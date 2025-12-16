O strašlivé válce Hradu s Turkem. Je faul s dobrým úmyslem povolený?

Země, jejímiž kraji prošly armády Osmanské říše, mají tyto vzpomínky dodnes v lidové i vznešenější slovesnosti: „Vojna s Turkem musí bejt“ (Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války), „Snězte mě, tu snězte dunajské rybičky / Ať mě nedostanou Turkovy ručičky / Snězte mě, tu snězte ráčkové dunajští / Ať mě nedostanou ti Turci pohani“ (Za Turka provdaná) a dozvuky doléhají i do nejmodernější doby (O strašlivé vojně s Turkem v podání punkově hospodské kapely Tři sestry).
Ostatně asi u nás nejznámější šlechtický rod, tedy Schwarzenbergové, má na jednom poli erbu krkavce klovajícího oko z useknuté turecké hlavy (v upomínce na slavné dobytí Rábu čili Győru z rukou musulmanů.
Něco málo o potýkání se tehdy křesťanské Evropy s Osmanskou říší ulpělo i v hlavách těch, kteří při hodinách dějepravy raději hráli piškvorky či koukali na mobil - třeba porážka u Moháče, kde zahynul král český, uherský a chorvatský Ludvík Jagellonský (1526) či dvě veliká obléhání Vídně a (1529 a 1683). A teď vede válku s Turkem Pražský hrad, respektive prezident Petr Pavel.
Tady nejde o Turka
Ten příběh asi nemá cenu připomínat, zná jej každý, kdo čte či poslouchá zprávy. Prezident Petr Pavel opakovaně prohlásil, že si neumí kandidáta strany Motoristé sobě představit na žádném ministerském postu v české vládě. Své výhrady nikdy nekonkretizoval a jeho námitky tak jsou podle všeho jaksi principiální a morální: „Filip Turek je nositelem vlastností, přístupu nejen k právu, ale i k pravidlům, který skutečně není slučitelný s funkcí tak vysokého veřejného činitele, jako je ministr,“ nechal se slyšet Pavel před pár dny.
Ano, s tímto hodnocením pana Turka z úst hlavy státu se asi shodne jak velká část veřejnosti, tak i Chlívek - akorát že politika se hraje podle jiných pravidel. A naše ústava ani právní řád nic takového jako „nejmenování z morálních důvodů“ nezná.
|
Pavlovi jsme „hříchy mládí“ odpustili. Proč on to samé neodpustí Turkovi?
Jinak řečeno: z faktu, že máme důvodné pochyby o morálním kreditu nějakého politika, nijak nevyplývá, že nemůže být ministrem a že má prezident důvod odmítnout jeho nominaci.
Ostatně lidí, o jejichž přístupu k právu a pravidlům jsme měli důvod pochybovat, jsme měli v Česku spousty - za všechny jmenujme třeba takového Davida Ratha.
Aby nedošlo k mýlce: kdyby si mohl Chlívek diktovat vládu, tak v ní nikdy žádný Turek nebude. Ale náš problém je jiný: zda respektujeme ústavu a právní řád, nebo nikoli.
Zastánci kreativního přístupu k ústavnímu pořádku a nenápadného rozšiřování prezidentských pravomocí rádi připomenou, že stejně tak se již dvakrát zachoval Miloš Zeman.
Tady se však Chlívek dovolí zastánců Petra Pavla optat: A vy jste tenkrát Zemanův postup schvalovali? Neříkali jste náhodou, stejně jako skoro všichni, že je něco takového naprosto nepřijatelné?
Ano, Zemanovy námitky proti panu Pochemu nebo Šmardovi byly směšné a vycucané z prstu, na rozdíl od těch, které máme spolu s prezidentem vůči panu Turkovi. Ale z právního, respektive ústavněprávního pohledu je to úplně jedno. Vybírat či schvalovat ministry není úkolem prezidenta. Tečka.
Pravidla najednou neplatí
Jeden z nejrespektovanějších ústavních právníků v zemi (a donedávna ústavněprávní poradce právě prezidenta Pavla), profesor Jan Kysela, říká poměrně jednoznačně: prezident České republiky nemá pravomoc blokovat návrhy ministrů z politických důvodů. Ostatně tak vykládá ústavu naprostá většina právních teoretiků i znalců politických věd.
