Spekulace ze zákulisí: Pavlovi se nelíbí další kandidát. A povede Macinka dva resorty?

Pro příznivce nastupující vlády za vše může prezident Petr Pavel, který si klade „bezprecedentní“ podmínky a v zájmu svých voličů (kteří se do značné míry kryjí se stranami bývalé pětikoalice) vše záměrně zdržuje, „aby Fiala zůstal u koryta co nejdýl“. Druhou skupinu tvoří sympatizanti hlavy státu a stran končící vlády, podle kterých za vše může „Babiš kvůli svému střetu zájmů“, případně Motoristé, „protože Turek“.
Bez ohledu na oba pohledy se neděje nic výjimečného. Ba co víc, sestavování vlády pokračuje poměrně rychle. V minulosti nebylo výjimkou, že se ten samý proces táhl několik měsíců. Bývalý šéf ODS Mirek Topolánek po volbách 2006 dokonce sestavoval vládu nadvakrát – poprvé menšinovou, tvořenou jen nominanty ODS, o které věděl, že ve Sněmovně nezíská důvěru. Až napodruhé vytvořil koaliční kabinet s lidovci, Zelenými a získal pro ni dva přeběhlíky z ČSSD.
Stejně tak v roce 2017 poskládal nejprve jednobarevný kabinet také Andrej Babiš. Ačkoli měl velkou oporu v prezidentovi Miloši Zemanovi, premiérem byl po říjnových volbách jmenován „až“ 6. prosince. Důvěru získala až jeho druhá vláda poté, co se v červnu 2018 ANO dohodlo s ČSSD a na toleranci s komunisty.
Tyto příklady mohou někomu připadat zavádějící, protože tehdy byly poměry ve Sněmovně buď vyrovnané, nebo v ní ve druhém případě seděly strany, se kterými se ještě „nemluvilo“. Jenže výjimečná dnešní situace není ani z pohledu dění před čtyřmi lety. Tehdy bylo už po spočítání volebních výsledků jasné, že se premiérem stane Petr Fiala a jeho kabinet bude tvořit pět stran disponujících 108 hlasy ve Sněmovně.
Prezident Zeman z navržených ministrů vetoval jen tehdejšího Piráta Jana Lipavského, vydrželo mu to ovšem jen pár dní, než Pavel Blažek dohodl politický obchod mezi Zemanem a Fialou. Že pak šéf ODS svoji část nedodržel, je už jiný příběh… Přestože byla situace pro Fialu a spol. takřka ideální a premiérem byl jmenován 28. listopadu, ujal se jeho kabinet moci až 17. prosince. Nikomu to tehdy jako nějaká extra dlouhá doba nepřipadalo…
● Do 17. prosince zbývá včetně dneška přesně 13 dní. To je dost dlouho na to, aby se Babiš stal premiérem a jeho kabinet se ujal vlády. Zdá se, že napoprvé to bude bez obsazení postu ministra životního prostředí, kam se Motoristé pokoušejí uplacírovat Filipa Turka, s nímž má Petr Pavel problém. Bude-li to skutečně tak, povede některý ze členů kabinetu – nejspíš Petr Macinka – dočasně dva resorty a pak se uvidí, kdo bude mít pevnější nervy. Také to by při pohledu do minulosti nebyla žádná výjimka.
● V zákulisí se spekulovalo, že se prezidentu Pavlovi nepozdává ještě jeden z kandidátů – nominant do čela ministerstva obrany Jaromír Zůna, oficiálně navržený SPD. Podle kuloárních drbů spolu ti dva měli rozepře už v době svých angažmá v armádě. S „municí“ pro Pavla na Zůnu přispěchala spřátelená média. Novinář Marek Wollner na web Forum24 napsal text s titulkem: „Utajená minulost kandidáta SPD na ministerský post. Generál Zůna chtěl být komunistický rozvědčík.“ Aktuálně.cz zase přišlo s nadpisem: „’Soudruh Zůna je velmi dobře připraven.’ Babišův ministr byl politruk už jako student.“ Hrůza, co? Člověk si úplně představuje, jaký musí mít prezident Pavel – po poradě s manželkou – k něčemu takovému odpor…