Stejně mluvil při všech dosavadních sporech vlád a prezidentů i tehdy mimořádně respektovaný politolog Tomáš Lebeda, jenž teď vede nově vytvořený politický odbor na Pražském hradě.
|
Asi vám rupne žilka: v tuto chvíli nenarušuje ústavní pořádek Andrej Babiš, ale Petr Pavel
Chlívek fascinovaně sleduje, jak titíž lidé, kteří tři dekády konsistentně tvrdí, že prezident jména navržená premiérem musí jmenovat, najednou otočili. Všechna pravidla náhle neplatí, když jde o Petra Pavla a Filipa Turka.
Možná znovu namítnete, že Miloš Zeman v letech 2017-2021 dva z ministerských kandidátů odmítl jmenovat a dotyční (Poche a Šmarda) se ministry nikdy nestali. Ano, to je pravda – ale musíme si uvědomit kontext. Tehdejší koalice ANO s ČSSD měla pouze 93 poslanců, vyslovení důvěry zajistily hlasy KSČM, jejichž podporu domlouval právě prezident Zeman. Hrad byl tehdy tichým členem vlády, spolu s komunisty třetí koaliční stranou. Premiér Babiš si tedy nemohl dovolit jít do čelního střetu s prezidentem a jmenování ani Pocheho, ani Šmardy nepožadoval.
O jedno volební období dříve musel Zeman všechny své námitky proti ministrům vlády Bohuslava Sobotky spolknout, protože proti němu stála většinová a na něm zcela nezávislá koalice. Stejně jako musel spolknout Václav Havel své námitky proti Janu Kavanovi či Václav Klaus proti Karlu Schwarzenbergovi.
Zopakujme: přes třicet let panuje shoda nad tím, že prezident nemůže ze svého rozhodnutí odmítnout jmenovat ministry, a během 33 let samostatné České republiky pouze v jediném období prezident dosáhl toho, že premiér (Babiš) navrhl jiné jméno. Ale zopakujme: protože ani na Pochem, ani na Šmardovi Babiš netrval.
Nebezpečný precedens
Abychom si rozuměli: Chlívek nepodsouvá hlavě státu žádné postranní úmysly ani přesvědčení, že se třeba jako Miloš Zeman řídí sympatiemi nebo osobní mstou. Nikoli. Prezident Pavel podle všeho jedná v dobré víře a v přesvědčení, že někdo „tak špatný“ jako Turek nemůže být ministrem a on se na jeho jmenování nebude podílet.
To všechno lze lidsky chápat a většina obyvatel takovýto názor dle průzkumů zjevně sdílí. Jenže faktem je, že pro blokování ministra nemá prezident žádný ústavní ani právní mandát. Prezident není někdo, kdo „schvaluje“ ministry, kdo si s nimi pohovoří a usoudí, zda jsou vhodní nebo nevhodní na dotyčnou funkci.
|
Aleš Michl, Tomáš Masaryk a hrozní podřízení
Jinak řečeno: Je úplně jedno, zda námitky Miloše Zemana vůči Janu Lipavskému byly legrační (byly) a námitky Petra Pavla vůči Filipu Turkovy závažné a srozumitelné (jsou) - z ústavněprávního pohledu jsou oba typy námitek stejně irelevantní.
Chlívek by si moc přál, aby Motoristé nominaci Filipa Turka stáhli. Pokud tak však neučiní, bude to bohužel prezident, kdo tu nahlodává ústavní pořádek. Porušovat ústavu prostě nelze ani ze zloby a msty, ani z dobrého úmyslu a čistého srdce.
Mnozí z těch, kteří dnes hájí právo prezidenta odmítnout Filipa Turka na základě morálních argumentů, zároveň roky vyprávějí o nutnosti bránit liberální demokracii. Ostatně v podobném duchu často mluví i sám prezident. Jenže jedním za základních definičních znaků liberální demokracie je „vláda práva“ (rule of law), tedy že právo platí pro každého, bez ohledu na původ, majetek, názor či sympatie. A tedy není možné tvrdit, že prezident Miloš Zeman musí akceptovat nominaci Jana Lipavského Petrem Fialou, a zároveň tvrdit, že Petr Pavel nemusí akceptovat nominaci Filipa Turka Andrejem Babišem.
Protože pokud přijmeme fakt, že co platí pro Zemana, neplatí pro Pavla, pak se k vládě zákona, respektování ústavy a liberální demokracii obracíme zády.
Plédujeme-li pro porušování ústavnosti pro to, aby se na ministerstvo životního prostředí nedostal nevhodný člověk, otevíráme cestu tomu, aby třeba za deset let prezident typu Okamura zablokoval kohokoli třeba jen pro jeho příliš liberální nebo progresivní názory. Válka Hradu s Turkem pro nás může mít mnohem horší důsledky než vydržet jednoho evidentně nevhodného a k vedení čehokoli nezpůsobilého člověka ve vládě.